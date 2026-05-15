Políticas e práticas de não discriminação:
A Akamai Foundation tem o compromisso de fornecer um ambiente livre de discriminação onde todos os indivíduos são tratados com respeito e dignidade, têm oportunidades iguais e podem contribuir totalmente para suas comunidades. A fundação não dará suporte a organizações que se envolvam em discriminação ilegal ou odiosa contra indivíduos com base em idade, vínculo empregatício, status socioeconômico, status de militar, religião, gravidez, situação familiar, orientação sexual, identidade de gênero, expressão de gênero, deficiência, raça, etnia ou nacionalidade.
A Akamai Foundation cumpre todas as regulamentações antiterrorismo e de prevenção de lavagem de dinheiro aplicáveis, incluindo a lei Patriot Act dos Estados Unidos.
Conformidade com as leis antiterrorismo, de sanções e contra a lavagem de dinheiro: A Akamai Foundation cumpre as leis e regulamentações aplicáveis dos EUA criadas para impedir que fundos beneficentes sejam usados para apoiar terrorismo, lavagem de dinheiro, violações de sanções, ou outros fins não beneficentes. Como parte de seu processo de concessão de subsídios, a Foundation pode realizar a devida diligência apropriada, incluindo a triagem de candidatos, beneficiários, e partes relacionadas relevantes em relação a listas aplicáveis de sanções e partes restritas. A Foundation pode recusar, suspender ou encerrar um subsídio se determinar que um beneficiário proposto ou atual apresenta preocupações legais, de sanções, reputacionais ou de desvio de fundos.
Nossa visão e missão
A Akamai Foundation se dedica à inclusão digital e ao acesso equitativo à educação STEM para todos. O objetivo é ajudar a diversificar o setor de tecnologia com apoio tanto a iniciantes quanto a adultos de comunidades subdesenvolvidas. Por meio da concessão global, do alívio de desastres e do voluntariado dos funcionários, a Fundação se esforça para capacitar a próxima geração de inovadores.
Áreas de foco da Akamai Foundation
2025 em números
Uma visão consolidada do impacto anual da Akamai Foundation
Detalhes da inscrição para subsídios STEM para iniciantes
O portal de subsídios STEM para estudantes iniciais da Akamai Foundation abre anualmente do início de fevereiro até o fim de março.
Diretrizes de proposta de subsídio e detalhes de envio
- As organizações que se candidatarem para receber fundos devem estar isentas da cobrança de impostos conforme as seções 501(c)(3) ou 170(c) do Código de receita interno e ser classificadas como instituição de caridade pública conforme a seção 509(a) do Código (ou, em cada caso, ter status equivalente aplicável a entidades fora dos EUA conforme as leis e regulamentações do país em que são incorporadas).
- As organizações e agências podem solicitar fundos apenas uma vez durante um ano civil.
- As organizações devem demonstrar o impacto direto na área da educação de matemática (ou em outras áreas de ciência ou tecnologia) para crianças do ensino fundamental e médio, com prioridade a programas direcionados a populações carentes.
- As organizações selecionadas que já receberam fundos da fundação anteriormente poderão ter que apresentar um relatório de concessão final antes de receber fundos adicionais. Se for o caso, você receberá uma notificação.
- A fundação reserva-se o direito de aplicar quaisquer outros critérios conforme considerar apropriado na avaliação de solicitações de financiamento; a elegibilidade de acordo com os critérios acima não garante o direito a financiamento; fica a cargo da fundação tomar todas as decisões referentes à concessão de fundos.
Exclusões gerais da consideração de subsídios
- Concessões de crédito ou contribuições para almoços, eventos de galas e eventos sociais para arrecadação de recursos
- Apoio a campanhas ou doações de capital
- Solicitações de apoio a candidatos a cargos políticos, partidos políticos ou PACs
- Solicitações de bolsas de estudo individuais
- Importantes organizações de artes
- Concessões a campanhas de doação anuais ou de fim de ano de organizações locais, nacionais ou internacionais
- Concessões a organizações que ofereçam suporte à 509(a)(3) Tipo III
Políticas e práticas
Políticas e práticas de não discriminação: