Fairmont 酒店及度假村 (Fairmont) 总部位于加拿大多伦多，该酒店是全球酒店业界的领先者，因卓越的服务而响誉世界。Fairmont 酒店及度假村在全球拥有超过 50 家特色酒店，旗下一流的豪华酒店包括一些众所周知的地标性建筑，比如 The Fairmont Hotels & Resorts San Francisco、The Fairmont Hotels & Resorts Banff Springs 和纽约的 Plaza Hotel。Fairmont 酒店及度假村的网站 Fairmont.com 每月的唯一网站访客量超过 100 万，为北美、欧洲和亚太地区的游客和商旅专业人士提供服务，在该公司的所有预订渠道中，该网站具有最高的预订率。在多个颁奖中，该网站因其在数字市场中的卓越表现而得到表彰，其在 2006 年 World Travel Awards 上被提名为“世界领先的酒店品牌互联网站点”。
“Akamai 让我们能够使用富媒体来开展活动和促销，并可轻松扩展以支持数千万的网站访问者，同时还无需花费更多的成本来添加硬件或软件。”——Fairmont 酒店及度假村技术高级副总裁 Vineet Gupta
现状
挑战
该公司致力于在旅行经历的每个阶段提供高水平的服务，并且不遗余力地确保为访客提供非凡的在线环境。考虑到这一点，在 2007 年 3 月，该公司计划重新推出自己的在线网站，并增强其基于 Web 的预定应用程序。至关重要的是，该公司须能够提供一个门户网站，其可充分展示自身的豪华产品并满足丰富的客户群体。要实现这一点，就必须改进网站性能。考虑到自身位于北美的核心基础设施，Fairmont 认识到，确保为全球网站访客提供快速、高效的网站体验是一项重大的挑战。
目标
为支持实现自身的品牌目标，Fairmont 网站需要满足三个关键要求：
- 改进访客的 Web 体验：Fairmont 希望提高网站性能，从而满足其忠诚且重要的客人不断演变的需要（特别是国际市场中的客人）并提供优于竞争对手的 Web 门户网站。
- 扩展以支持计划增长：考虑到长远的增长目标和品牌扩张计划，酒店经营者须适应新地区的网站访问者所带来的大幅增长。
- 维持一致的全球品牌形象：Fairmont 希望为世界各地的客人提供一致的客户体验。
为什么选择 Akamai
专注于核心竞争力
为满足自身的需求，Fairmont 最初考虑构建更多数据中心，但很快意识到这种方法不切实际。“我们运行集中化的操作，并且希望通过核心基础设施来管理技术。更重要的是，无法在如此短的时间内部署所需的数据中心，”Fairmont 酒店及度假村技术 Senior Vice President Vineet Gupta 解释道。
在开始考虑内容交付网络时，Akamai 便成为了首选。“所有人都知道，Akamai 是业界领袖。我们发现，Akamai 不仅能够帮助我们克服预期的性能和可扩展性问题，其解决方案也易于进行集中维护。一旦我们启动并运行，该方案便可自行运转，”Gupta 继续说道
以出色性能驱动收入增长
Fairmont 的客人都是经验丰富的旅行者。无论是在店下榻期间，还是在抵达酒店之前，他们都对即时、贴心的服务有着极高的标准。Fairmont 不仅提供了大量在线功能，例如丰富的图片、虚拟教程、交互式地图、指示个人偏好和首选费率的功能，还提供了简单的预订过程和实时预定引擎，使客人可以方便地在线预订。“旅行社员工和旅行者不会等待很长时间来完成在线预订，如果网站和预订应用程序速度缓慢，他们会拿起电话进行预订，”Gupta 解释道。
除了升级在线预订平台和精简预订过程外，实施 Akamai 云解决方案对于提高网络性能而言同样至关重要。在 Akamai 的帮助下，在线预订事务（包括搜索空房和费率）的速度大幅提升，使 Fairmont 在 Gomez 行业基准测试中成为了前四分之一的佼佼者。“要满足客人对于预订和入住前服务的期望，缩短我们网站的响应时间至关重要。我们已经从本质上将端到端响应时间缩短了 90%，从而增强了总体访客体验，”Gupta 说道。此外，网站在全球的整体性能提高了 81%，在亚太地区则提高了多达 132%。这些改进最终都帮助 Fairmont 增加了在线收入。“我们在 2007 年 8 月迎来了最高的在线预订量，我们在该月的转化率几乎翻了一番。去年同期预定量增加了 40%，”Gupta 继续说道。
保障大流量并发下的稳定运营
作为世界一流的豪华酒店集团之一，Fairmont 品牌必须在所有渠道上建立一致的形象。要在网络空间中为品牌形象提供支持，就需要提供高质量的图片、丰富的视频和动态的交易。“Akamai 帮助我们提供了生动的体验以满足客户的期望，与此同时让我们能够为更多的客人提供服务，”Gupta 解释道。在 2007 年 7 月，Fairmont.com 处理了 1000 万次页面访问，比前一年增加了 71%。“在以前的平台上，我们无法为超过 600 万次页面访问提供服务，”Gupta 说道。通过改进网站性能，Fairmont 的市场营销部门也收获了更高的信心。Akamai 确保可快速交付电子邮件营销活动和登录页面。“过去，我们的营销部门必须慎重考虑活动分发的数量和时间安排。实施 Akamai 的解决方案后，我们能够执行更多复杂性更高的活动并驱使更多访客访问我们的网站，”Gupta 继续说道。事实上，Fairmont 的上月同期流量负荷已显著增加。与去年同期相比，酒店经营者发现每月流量增加了 60%，在实施 Akamai 解决方案 4 个月后，上月同期流量增加了 20%。
释放增长潜力
考虑到新兴国际市场中的快速增长，Fairmont 需要确保其网站可以为其目标提供支持。“Akamai 让我们能够使用富媒体来开展活动和促销，并可轻松扩展以支持数千万的网站访问者 ，同时还无需花费更多的成本来添加硬件或软件，”Gupta 总结道。
Fairmont 酒店及度假村简介
作为全球酒店业界的领导者，Fairmont 酒店及度假村旗下一流的豪华酒店包括一些众所周知的地标性建筑，如 The Fairmont Banff Springs、Fairmont Monte Carlo 和纽约的 The Plaza 酒店。每一家 Fairmont 酒店都堪称独一无二的杰作，品味高雅的旅客可以在我们酒店中沉浸式体验极具地方特色、底蕴深厚的本土文化。Fairmont 酒店位于世界各地最为独特和古老的地区，其致力于提供细致负责的旅游服务，借助屡获殊荣的 Green Partnership 项目，该酒店已成为可持续酒店管理领域的业界领先企业。Fairmont 旗下包括超过 50 家特色酒店，并计划未来几年在北京、阿布扎比和南非等各处目的地开发超过 20 家新酒店。Fairmont 归 Fairmont Raffles Hotels International 所有，该集团是一家世界领先的酒店公司，在全球拥有超过 80 家使用 Raffles、Fairmont 和 Swissôtel 品牌的酒店。该公司还拥有使用 Fairmont 和 Raffles 品牌的住宅、地产和豪华私人住所俱乐部资产。如需了解详细信息或预订，请致电 1-800-441-1414 或访问 www.fairmont.com。
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