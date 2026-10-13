Moderne Unternehmen sind komplexen Cyberbedrohungen ausgesetzt, da Angreifer immer ausgefeiltere Methoden zur Umgehung von Schutzmaßnahmen verwenden. Wie lässt sich der nötige proaktive Schutz vor solchen Angriffen mit der nötigen Flexibilität und Freiheit in einer großen, internationalen Hochschule in Einklang bringen?

Dies war die Herausforderung, der sich das Computer‑Center‑Team der Universität Tunghai stellte. Die Universität hat sich das digitale Lernen zu eigen gemacht und einen intelligenten Campus aufgebaut, der Studenten und Mitarbeitern sowohl auf dem Campus als auch außerhalb des Campus kostenlosen drahtlosen Hochgeschwindigkeits‑Internetzugang bietet. Zu Beginn jedes akademischen Jahres verbinden die Studenten ihre Laptops wieder mit dem Netzwerk der Universität.

Da die IT-Richtlinie jedoch keine Installation von Virenschutzprogrammen auf den Geräten der Studenten vorschrieb, waren viele der Laptops mit Malware infiziert. Die kompromittierten Geräte führten zu Abstürzen von Netzwerken innerhalb und außerhalb des Campus, zu einem übermäßigen Bandbreitenverbrauch und zu bösartigem Botnet-Datenverkehr. Außerdem drang die Malware in diverse Computer der Universität ein. Daraufhin erhielt die Universität Benachrichtigungen vom regionalen Netzwerkzentrum in Taichung: Das Netzwerk der Universität Tunghai sei angegriffen worden und stelle ungewöhnliche Verbindungen her.

„Das Rechenzentrum bot Schulungen zur Informationssicherheit an und forderte Studenten und Lehrkräfte auf, keine verdächtigen Links in E‑Mails oder auf Webseiten anzuklicken“, erklärt Network Technology Director Chien-Hui Ou. „Die Angreifer entwickelten jedoch immer raffiniertere Taktiken, die es Nutzern erschwerten, seriöse Webinhalte von unseriösen zu unterscheiden. Letztendlich wurden die Nutzer daraufhin Opfer von Angriffen.“

„Herkömmliche Antivirensoftware und Informationssicherheitslösungen, die vor allem Schadcodes analysieren und identifizieren, sind nicht mehr zeitgemäß. Wenn eine neue Malware‑Variante erscheint und Antiviren‑Anbieter ihren Code und aktualisierte Signaturen noch nicht identifiziert haben, wird die Malware nicht erkannt“, sagt Kuang‑Chin Chang von der Tunghai University Network Group. „Und da der Trend immer mehr in Richtung Verschlüsselung des Webtraffics geht, nutzen Angreifer jetzt auch diese verschlüsselten Kanäle. Zero‑Day‑Angriffe sind damit immer schwieriger zu stoppen.“