Politiques et pratiques de lutte contre la discrimination :



La fondation Akamai Foundation s'est engagée à fournir un environnement libre de toute discrimination en traitant toutes les personnes dans le respect, la dignité et l'égalité afin que chacun puisse contribuer pleinement à la communauté. La fondation n'apporte aucun soutien aux organisations qui pratiquent toute forme de discrimination illégale ou injuste contre les individus en fonction de leur âge, situation professionnelle, situation socio-économique, statut militaire, religion, maternité, situation familiale, orientation sexuelle, identité de genre, expression de genre, handicap, appartenance ethnique ou nationalité.



L'Akamai Foundation respecte l'ensemble des réglementations applicables en matière de lutte contre le terrorisme et le blanchiment d'argent, notamment le USA Patriot Act.



Conformité aux lois sur le terrorisme, les sanctions et le blanchiment d'argent : l'Akamai Foundation respecte les lois et réglementations en vigueur aux États-Unis, qui visent à empêcher l'utilisation de fonds caritatifs à des fins de terrorisme, de blanchiment d'argent, de violation de sanctions ou à d'autres fins non caritatives. Dans le cadre de son processus d'attribution des subventions, la fondation peut procéder à des contrôles appropriés, notamment la vérification des candidats, bénéficiaires et autres parties concernées au regard des listes de sanctions et de parties soumises à des restrictions. Elle se réserve le droit de refuser, suspendre ou mettre fin à une subvention en cas d'identification de risques juridiques, de sanction, d'atteinte à la réputation ou de détournement de fonds.