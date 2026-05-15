Políticas y prácticas de no discriminación:



la Fundación Akamai tiene el firme compromiso de garantizar un entorno sin discriminación, en el que todas las personas reciban un trato respetuoso y digno, tengan igualdad de oportunidades y puedan participar plenamente en sus comunidades. La Fundación no apoyará a las organizaciones que tomen medidas discriminatorias ilegales o injustas contra las personas por razones de edad, situación laboral, nivel socioeconómico, estado militar, religión, estado de embarazo, situación familiar, orientación sexual, identidad de género, expresión de género, discapacidad, raza, etnia o país de origen.



La Fundación Akamai cumple con todas las normativas aplicables contra el terrorismo y el blanqueo de dinero, incluida la Ley Patriot de EE. UU.



Cumplimiento de las leyes antiterroristas, de sanciones y contra el blanqueo de dinero: La Fundación Akamai cumple con las leyes y normativas aplicables de EE. UU. diseñadas para evitar que los fondos benéficos se utilicen para apoyar el terrorismo, el blanqueo de dinero, la violación de sanciones u otros fines no benéficos. Como parte de su proceso de concesión de subvenciones, la Fundación puede llevar a cabo la diligencia debida oportuna, lo que incluye la evaluación de los solicitantes, los beneficiarios y las partes vinculadas pertinentes frente a las listas de sanciones y de partes restringidas aplicables. La Fundación puede rechazar, suspender o rescindir una subvención si determina que un solicitante o beneficiario actual presenta problemas legales, de sanciones, de reputación o de desvío de fondos.