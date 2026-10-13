攻撃者が、巧妙さの増した方法でセキュリティ防御を回避するようになり、現代の組織は複雑なサイバー脅威に直面しています。そうした攻撃に対する事前対応型の保護の必要性と、大規模な国際大学の学生の柔軟性と自由の必要性のバランスを取るにはどうすればよいか。
それが、東海大学（台湾）のコンピューター・センター・チームが抱えていた課題でした。同校は、デジタル学習に対応しており、学生と職員に無料の高速ワイヤレス・インターネット・アクセスをキャンパス内外で提供する、スマートキャンパスを構築していました。学年の最初に、新入生が入学して各自のノートPCを同校のネットワークに接続します。
ただし、学生のデバイスにウイルス対策ソフトウェアをインストールすることをITポリシーで義務付けていなかったため、ノートPCの多くがマルウェアに感染していました。それらの感染したデバイスによって、キャンパス内外のネットワークで、クラッシュや過度の帯域幅使用、悪性のボットネットトラフィックが発生していました。さらに、マルウェアは横方向に移動して大学の管理するコンピューターに感染し、東海大学（台湾）のネットワークが攻撃され、ネットワークで異常な接続が行われたという通知をTaichung Network Regional Centerから受信する事態に陥りました。
「コンピューターセンターは、情報セキュリティのトレーニングを実施し、学生と職員に対し、電子メールやWebサイトの怪しいリンクをクリックしないよう呼びかけました」と、Network Technology DirectorのChien-Hui Ou氏は述べています。「しかし、攻撃者は、本物かどうかすぐに分かりにくい、より巧妙化された手口を次々と繰り出したため、最終的にはユーザーが攻撃の犠牲になっていました」
「悪性コードを分析し、特定する従来のウイルス対策ソフトウェアと情報セキュリティソリューションでは、対応が間に合いません。新種のマルウェアが出現し、ウイルス対策ベンダーがそのコードや更新されたシグネチャーを見つけ出していないと、マルウェアは検知されません」と、東海大学（台湾）ネットワークグループのKuang-Chin Chang氏は言います。「Webトラフィックは暗号化される傾向があるため、攻撃者もそうした暗号化されたチャネルを使用して攻撃を開始しており、ゼロデイ攻撃を阻止するのがますます困難になっています」