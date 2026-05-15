Akamai 基金会

非歧视政策与实践：



Akamai 基金会致力于打造非歧视环境，确保人人都能获得尊重和尊严，并且能够享有平等的机会以及为他们的社区作出充分的贡献。基金会将不支持那些因年龄、就业状况、社会经济地位、军事地位、宗教、怀孕状况、家庭状况、性取向、性别认同、性别表达、残疾、种族、民族或国籍而对个人进行非法或不公平歧视的组织。



Akamai 基金会遵守所有适用的反恐与反洗钱法规，包括《美国爱国者法案》。



遵守反恐、制裁与反洗钱法律：Akamai 基金会遵守美国为防止慈善资金被用于支持恐怖主义、洗钱、违反制裁规定或其他非慈善用途而制定的相关法律法规。作为其资助流程的一部分，该基金会可能会开展适当的尽职调查，包括根据适用的制裁名单和受限方名单，对申请人、受资助方及相关关联方进行筛查。如果该基金会认定拟受助方或现有受助方存在法律、制裁、声誉或资金挪用方面的问题，则其有权拒绝、暂停或终止资助。