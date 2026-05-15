차별 금지 정책 및 사례:



Akamai 재단은 모든 개인이 존중되고 동등한 기회를 갖고 있으며 해당 커뮤니티에 전적으로 기여할 수 있다는 가정하에 환경과 상관없이 차별하지 않는다는 약속을 이행합니다. 재단은 연령, 고용 상태, 사회경제적 지위, 입대 여부, 종교, 임신 여부, 가족 유무, 성적 성향, 성 정체성, 성별 표현 방식, 장애, 인종, 민족 또는 국적 등에 따라 불합리하거나 부당하게 개인을 차별하는 단체는 지원하지 않습니다.



Akamai 재단은 미국 애국자법을 포함한 모든 관련 테러방지 및 자금세탁방지 규정을 준수합니다.



테러방지, 제재 및 자금세탁방지 법규 준수: Akamai 재단은 자선 펀드가 테러 지원, 자금 세탁, 제재 위반 또는 기타 비자선적 목적으로 사용되지 않도록 하기 위해 관련 미국 법률 및 규정을 준수합니다. 재단은 보조금 지원 과정에서 신청자, 수혜자 및 관련 당사자를 해당 제재 및 제한 대상자 명단과 대조해 검토하는 등의 적절한 실사를 수행할 수 있습니다. 재단은 수혜자가 법적 문제, 제재 위반, 평판 훼손, 또는 자금 유용의 우려가 있다고 판단될 경우, 해당 수혜자에 대한 지원을 거부, 중단 또는 취소할 수 있습니다.