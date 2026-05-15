차별 금지 정책 및 사례:
Akamai 재단은 모든 개인이 존중되고 동등한 기회를 갖고 있으며 해당 커뮤니티에 전적으로 기여할 수 있다는 가정하에 환경과 상관없이 차별하지 않는다는 약속을 이행합니다. 재단은 연령, 고용 상태, 사회경제적 지위, 입대 여부, 종교, 임신 여부, 가족 유무, 성적 성향, 성 정체성, 성별 표현 방식, 장애, 인종, 민족 또는 국적 등에 따라 불합리하거나 부당하게 개인을 차별하는 단체는 지원하지 않습니다.
Akamai 재단은 미국 애국자법을 포함한 모든 관련 테러방지 및 자금세탁방지 규정을 준수합니다.
테러방지, 제재 및 자금세탁방지 법규 준수: Akamai 재단은 자선 펀드가 테러 지원, 자금 세탁, 제재 위반 또는 기타 비자선적 목적으로 사용되지 않도록 하기 위해 관련 미국 법률 및 규정을 준수합니다. 재단은 보조금 지원 과정에서 신청자, 수혜자 및 관련 당사자를 해당 제재 및 제한 대상자 명단과 대조해 검토하는 등의 적절한 실사를 수행할 수 있습니다. 재단은 수혜자가 법적 문제, 제재 위반, 평판 훼손, 또는 자금 유용의 우려가 있다고 판단될 경우, 해당 수혜자에 대한 지원을 거부, 중단 또는 취소할 수 있습니다.
비전과 미션
Akamai 재단은 디지털 포용과 모든 사람을 대상으로 하는 STEM 교육에 대한 공평한 접근을 위해 노력합니다. 이 프로그램은 소외된 지역 사회의 성장기 학습자와 성인 학습자를 지원함으로써 기술 업계의 다양성을 증진하는 것을 목표로 합니다. 이 재단은 글로벌 기부금 지원, 재난 구호, 직원 자원봉사 활동을 통해 차세대 혁신가들을 육성하기 위해 최선을 다하고 있습니다.
Akamai 재단의 주요 관심 분야
2025 주요 수치
Akamai 재단의 연례 활동 성과 종합 보고서
얼리 러너 STEM 장학금 신청 관련 정보
Akamai 재단의 얼리 러너(Early Learner) STEM 장학금 포털은 매년 2월 초부터 3월 말까지 운영됩니다.
보조금 제안서 작성 가이드 및 제출 방법
- 펀드를 신청하는 단체는 내국세입법(Internal Revenue Code)의 섹션 501 (c)(3) 또는 170 (c)에 따라 비과세 대상이어야 하며, 섹션 509 (a)에 따라 공공 자선단체로 분류되어야 합니다(또는 각각의 경우 사업을 운영하는 국가의 법률과 규정에 따라 미국 외 법인체에 적용되는 동등한 상태를 보유하고 있어야 합니다).
- 모든 단체는 1년에 1회만 펀드를 요청할 수 있습니다.
- 신청 단체는 초등학교부터 고등학교 연령대의 아동 및 청소년을 위한 수학 교육 영역(또는 과학/기술 관련 기타 영역)에서 충분한 교육을 받지 못한 대상층에 주력하는 프로그램에 우선 순위를 부여해 해당 영향과 효과를 설명해야 합니다.
- 재단으로부터 이전에 지원을 받은 단체의 경우 추가 펀드를 받기 전에 최종 승인 보고서를 제출해야 할 수 있습니다. 이 경우 별도로 안내됩니다.
- 재단은 펀드 요청 평가에 적절하다고 판단되는 경우 추가적인 기준을 적용할 권한을 보유합니다. 위 기준에 적격하다고 해서 펀드 수령 자격이 주어지는 것은 아닙니다. 재단은 독점 재량으로 모든 펀드 지원 결정권을 갖습니다.
보조금 지원 대상에서 일반적으로 제외되는 사항
- 오찬, 갈라쇼, 소셜 모금 행사의 비용 지원 또는 출연
- 투자 캠페인 또는 기부 지원
- 행정 관청, 정당 또는 PAC의 후보자 지원 요청
- 개인 장학금 요청
- 주요 예술 단체
- 지역, 국립 또는 국제 기구의 연례 기부 또는 연휴 캠페인 보조금
- 509(a)(3) Type III 지원 단체 보조금
정책 및 사례
차별 금지 정책 및 사례: