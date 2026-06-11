Anti-Diskriminierungs-Richtlinien und -Verfahren:



Die Akamai Foundation legt viel Wert darauf, eine Umgebung zu schaffen, die frei von Diskriminierung ist und in der alle Menschen mit Respekt und Würde behandelt werden, die gleichen Chancen haben und zu ihren Gemeinden beitragen können. Die Foundation unterstützt keine Organisationen, die sich an Diskriminierung von Menschen aufgrund von Alter, Erwerbsstatus, sozioökonomischer Lage, militärischem Status, Religion, Schwangerschaft, Familienstand, sexuellen Neigungen, Gender-Identität, Gender-Ausdruck, Behinderung, Herkunft oder Nationalität beteiligen.



Die Akamai Foundation hält sich an alle geltenden Vorschriften zur Bekämpfung von Terrorismus und Geldwäsche, einschließlich des USA Patriot Act.



Einhaltung der Gesetze zur Terrorismusbekämpfung, zu Sanktionen und zur Geldwäscheprävention: Die Akamai Foundation hält sich an die geltenden US-amerikanischen Gesetze und Vorschriften, die sicherstellen sollen, dass Spendenmittel nicht für die Unterstützung von Terrorismus, Geldwäsche, Verstößen gegen Sanktionen oder anderen nicht gemeinnützigen Zwecken verwendet werden. Im Rahmen ihres Förderprozesses kann die Stiftung angemessene Due-Diligence-Prüfungen in Bezug auf Einhaltung geltender Sanktionen und Beschränkungslisten durchführen, einschließlich der Überprüfung von Antragstellern, Empfängern von Fördermitteln und relevanten verbundenen Parteien. Die Stiftung kann eine Förderung ablehnen, aussetzen oder widerrufen, wenn sie feststellt, dass der potenzielle oder aktuelle Empfänger rechtliche, sanktionsbezogene, rufschädigende oder finanzielle Risiken mit sich bringt.