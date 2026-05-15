Políticas e práticas de não discriminação:



A Akamai Foundation tem o compromisso de fornecer um ambiente livre de discriminação onde todos os indivíduos são tratados com respeito e dignidade, têm oportunidades iguais e podem contribuir totalmente para suas comunidades. A fundação não dará suporte a organizações que se envolvam em discriminação ilegal ou odiosa contra indivíduos com base em idade, vínculo empregatício, status socioeconômico, status de militar, religião, gravidez, situação familiar, orientação sexual, identidade de gênero, expressão de gênero, deficiência, raça, etnia ou nacionalidade.



A Akamai Foundation cumpre todas as regulamentações antiterrorismo e de prevenção de lavagem de dinheiro aplicáveis, incluindo a lei Patriot Act dos Estados Unidos.



Conformidade com as leis antiterrorismo, de sanções e contra a lavagem de dinheiro: A Akamai Foundation cumpre as leis e regulamentações aplicáveis dos EUA criadas para impedir que fundos beneficentes sejam usados para apoiar terrorismo, lavagem de dinheiro, violações de sanções, ou outros fins não beneficentes. Como parte de seu processo de concessão de subsídios, a Foundation pode realizar a devida diligência apropriada, incluindo a triagem de candidatos, beneficiários, e partes relacionadas relevantes em relação a listas aplicáveis de sanções e partes restritas. A Foundation pode recusar, suspender ou encerrar um subsídio se determinar que um beneficiário proposto ou atual apresenta preocupações legais, de sanções, reputacionais ou de desvio de fundos.