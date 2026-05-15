Akamai 基金会

非歧视政策与实践：
Akamai 基金会致力于打造非歧视环境，确保人人都能获得尊重和尊严，并且能够享有平等的机会以及为他们的社区作出充分的贡献。基金会将不支持那些因年龄、就业状况、社会经济地位、军事地位、宗教、怀孕状况、家庭状况、性取向、性别认同、性别表达、残疾、种族、民族或国籍而对个人进行非法或不公平歧视的组织。
Akamai 基金会遵守所有适用的反恐与反洗钱法规，包括《美国爱国者法案》。
遵守反恐、制裁与反洗钱法律：Akamai 基金会遵守美国为防止慈善资金被用于支持恐怖主义、洗钱、违反制裁规定或其他非慈善用途而制定的相关法律法规。作为其资助流程的一部分，该基金会可能会开展适当的尽职调查，包括根据适用的制裁名单和受限方名单，对申请人、受资助方及相关关联方进行筛查。如果该基金会认定拟受助方或现有受助方存在法律、制裁、声誉或资金挪用方面的问题，则其有权拒绝、暂停或终止资助。
我们的愿景与使命
Akamai 基金会致力于推动数字包容，并确保每个人都能平等享有接受 STEM 教育的机会。它旨在通过支持资源匮乏社区的早期学习者和成年学习者来促进科技行业的多元化发展。通过全球资助、灾害救援以及员工志愿服务，该基金会致力于为下一代创新人才赋能。
Akamai 基金会的重点领域
2025 年关键数据
Akamai 基金会年度影响力综合概览
早期学习者 STEM 教育资助申请细则
Akamai 基金会的早期学习者 STEM 教育资助门户每年于 2 月初至 3 月底开放。
资助申请指南及提交细则
- 申请拨款的组织必须符合《国内税收法》第 501(c)(3) 或 170(c) 部分的免税资格或在此类法案第 509(a) 部分下归类为公共慈善机构（或者，在每种情况下，具有适用于在其注册成立国家/地区的法律法规下非美国实体单位的同等地位）。
- 组织和机构一个日历年仅可申请一次拨款。
- 组织必须展示其在数学教育领域（或其他科学或技术领域）对小学直至高中学龄学生产生的直接影响，并优先拨款于专注于服务水平低下人群的项目。
- 部分之前已获得基金会拨款的组织在获得额外拨款之前可能需要提交一份最终拨款报告。如属此类情况，您将收到通知。
- 基金会保留其在评估拨款申请期间适用任何其认为合适的附加申请条件的权利；符合上述申请条件并不一定享有获得拨款的权利；基金会可以自行决定其所有拨款决策。
一般不予资助的情况
- 对午餐会、盛会和社会筹资活动的出资或募捐
- 支持资本募款或捐赠
- 申请支持政治处、政党或政治行动委员会 (PAC) 的候选人
- 申请个人奖学金
- 主要艺术组织
- 向地方、国家或国际组织的年度捐赠或节日活动拨款
- 向 509(a)(3) 类 III 支持组织拨款
政策与实践
非歧视政策与实践：