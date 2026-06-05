Politiche e pratiche di non discriminazione:
l'Akamai Foundation si impegna a garantire un ambiente privo di discriminazioni, in cui tutti gli individui vengono trattati con rispetto e dignità, hanno le stesse opportunità e possono offrire il massimo contributo alla loro comunità. La fondazione non supporta organizzazioni impegnate in discriminazioni illegali o oltraggiose contro le persone in base ai requisiti di età, situazione lavorativa, situazione socio-economica, situazione militare, religione, gravidanza, situazione familiare, orientamento sessuale, identità sessuale, espressione sessuale, disabilità, razza, appartenenza etnica oppure origini nazionali.
L'Akamai Foundation è conforme a tutte le normative antiterrorismo e antiriciclaggio applicabili, compreso il Patriot Act statunitense.
Conformità alle leggi antiterrorismo, sanzioni e antiriciclaggio: l'Akamai Foundation è conforme alle leggi e alle normative statunitensi applicabili, concepite per impedire l'utilizzo di fondi di beneficenza a sostegno del terrorismo, del riciclaggio di denaro, delle violazioni delle sanzioni o di altri scopi non di beneficenza. Nell'ambito del processo di concessione, la fondazione può condurre un'adeguata due diligence, tra cui screening di candidati, beneficiari di sovvenzioni e relative parti correlate contro le sanzioni applicabili ed elenchi di parti soggette a restrizioni. La fondazione può rifiutare, sospendere o revocare un'assegnazione se determina che un'eventuale richiesta proposta o attuale presenta questioni legali o in termini di sanzioni, reputazione o deviazione dei fondi.
La nostra visione e la nostra missione
L'Akamai Foundation si impegna a garantire l'inclusione digitale e l'accesso equo all'istruzione STEM per tutti. La fondazione mira a diversificare il settore tecnologico supportando sia gli studenti in fase iniziale che quelli adulti provenienti da comunità sottorappresentate. Attraverso i finanziamenti globali, gli aiuti in caso di calamità e il volontariato dei dipendenti, la fondazione si impegna a promuovere la prossima generazione di innovatori.
Aree di interesse dell'Akamai Foundation
I numeri del 2025
Una panoramica consolidata dell'impatto annuale dell'Akamai Foundation
Informazioni sulle domande per le borse di studio STEM "Early Learner"
Il portale delle borse di studio STEM "Early Learner" dell'Akamai Foundation apre ogni anno dall'inizio di febbraio alla fine di marzo.
Linee guida per la concessione di sovvenzioni e informazioni sull'invio delle domande
- Le organizzazioni che richiedono fondi devono essere esenti da imposta ai sensi delle sezioni 501 (c)(3) o 170 (c) dell'Internal Revenue Code e possono essere classificate come enti di beneficenza pubblici ai sensi della sezione 509 (a) di detto Codice (oppure, in ogni caso, devono avere l'equivalente status applicabile agli enti esterni agli Stati Uniti, ai sensi delle leggi e normative del paese in cui hanno sede).
- Le organizzazioni e le agenzie possono richiedere fondi una sola volta per anno di calendario.
- Le organizzazioni devono dimostrare un impatto diretto nell'area dell'istruzione della matematica (o in altre aree della scienza o della tecnologia) per ragazzi che frequentano le scuole di ogni ordine e grado (dalle elementari alle superiori), con priorità concessa ai programmi incentrati sulle popolazioni dei paesi in via di sviluppo.
- Le organizzazioni selezionate che hanno già beneficiato di contributi dalla fondazione potrebbero dover presentare una relazione finale prima di ricevere ulteriori erogazioni In tal caso, verrà inviata una notifica.
- La fondazione si riserva il diritto di applicare qualsiasi criterio aggiuntivo che si ritenga appropriato per la valutazione delle richieste di fondi; l'ammissibilità secondo i criteri indicati non rappresenta un diritto a ottenere i fondi; l'assegnazione di tutti i fondi verrà stabilita esclusivamente a discrezione della fondazione.
Criteri generali che determinano l'esclusione dalle sovvenzioni
- Sottoscrizioni o contributi a pranzi, galà e raccolte di fondi
- Supporto a campagne o sovvenzioni di capitale
- Richieste di supporto a candidati a cariche/partiti politici o PAC
- Richieste di borse di studio individuali
- Organizzazioni legate alle belle arti
- Sovvenzioni per donazioni annuali o campagne elettorali di organizzazioni locali, nazionali o internazionali
- Sovvenzioni per il supporto di organizzazioni 509(a)(3) Type III
Politiche e pratiche
Politiche e pratiche di non discriminazione: