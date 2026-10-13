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Background

Universidade de Tunghai

Usando o Secure Internet Access Enterprise, a universidade conseguiu melhorar a segurança e reduzir o tempo de gerenciamento de incidentes para a equipe

Logotipo da Universidade de Tunghai

Localização

Taichung, Taiwan
https://eng.thu.edu.tw/

Setor

Setor público

Principais impactos

  • Reforçou a postura de segurança e reduziu o tempo de gerenciamento da segurança e resolução de incidentes
  • Bloqueou proativamente o tráfego de servidores de comando e controle (C2) proveniente de dispositivos comprometidos e reduziu a movimentação lateral
  • Reduziu o volume de notificações externas de segurança
  • Otimizou o orçamento de segurança ao transferir investimentos de CapEx para OpEx

Produtos

Secure Internet Access Enterprise
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Universidade de Tunghai

As organizações modernas enfrentam ciberameaças complexas, uma vez que invasores usam métodos cada vez mais sofisticados para contornar nossas defesas. Como você equilibra a necessidade de proteção proativa contra esses ataques com a necessidade de flexibilidade e liberdade em uma população universitária grande e global?

Esse foi o desafio que a equipe do Centro de computação da Universidade de Tunghai enfrentou. A universidade adotou o aprendizado digital e construiu um campus inteligente que oferece aos alunos e funcionários acesso gratuito à Internet sem fio de alta velocidade, dentro e fora do campus. No início de cada ano acadêmico, os alunos chegam e conectam seus notebooks à rede da universidade.

No entanto, como a política de TI não exigia a instalação de antivírus nos dispositivos dos alunos, muitos dos notebooks foram infectados por malwares. Esses dispositivos comprometidos causaram falhas em redes dentro e fora do campus, consumiram largura de banda excessiva e geraram tráfego de botnets maliciosos. Além disso, o malware se moveu lateralmente para os computadores gerenciados pela universidade, resultando no recebimento de notificações do Centro regional de redes de Taichung informando que a rede da Universidade de Tunghai havia sido atacada e estava fazendo conexões anormais.

“O Centro de computação forneceu treinamento de segurança da informação e solicitou que os alunos e a equipe do corpo docente não clicassem em nenhum link estranho nos e-mails ou nas páginas da web”, diz Chien-Hui Ou, Diretor de Tecnologia de redes. “Mas os invasores continuaram a criar táticas cada vez mais ardilosas que dificultavam que os usuários dissessem se algo era legítimo, o que, por fim, significava que os usuários se tornavam vítimas dos ataques”.

“As soluções tradicionais de segurança da informação e softwares antivírus que dependem da análise e identificação de códigos mal-intencionados não são rápidas o suficiente. Se uma nova variante de malware aparecer e os fornecedores de antivírus ainda não tiverem descoberto seu código e assinaturas atualizadas, o malware não será detectado”, diz Kuang-Chin Chang do Grupo de redes da Universidade de Tunghai. “E, devido à tendência de criptografar o tráfego da Web, os invasores também estão usando esses canais criptografados para lançar ataques, tornando cada vez mais difícil impedir ataques de dia zero."

A Akamai efetivamente interrompe conexões suspeitas

Ao perceber que a universidade precisava melhorar sua postura em relação à segurança, a equipe do Centro de computação começou a analisar os produtos que utilizavam o DNS como um ponto de controle de segurança. Eles sentiram que essa abordagem permitiria que a universidade melhorasse sua segurança geral sem impacto sobre a necessidade de manter a liberdade dos acadêmicos.

Por meio de um processo de avaliação de concorrentes, a universidade escolheu o Akamai Secure Internet Access Enterprise como solução prioritária. O Secure Internet Access Enterprise é um serviço baseado em nuvem que protege proativamente uma rede e seus usuários analisando todas as solicitações de DNS. Cada consulta é comparada com a inteligência de ameaças em tempo real obtida da visibilidade inigualável do tráfego da Internet da Akamai, antes de bloquear ou entregar o conteúdo da Web solicitado.

"O Secure Internet Access Enterprise detecta e bloqueia solicitações de DNS para domínios com possível conteúdo malicioso, como malware de mineração de moedas ou ransomware, ou que possam roubar informações de usuários", diz Chang. “Mesmo se o computador de um aluno estiver comprometido com um malware durante o uso fora do campus, o malware ainda não conseguirá se conectar externamente ao servidor de comando e controle de invasores (C2) quando o computador retornar à rede do campus”.

Antes do Secure Internet Access Enterprise, mitigar um incidente de segurança da informação era uma tarefa difícil. Quando um relatório de uma conexão anormal era recebido, a equipe de gerenciamento de rede normalmente tinha que usar endereços IP para rastrear o computador comprometido, encontrar registros de conexão de arquivos de log para convencer a parte afetada de que um incidente havia ocorrido, e então pedir que cooperasse com os procedimentos de limpeza de vírus.

“Por isso levávamos cerca de uma semana para resolver um incidente. E isso consumia uma grande quantidade de nossos recursos de segurança”, diz Chang. "No entanto, após implantarmos o Secure Internet Access Enterprise, o número de incidentes de segurança relatados despencou, permitindo que nossos recursos se destinassem a outros projetos de segurança."

Chang acrescenta: "O Secure Internet Access Enterprise é especialmente rápido e fácil de implantar e configurar, o que o diferencia de equipamentos físicos tradicionais, que requerem primeiro a desconexão da rede e depois o teste antes que um sistema seja ativado. Com o Secure Internet Access Enterprise, basta direcionar o tráfego de DNS diretamente para a plataforma da Akamai e o processo estará concluído em questão de minutos."

O diretor Ou afirma: "O Secure Internet Access Enterprise fornece relatórios de incidentes detalhados automaticamente para que a equipe de segurança identifique rapidamente com qual malware os computadores dos clientes foram infectados ou quais links da Web foram abertos antes de os computadores serem infectados por malware de mineração de moedas. Os dados se integram ao nosso SIEM, de modo que os relatórios também ajudam a equipe a entender qualquer atividade anormal recente na rede para que possamos responder de forma proativa".

Economia significativa de mão de obra e custos

Chao-Tung Yang, Diretor do centro de computação eletrônica da Universidade de Tunghai, enfatiza os benefícios estratégicos. “A segurança da informação é importante agora e será cada vez mais no futuro à medida que as aplicações digitais crescem. A Tunghai sempre priorizou a proteção de aplicações de TI e segurança da informação, e o presidente da universidade apoia o investimento.”

Yang continua, “Quando damos um passo para trás e analisamos a direção atual de crescimento da TI, fica evidente que os serviços baseados em nuvem vieram para ficar. Os sistemas de defesa anteriores foram implantados com uma combinação de software e hardware e a manutenção deles, a atualização de patches etc. exigia mão de obra e tempo”.

Os serviços baseados em nuvem da Akamai mudam isso, permitindo uma redução total da mão de obra de manutenção. Yang está otimista sobre o futuro dos serviços de segurança da informação baseados em nuvem, declarando, “além de reduzirem a mão de obra, eles também reduzirão a necessidade de espaço em salas de computadores físicos e economizarão em ar-condicionado e eletricidade. Isso se alinha à proposta do Centro de computação de reduzir a quantidade de energia usada nas salas de equipamentos”.

"Quanto ao custo, o uso de serviços baseados em nuvem, ao contrário da compra imediata de equipamentos físicos, não exige um grande e único investimento de fundos" diz Yang. "Como é arrendado anualmente, o Secure Internet Access Enterprise é mais fácil de ser adquirido pelas universidades."

"O trabalho de segurança da informação nunca acaba. Com o Secure Internet Access Enterprise, as atividades de gerenciamento de incidentes diminuem significativamente, proporcionando mais recursos para fortalecer as defesas contra ataques de botnet e análises de atividades mais abrangentes," conclui Yang.

Sobre a Universidade de Tunghai

A Universidade de Tunghai foi fundada em 1955, e foi a primeira universidade privada de Taiwan. É a primeira e única instituição de ensino com um programa educacional completo, do jardim de infância ao PhD. Atualmente, Tunghai tem nove faculdades: Faculdade de Artes, Faculdade de Ciências, Faculdade de Engenharia, Faculdade de Administração, Faculdade de Ciências Sociais, Faculdade de Agricultura, Faculdade de Belas Artes e Design Criativo, Faculdade de Direito e Faculdade Internacional. Tunghai tem um corpo discente de aproximadamente 17.000 alunos e cerca de 500 professores.

Sobre a Akamai

A Akamai é a empresa de nuvem que potencializa e protege um mundo impulsionado pela IA. Nossa plataforma estende a computação em nuvem de alto desempenho do core até a edge, permitindo que as organizações criem e dimensionem aplicações de IA de última geração e oferecendo segurança abrangente e multicamadas para proteger as empresas contra ciberameaças em evolução. Saiba mais em akamai.com/pt e akamai.com/pt/blog, ou siga a Akamai Technologies no X e no LinkedIn.

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