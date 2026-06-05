Politiche e pratiche di non discriminazione:



l'Akamai Foundation si impegna a garantire un ambiente privo di discriminazioni, in cui tutti gli individui vengono trattati con rispetto e dignità, hanno le stesse opportunità e possono offrire il massimo contributo alla loro comunità. La fondazione non supporta organizzazioni impegnate in discriminazioni illegali o oltraggiose contro le persone in base ai requisiti di età, situazione lavorativa, situazione socio-economica, situazione militare, religione, gravidanza, situazione familiare, orientamento sessuale, identità sessuale, espressione sessuale, disabilità, razza, appartenenza etnica oppure origini nazionali.



L'Akamai Foundation è conforme a tutte le normative antiterrorismo e antiriciclaggio applicabili, compreso il Patriot Act statunitense.



Conformità alle leggi antiterrorismo, sanzioni e antiriciclaggio: l'Akamai Foundation è conforme alle leggi e alle normative statunitensi applicabili, concepite per impedire l'utilizzo di fondi di beneficenza a sostegno del terrorismo, del riciclaggio di denaro, delle violazioni delle sanzioni o di altri scopi non di beneficenza. Nell'ambito del processo di concessione, la fondazione può condurre un'adeguata due diligence, tra cui screening di candidati, beneficiari di sovvenzioni e relative parti correlate contro le sanzioni applicabili ed elenchi di parti soggette a restrizioni. La fondazione può rifiutare, sospendere o revocare un'assegnazione se determina che un'eventuale richiesta proposta o attuale presenta questioni legali o in termini di sanzioni, reputazione o deviazione dei fondi.