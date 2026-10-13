Las organizaciones modernas se enfrentan a ciberamenazas complejas, ya que los atacantes utilizan métodos cada vez más sofisticados para burlar las defensas de seguridad. ¿Cómo se puede conseguir un equilibrio entre la necesidad de garantizar una protección proactiva contra estos ataques y la necesidad de flexibilidad y libertad de acceso de una gran población universitaria internacional?

Este ha sido el desafío al que se ha enfrentado el equipo del Centro Informático de Tunghai University. La universidad ha adoptado el aprendizaje digital y ha creado un campus inteligente que ofrece a los estudiantes y al personal acceso inalámbrico a Internet de alta velocidad, de manera gratuita, tanto dentro como fuera del campus. Al principio de cada año académico, los estudiantes, al llegar, conectan sus portátiles a la red de la universidad.

Sin embargo, como la política de TI no exigía la instalación de un software antivirus en los dispositivos de los estudiantes, muchos de los portátiles estaban infectados con malware. Estos dispositivos afectados provocaban que tanto las redes internas como externas del campus se bloquearan, usaran un ancho de banda excesivo y generaran tráfico malicioso de botnets. Además, el malware se desplazó lateralmente a los ordenadores gestionados por la universidad, lo que dio como resultado que esta recibiera notificaciones del Centro Regional de Redes de Taichung, en las que se informaba de que la red de Tunghai University había sufrido un ataque y que su red estaba realizando conexiones anómalas.

"El Centro Informático impartía formación en seguridad de la información y animaba a los estudiantes y al personal docente a no hacer clic en enlaces extraños de correos electrónicos ni de páginas web", afirma Chien-Hui Ou, director de Tecnología de Redes. "Sin embargo, los atacantes seguían actuando, con tácticas cada vez más enrevesadas que dificultaban a los usuarios saber al instante si algo era legítimo, lo que acababa convirtiendo finalmente a los usuarios en víctimas de los ataques".

"El software antivirus tradicional y las soluciones de seguridad de la información que se basan en el análisis y la identificación de código malicioso no siempre están disponibles en el momento necesario. Si aparece en escena una nueva variante de malware, y los proveedores de soluciones antivirus aún no han descifrado su código y actualizado las firmas, el malware no se detectará", afirma Kuang-Chin Chang del Grupo de Redes de Tunghai University. "Y, debido a la tendencia hacia el cifrado del tráfico web, los atacantes también utilizan ahora esos canales cifrados para iniciar ataques, lo que hace que los ataques de día cero sean cada vez más difíciles de detener".