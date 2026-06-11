差別排除の方針：



Akamai財団は、すべての個人が威厳と尊敬を持って扱われ、平等な機会を与えられ、それぞれのコミュニティに全力で貢献できるような差別のない環境を提供することに力を入れています。本財団は、年齢、雇用状況、社会経済的身分、軍での地位、宗教、妊娠状態、出自、性的指向、性自認、性表現、障害、人種、民族、国籍に基づいて個人を違法にまたは不当に差別している組織への支援は行いません。



Akamai財団は、米国愛国者法を含む、適用されるすべてのテロ対策およびマネーロンダリング対策関連規制を遵守します。



テロ対策、制裁、およびマネーロンダリング対策法の遵守：Akamai財団は、慈善資金がテロ活動、マネーロンダリング、制裁違反、またはその他の非慈善目的に使用されることを防止するために設けられた、適用される米国の法律および規制を遵守しています。当財団は、助成金交付プロセスの一環として、申請者、助成金受給者、および関連当事者について、適用される制裁リストおよび制限対象者リストとの照合を含む適切なデューデリジェンスを実施する場合があります。また、当財団は、提案された助成先または既存の助成先が、法的リスク、制裁リスク、評判リスク、または資金流用に関する懸念を有すると判断した場合、助成金の拒否、一時停止、または終了を行う権利を有します。