Les entreprises contemporaines sont confrontées à des cybermenaces complexes, à l'heure où les pirates utilisent des méthodes toujours plus sophistiquées pour contourner les défenses de sécurité. Comment trouver un équilibre entre la nécessité d'une protection proactive contre de telles attaques et le besoin de flexibilité et de liberté dans une importante population universitaire internationale ?

C'est le défi auquel l'équipe du centre informatique de l'Université Tunghai était confrontée. L'université a adopté l'apprentissage digital et a conçu un campus intelligent qui offre aux étudiants et au personnel un accès haut débit sans fil gratuit à Internet à l'intérieur comme à l'extérieur du campus. Au début de chaque année universitaire, les étudiants arrivent et connectent leurs ordinateurs portables au réseau de l'université.

Cependant, comme la politique de l'université en matière d'informatique n'a pas imposé l'installation d'antivirus sur les terminaux des étudiants, de nombreux ordinateurs portables ont été infectés par des logiciels malveillants. Ces terminaux infectés ont entraîné une défaillance des réseaux sur le campus et en dehors de ce dernier, une consommation excessive de bande passante et un trafic malveillant de botnet. De plus, le logiciel malveillant s'est déplacé latéralement sur des ordinateurs gérés par l'université, qui a reçu des notifications du centre régional du réseau de Taichung indiquant que le réseau de l'Université Tunghai avait été attaqué et faisait l'objet de connexions anormales.

« Le centre informatique a prodigué une formation sur la sécurité de l'information et a incité les étudiants et le personnel enseignant à ne pas cliquer sur des liens suspects dans les e-mails ou sur des pages Web », explique Chien-Hui Ou, directeur de la technologie réseau. « Mais les hackers ont continué à avoir recours à des tactiques de plus en plus détournées, ce qui a fait que les utilisateurs pouvaient difficilement reconnaître les cybermenaces de manière immédiate, ce qui a finalement conduit les utilisateurs à être victimes de ces attaques. »

« Les logiciels antivirus traditionnels et les solutions de sécurité de l'information qui s'appuient sur l'analyse et l'identification des codes malveillants ne sont pas suffisamment rapides. Si un nouveau logiciel malveillant entre en scène et que les fournisseurs d'antivirus n'ont pas encore déterminé son code ni mis à jour ses signatures, le logiciel malveillant ne sera pas détecté », explique Kuang-Chin Chang du Groupe du réseau de l'Université Tunghai. « De plus, en raison de la tendance à chiffrer le trafic Web, les hackers utilisent désormais ces canaux chiffrés pour lancer des attaques, ce qui rend les attaques Zero Day de plus en plus difficiles à arrêter. »