As organizações modernas enfrentam ciberameaças complexas, uma vez que invasores usam métodos cada vez mais sofisticados para contornar nossas defesas. Como você equilibra a necessidade de proteção proativa contra esses ataques com a necessidade de flexibilidade e liberdade em uma população universitária grande e global?

Esse foi o desafio que a equipe do Centro de computação da Universidade de Tunghai enfrentou. A universidade adotou o aprendizado digital e construiu um campus inteligente que oferece aos alunos e funcionários acesso gratuito à Internet sem fio de alta velocidade, dentro e fora do campus. No início de cada ano acadêmico, os alunos chegam e conectam seus notebooks à rede da universidade.

No entanto, como a política de TI não exigia a instalação de antivírus nos dispositivos dos alunos, muitos dos notebooks foram infectados por malwares. Esses dispositivos comprometidos causaram falhas em redes dentro e fora do campus, consumiram largura de banda excessiva e geraram tráfego de botnets maliciosos. Além disso, o malware se moveu lateralmente para os computadores gerenciados pela universidade, resultando no recebimento de notificações do Centro regional de redes de Taichung informando que a rede da Universidade de Tunghai havia sido atacada e estava fazendo conexões anormais.

“O Centro de computação forneceu treinamento de segurança da informação e solicitou que os alunos e a equipe do corpo docente não clicassem em nenhum link estranho nos e-mails ou nas páginas da web”, diz Chien-Hui Ou, Diretor de Tecnologia de redes. “Mas os invasores continuaram a criar táticas cada vez mais ardilosas que dificultavam que os usuários dissessem se algo era legítimo, o que, por fim, significava que os usuários se tornavam vítimas dos ataques”.

“As soluções tradicionais de segurança da informação e softwares antivírus que dependem da análise e identificação de códigos mal-intencionados não são rápidas o suficiente. Se uma nova variante de malware aparecer e os fornecedores de antivírus ainda não tiverem descoberto seu código e assinaturas atualizadas, o malware não será detectado”, diz Kuang-Chin Chang do Grupo de redes da Universidade de Tunghai. “E, devido à tendência de criptografar o tráfego da Web, os invasores também estão usando esses canais criptografados para lançar ataques, tornando cada vez mais difícil impedir ataques de dia zero."