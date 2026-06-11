Anti-Diskriminierungs-Richtlinien und -Verfahren:
Die Akamai Foundation legt viel Wert darauf, eine Umgebung zu schaffen, die frei von Diskriminierung ist und in der alle Menschen mit Respekt und Würde behandelt werden, die gleichen Chancen haben und zu ihren Gemeinden beitragen können. Die Foundation unterstützt keine Organisationen, die sich an Diskriminierung von Menschen aufgrund von Alter, Erwerbsstatus, sozioökonomischer Lage, militärischem Status, Religion, Schwangerschaft, Familienstand, sexuellen Neigungen, Gender-Identität, Gender-Ausdruck, Behinderung, Herkunft oder Nationalität beteiligen.
Die Akamai Foundation hält sich an alle geltenden Vorschriften zur Bekämpfung von Terrorismus und Geldwäsche, einschließlich des USA Patriot Act.
Einhaltung der Gesetze zur Terrorismusbekämpfung, zu Sanktionen und zur Geldwäscheprävention: Die Akamai Foundation hält sich an die geltenden US-amerikanischen Gesetze und Vorschriften, die sicherstellen sollen, dass Spendenmittel nicht für die Unterstützung von Terrorismus, Geldwäsche, Verstößen gegen Sanktionen oder anderen nicht gemeinnützigen Zwecken verwendet werden. Im Rahmen ihres Förderprozesses kann die Stiftung angemessene Due-Diligence-Prüfungen in Bezug auf Einhaltung geltender Sanktionen und Beschränkungslisten durchführen, einschließlich der Überprüfung von Antragstellern, Empfängern von Fördermitteln und relevanten verbundenen Parteien. Die Stiftung kann eine Förderung ablehnen, aussetzen oder widerrufen, wenn sie feststellt, dass der potenzielle oder aktuelle Empfänger rechtliche, sanktionsbezogene, rufschädigende oder finanzielle Risiken mit sich bringt.
Unsere Vision und Mission
Die Akamai Foundation setzt sich für digitale Inklusion und einen gleichberechtigten Zugang zu Bildung in den MINT-Fächern für alle ein. Sie hat zum Ziel, die Technologiebranche vielfältiger zu gestalten, indem sie sowohl Lernende in der Frühphase als auch Erwachsene aus benachteiligten Gemeinschaften unterstützt. Die Stiftung setzt sich durch weltweite Förderprogramme, Katastrophenhilfe und den freiwilligen Einsatz ihrer Mitarbeiter dafür ein, die nächste Generation von Innovatoren zu stärken.
Schwerpunktbereiche der Akamai Foundation
Das Jahr 2025 in Zahlen
Ein Überblick über die jährlichen Aktivitäten und Erfolge der Akamai Foundation
Bewerbungshinweise für das Frühförderprogramm für MINT-Bildung
Das Portal für das Frühförderprogramm für MINT-Bildung der Akamai Foundation ist jedes Jahr von Anfang Februar bis Ende März geöffnet.
Richtlinien für die Einreichung von Förderanträgen und Informationen zum Antragsverfahren
- Organisationen, die Gelder beantragen, müssen nach Section 501 (c)(3) oder 170 (c) des Internal Revenue Code der USA steuerbefreit sein und nach Section 509 (a) als gemeinnützige Organisation anerkannt sein (Organisationen außerhalb der USA müssen einen entsprechenden Status nach den Gesetzen und Bestimmungen ihres Landes aufweisen).
- Organisationen und Agenturen können nur einmal pro Kalenderjahr Gelder beantragen.
- Organisationen müssen ihren unmittelbaren Einfluss auf den Bereich der mathematischen Bildung (oder andere wissenschaftliche oder technologische Bereiche) von Kindern und Jugendlichen darlegen. Priorität erhalten Programme, die sich auf benachteiligte Bevölkerungsgruppen konzentrieren.
- Ausgewählte Organisationen, die bereits Gelder von der Foundation erhalten haben, müssen möglicherweise einen abschließenden Bericht einreichen, bevor weitere Gelder gewährt werden. In diesem Fall werden Sie benachrichtigt.
- Die Foundation behält sich das Recht vor, ggf. zusätzliche Kriterien in die Entscheidung über Anträge einfließen zu lassen. Die Qualifizierung nach den oben aufgeführten Kriterien garantiert nicht, dass Gelder bewilligt werden. Es obliegt allein der Foundation, die Gelder zu verteilen.
Allgemeine Ausschlusskriterien für die Gewährung von Geldern
- Übernahmen von bzw. Spenden für Essen, Galas oder Spendenveranstaltungen
- Unterstützung für Capital Campaigns oder Stiftungen
- Anträge zur Unterstützung von Kandidaten für politische Ämter, Parteien oder Aktionsgruppen
- Anträge für individuelle Stipendien
- Große Kunstorganisationen
- Gelder für die jährlichen Spenden- oder Feiertagskampagnen lokaler, nationaler oder internationaler Organisationen
- Gelder für Trägerorganisationen nach 509 (a) (3) Type III
Richtlinien und Verfahren
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