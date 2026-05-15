Políticas y prácticas de no discriminación:
la Fundación Akamai tiene el firme compromiso de garantizar un entorno sin discriminación, en el que todas las personas reciban un trato respetuoso y digno, tengan igualdad de oportunidades y puedan participar plenamente en sus comunidades. La Fundación no apoyará a las organizaciones que tomen medidas discriminatorias ilegales o injustas contra las personas por razones de edad, situación laboral, nivel socioeconómico, estado militar, religión, estado de embarazo, situación familiar, orientación sexual, identidad de género, expresión de género, discapacidad, raza, etnia o país de origen.
La Fundación Akamai cumple con todas las normativas aplicables contra el terrorismo y el blanqueo de dinero, incluida la Ley Patriot de EE. UU.
Cumplimiento de las leyes antiterroristas, de sanciones y contra el blanqueo de dinero: La Fundación Akamai cumple con las leyes y normativas aplicables de EE. UU. diseñadas para evitar que los fondos benéficos se utilicen para apoyar el terrorismo, el blanqueo de dinero, la violación de sanciones u otros fines no benéficos. Como parte de su proceso de concesión de subvenciones, la Fundación puede llevar a cabo la diligencia debida oportuna, lo que incluye la evaluación de los solicitantes, los beneficiarios y las partes vinculadas pertinentes frente a las listas de sanciones y de partes restringidas aplicables. La Fundación puede rechazar, suspender o rescindir una subvención si determina que un solicitante o beneficiario actual presenta problemas legales, de sanciones, de reputación o de desvío de fondos.
Nuestra visión y misión
La Fundación Akamai se dedica a la inclusión digital y al acceso equitativo a la educación STEM para todos. Su objetivo es ayudar a diversificar la industria tecnológica al apoyar sia a los estudiantes en etapas tempranas como a los adultos de comunidades desatendidas. A través de la concesión de subvenciones globales, el socorro en casos de desastre y el voluntariado de los empleados, la Fundación se esfuerza por empoderar a la próxima generación de innovadores.
Áreas de enfoque de la Fundación Akamai
2025 en cifras
Una visión consolidada del impacto anual de la Fundación Akamai
Detalles de la solicitud de subvención para la educación STEM de estudiantes en etapas tempranas
El portal de subvenciones de la Fundación Akamai para la educación STEM de estudiantes en etapas tempranas se abre anualmente desde principios de febrero hasta finales de marzo.
Directrices para la propuesta de subvención y detalles de envío
- Las organizaciones que soliciten financiación deberán estar exentas de impuestos en virtud de los apartados 501 (c)(3) o 170 (c) del Internal Revenue Code (Código Fiscal de los Estados Unidos) y estar clasificadas como organizaciones benéficas públicas en virtud del apartado 509 (a) de dicho Código Fiscal (o, en su caso, tener una categoría equivalente que sea aplicable a las entidades no estadounidenses de conformidad con las leyes y normativas del país en el que estén constituidas).
- Las organizaciones y las agencias solo podrán solicitar financiación una vez durante un año natural.
- Las organizaciones deberán demostrar que tienen un impacto directo en el ámbito de la enseñanza de las matemáticas (o en otros ámbitos de la ciencia o la tecnología) para niños de escuelas primarias y secundarias, priorizando programas que se centren en las poblaciones más marginadas.
- Es posible que se solicite a las organizaciones elegidas que ya hayan obtenido financiación por parte de la Fundación en el pasado que presenten un informe de subvención final antes de recibir fondos adicionales. Si es este su caso, se le notificará.
- La Fundación se reserva el derecho de aplicar cualquier otro criterio adicional que estime oportuno a la hora de evaluar las solicitudes de financiación; la elegibilidad según los criterios anteriores no da derecho a financiación; la Fundación tiene discreción sobre todas las decisiones de financiación.
Exclusiones generales de la consideración de subvenciones
- Financiación o contribuciones a almuerzos, galas y recaudaciones de fondos sociales
- Apoyo a campañas de captación de fondos o donaciones
- Solicitudes de apoyo a candidatos para cargos políticos, partidos políticos o comités de apoyo político
- Solicitudes para becas individuales
- Principales organizaciones de artes y humanidades
- Donaciones a campañas anuales benéficas o festivas de organizaciones locales, nacionales o internacionales
- Donaciones a organizaciones de apoyo Tipo III en función del apartado 509 (a) (3)
Políticas y prácticas
Políticas y prácticas de no discriminación: