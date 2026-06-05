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Akamai Foundation

Akamai unisce, coinvolge e sostiene le comunità in cui i dipendenti vivono e lavorano, creando una forza globale per il bene comune.

Four women stand side-by-side in an auditorium, proudly holding up certificates of participation from a tech event for women.

La nostra visione e la nostra missione

L'Akamai Foundation si impegna a garantire l'inclusione digitale e l'accesso equo all'istruzione STEM per tutti. La fondazione mira a diversificare il settore tecnologico supportando sia gli studenti in fase iniziale che quelli adulti provenienti da comunità sottorappresentate. Attraverso i finanziamenti globali, gli aiuti in caso di calamità e il volontariato dei dipendenti, la fondazione si impegna a promuovere la prossima generazione di innovatori.

Aree di interesse dell'Akamai Foundation

Istruzione STEM "Early Learner"

Fornisce ai figli di popolazioni sottorappresentate pari accesso all'istruzione STEM di qualità.

Favorire l'istruzione STEM

Mira a diversificare il settore tecnologico a sostegno degli studenti universitari, dei percorsi di carriera successivi e dell'imprenditoria.

Dipendenti in azione

I dipendenti di Akamai dedicano tempo, risorse e competenze per fornire una guida alle opportunità lavorative nell'area STEM all'interno delle loro comunità globali.

Aiuti in caso di calamità globali

L'Akamai Foundation si mobilita per facilitare la resilienza e il recupero tramite sovvenzioni umanitarie e programmi di donazioni per i dipendenti.

I numeri del 2025

Una panoramica consolidata dell'impatto annuale dell'Akamai Foundation

Teacher and students in blue uniforms working on a computer in a classroom
L'impatto globale in primo piano

Nel 2025, l'Akamai Foundation ha concesso finanziamenti pari a 2,63 milioni di dollari a 91 partner.

Female student using a laboratory microscope to study science and technology
Programma di donazione per dipendenti

I dipendenti e l'Akamai Foundation hanno offerto un contributo complessivo di 500.000 dollari a 326 società non profit ritenute idonee a livello globale.
 

Diverse group of volunteers in orange shirts cheering and celebrating a community event
I dipendenti in azione con il volontariato globale

I dipendenti hanno organizzato oltre 120 eventi in 65 città di 25 paesi per un totale di 9.093 ore di volontariato.

Informazioni sulle domande per le borse di studio STEM "Early Learner"

Il portale delle borse di studio STEM "Early Learner" dell'Akamai Foundation apre ogni anno dall'inizio di febbraio alla fine di marzo.

Linee guida per la concessione di sovvenzioni e informazioni sull'invio delle domande

  1. Le organizzazioni che richiedono fondi devono essere esenti da imposta ai sensi delle sezioni 501 (c)(3) o 170 (c) dell'Internal Revenue Code e possono essere classificate come enti di beneficenza pubblici ai sensi della sezione 509 (a) di detto Codice (oppure, in ogni caso, devono avere l'equivalente status applicabile agli enti esterni agli Stati Uniti, ai sensi delle leggi e normative del paese in cui hanno sede).

  2. Le organizzazioni e le agenzie possono richiedere fondi una sola volta per anno di calendario.

  3. Le organizzazioni devono dimostrare un impatto diretto nell'area dell'istruzione della matematica (o in altre aree della scienza o della tecnologia) per ragazzi che frequentano le scuole di ogni ordine e grado (dalle elementari alle superiori), con priorità concessa ai programmi incentrati sulle popolazioni dei paesi in via di sviluppo.

  4. Le organizzazioni selezionate che hanno già beneficiato di contributi dalla fondazione potrebbero dover presentare una relazione finale prima di ricevere ulteriori erogazioni In tal caso, verrà inviata una notifica.

  5. La fondazione si riserva il diritto di applicare qualsiasi criterio aggiuntivo che si ritenga appropriato per la valutazione delle richieste di fondi; l'ammissibilità secondo i criteri indicati non rappresenta un diritto a ottenere i fondi; l'assegnazione di tutti i fondi verrà stabilita esclusivamente a discrezione della fondazione.

Criteri generali che determinano l'esclusione dalle sovvenzioni

  • Sottoscrizioni o contributi a pranzi, galà e raccolte di fondi
  • Supporto a campagne o sovvenzioni di capitale
  • Richieste di supporto a candidati a cariche/partiti politici o PAC
  • Richieste di borse di studio individuali
  • Organizzazioni legate alle belle arti
  • Sovvenzioni per donazioni annuali o campagne elettorali di organizzazioni locali, nazionali o internazionali
  • Sovvenzioni per il supporto di organizzazioni 509(a)(3) Type III

Politiche e pratiche

Politiche e pratiche di non discriminazione:

l'Akamai Foundation si impegna a garantire un ambiente privo di discriminazioni, in cui tutti gli individui vengono trattati con rispetto e dignità, hanno le stesse opportunità e possono offrire il massimo contributo alla loro comunità. La fondazione non supporta organizzazioni impegnate in discriminazioni illegali o oltraggiose contro le persone in base ai requisiti di età, situazione lavorativa, situazione socio-economica, situazione militare, religione, gravidanza, situazione familiare, orientamento sessuale, identità sessuale, espressione sessuale, disabilità, razza, appartenenza etnica oppure origini nazionali.

L'Akamai Foundation è conforme a tutte le normative antiterrorismo e antiriciclaggio applicabili, compreso il Patriot Act statunitense.

Conformità alle leggi antiterrorismo, sanzioni e antiriciclaggio: l'Akamai Foundation è conforme alle leggi e alle normative statunitensi applicabili, concepite per impedire l'utilizzo di fondi di beneficenza a sostegno del terrorismo, del riciclaggio di denaro, delle violazioni delle sanzioni o di altri scopi non di beneficenza. Nell'ambito del processo di concessione, la fondazione può condurre un'adeguata due diligence, tra cui screening di candidati, beneficiari di sovvenzioni e relative parti correlate contro le sanzioni applicabili ed elenchi di parti soggette a restrizioni. La fondazione può rifiutare, sospendere o revocare un'assegnazione se determina che un'eventuale richiesta proposta o attuale presenta questioni legali o in termini di sanzioni, reputazione o deviazione dei fondi.

Rapporti precedenti dell'Akamai Foundation