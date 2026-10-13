同校のコンピューター・センター・チームは、既存のセキュリティポスチャを強化する必要があると考え、セキュリティ制御ポイントとしてDNSを活用した製品の検討を開始しました。同チームは、こうしたアプローチによって、学問の自由を確保する必要性に影響を与えずに、大学全体のセキュリティを強化できると考えていました。



競合製品の評価プロセスを経て、同校はAkamai Secure Internet Access Enterpriseを望ましいソリューションとして選択しました。Secure Internet Access Enterpriseは、すべてのDNSリクエストを分析することによって、ネットワークとユーザーに事前対応型の保護を提供するクラウドベースのサービスです。各クエリーを、Akamaiの他に類を見ないインターネットトラフィックに対する可視性から得られたリアルタイムの脅威インテリジェンスと比較してから、リクエストされたWebコンテンツをブロックまたは配信します。



「Secure Internet Access Enterpriseは、ランサムウェアや仮想通貨マイニングマルウェアなどの悪性コンテンツを配信したり、ユーザー情報を盗んだりするドメインに対するDNSリクエストを検知し、ブロックします」と、Kuang-Chin Chang氏は言います。「学生のコンピューターがキャンパス外での使用時にマルウェアに感染した場合でも、そのコンピューターをキャンパスネットワークに再接続した際に、マルウェアは外部の攻撃者のコマンドやコントロールサーバー（C2）に接続できません」



Secure Internet Access Enterpriseの導入前は、情報セキュリティインシデントを緩和することが困難でした。異常な接続が行われたという報告を受信すると、通常はネットワーク管理スタッフがIPアドレスを使用して感染したコンピューターを特定し、ログファイルから接続記録を見つけ出して、インシデントが発生したことを当事者に説明し、ウイルス駆除手順への協力を依頼していました。



「そのため、インシデントを解決するのに約1週間かかっていました。さらに、膨大なセキュリティリソースが必要でした」と、Kuang-Chin Chang氏は述べています。「しかし、Secure Internet Access Enterpriseの導入後、報告されるセキュリティインシデントの件数が激減し、リソースを解放して他のセキュリティプロジェクトに取り組むことができるようになりました」



さらに、同氏はこう付け加えます。「システムを本稼働させる前にまずはネットワークから切断してテストを実行する必要のある従来のハードウェアとは異なり、Secure Internet Access Enterpriseは、非常に簡単かつ迅速な展開と設定が可能です。Secure Internet Access Enterpriseでは、DNSトラフィックをAkamaiプラットフォームに直接ルーティングするだけです。このプロセスは数分で完了します」



DirectorのChien-Hui Ou氏は次のように述べています。「Secure Internet Access Enterpriseは詳細なインシデントレポートを自動的に提供するため、クライアントコンピューターがどのようなマルウェアに感染したかや、コンピューターが仮想通貨マイニングマルウェアに感染する前にどのWebリンクをクリックしたかを、セキュリティチームがすばやく把握できます。データはSIEMと統合されるため、レポートを見ればセキュリティチームが最近の異常なネットワークアクティビティを把握でき、事前に対応できます」