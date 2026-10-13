Fairmont 的客人都是经验丰富的旅行者。无论是在店下榻期间，还是在抵达酒店之前，他们都对即时、贴心的服务有着极高的标准。Fairmont 不仅提供了大量在线功能，例如丰富的图片、虚拟教程、交互式地图、指示个人偏好和首选费率的功能，还提供了简单的预订过程和实时预定引擎，使客人可以方便地在线预订。“旅行社员工和旅行者不会等待很长时间来完成在线预订，如果网站和预订应用程序速度缓慢，他们会拿起电话进行预订，”Gupta 解释道。



除了升级在线预订平台和精简预订过程外，实施 Akamai 云解决方案对于提高网络性能而言同样至关重要。在 Akamai 的帮助下，在线预订事务（包括搜索空房和费率）的速度大幅提升，使 Fairmont 在 Gomez 行业基准测试中成为了前四分之一的佼佼者。“要满足客人对于预订和入住前服务的期望，缩短我们网站的响应时间至关重要。我们已经从本质上将端到端响应时间缩短了 90%，从而增强了总体访客体验，”Gupta 说道。此外，网站在全球的整体性能提高了 81%，在亚太地区则提高了多达 132%。这些改进最终都帮助 Fairmont 增加了在线收入。“我们在 2007 年 8 月迎来了最高的在线预订量，我们在该月的转化率几乎翻了一番。去年同期预定量增加了 40%，”Gupta 继续说道。