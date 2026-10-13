Le organizzazioni moderne devono affrontare minacce informatiche complesse, dovute ai metodi sempre più sofisticati messi in campo dagli autori degli attacchi per superare le difese di sicurezza. Com'è possibile bilanciare la necessità di proteggersi in modo proattivo da tali attacchi con il bisogno di flessibilità e libertà di una grande popolazione universitaria internazionale?

Questa è la sfida che il team del centro di elaborazione di Tunghai University ha dovuto affrontare. L'università ha adottato con entusiasmo l'apprendimento digitale e ha costruito uno smart campus che offre gratuitamente a studenti e personale l'accesso wireless a Internet ad alta velocità sia nel campus universitario che fuori. All'inizio di ogni anno accademico, gli studenti appena arrivati connettono i propri laptop alla rete dell'università.

Tuttavia, poiché la policy IT non impone l'installazione di un antivirus sui dispositivi degli studenti, molti dei laptop venivano infettati da malware. Questi dispositivi compromessi causavano interruzioni delle reti in sede e fuori dall'università, consumavano un'eccessiva larghezza di banda e generavano traffico botnet dannoso. Inoltre, il malware si diffondeva lateralmente nei computer gestiti dall'università, che quindi riceveva dal Taichung Network Regional Center notifiche di attacco e di connessioni anomale.

"Il centro di elaborazione forniva formazione sulla sicurezza delle informazioni e avvertiva gli studenti e il personale di non fare clic su strani link nelle e-mail o sulle pagine web", afferma Chien-Hui Ou, direttore del reparto Network Technology dell'università. "Ma i criminali continuavano a escogitare tattiche sempre più subdole che rendevano molto difficile per gli utenti rendersi conto se i link fossero legittimi, con la conseguenza che spesso cadevano vittime degli attacchi".

"I software antivirus e le soluzioni per la sicurezza delle informazioni tradizionali, che si basano sull'analisi e l'identificazione del codice dannoso, non sono abbastanza tempestivi. Se compare sulla scena una nuova variante di malware e i produttori di antivirus non ne hanno ancora analizzato il codice e aggiornato le firme, il malware non viene rilevato", spiega Kuang-Chin Chang del Tunghai University Network Group. "Inoltre, a causa della tendenza a crittografare il traffico web, ora anche gli autori degli attacchi utilizzano questi canali crittografati per lanciare gli attacchi, rendendo sempre più difficile bloccare gli attacchi zero-day".