공격자들이 보안 방어 체계를 우회하기 위해 더 정교한 방법을 사용함에 따라 오늘날의 기업은 복잡한 사이버 위협에 직면하게 되었습니다. 동해대학교의 컴퓨터센터팀은 이러한 공격에 대한 선제적 방어의 필요성과 글로벌하고 다양한 대학 구성원들이 요구하는 유연성 및 자율성 사이에서

어떻게 균형을 맞출 것인지 고민하고 있었습니다. 동해대학교는 디지털 학습을 도입하고 스마트 캠퍼스를 구축해 캠퍼스 안팎의 학생과 교직원에게 무료로 초고속 무선 인터넷 접속을 지원합니다. 매 학년 초에 학생들은 학교에 와서 개인 노트북을 대학의 네트워크에 연결합니다.

그러나 IT 정책이 학생들의 디바이스에 바이러스 백신 설치를 의무화하지 않았기 때문에 많은 노트북이 멀웨어에 감염되었습니다. 이렇게 감염된 디바이스로 인해 캠퍼스 안팎에서 네트워크 장애가 발생하고 대역폭이 과도하게 소모되며 악성 봇넷 트래픽이 유발됩니다. 또한 이 멀웨어는 측면 이동을 통해 대학이 관리하는 컴퓨터로 침입하며, 동해대학교는 타이중 네트워크 지역 센터(Taichung Network Regional Center)로부터 '대학의 네트워크가 공격당했으며 비정상적인 접속이 발생하고 있다'는 알림을 받습니다.

네트워크 기술 이사인 오우치엔휘(Chien-Hui Ou)는 “컴퓨터센터에서는 학생과 교수진에 정보 보안 교육을 실시했고, 이메일이나 웹 페이지에서 수상한 링크를 클릭하지 않도록 권고하고 있습니다. 그러나 공격자들은 어떤 것이 정상인지 사용자들이 바로 알아볼 수 없는 교묘한 방법을 계속 고안하고, 결국 사용자를 공격의 희생자로 만듭니다.”라고 말합니다.

"악성 코드의 분석과 식별에 의존하는 기존의 안티바이러스 소프트웨어와 정보 보안 솔루션만으로는 충분하지 않습니다. 새로운 변종 멀웨어가 등장했는데 안티바이러스 벤더사가 코드를 규명하지 못하고 시그니처를 업데이트하지 못한다면 멀웨어는 탐지되지 않을 것입니다. 그리고 웹 트래픽을 암호화하는 트렌드 때문에 공격자들은 현재 이런 암호화된 채널을 사용해 공격을 일으키고 있으며, 따라서 제로데이 공격에 대처하기가 점점 더 어려워지고 있습니다."라고 동해대학교 네트워크 그룹의 창광진(Kuang-Chin Chang)은 설명합니다.