Politiques et pratiques de lutte contre la discrimination :
La fondation Akamai Foundation s'est engagée à fournir un environnement libre de toute discrimination en traitant toutes les personnes dans le respect, la dignité et l'égalité afin que chacun puisse contribuer pleinement à la communauté. La fondation n'apporte aucun soutien aux organisations qui pratiquent toute forme de discrimination illégale ou injuste contre les individus en fonction de leur âge, situation professionnelle, situation socio-économique, statut militaire, religion, maternité, situation familiale, orientation sexuelle, identité de genre, expression de genre, handicap, appartenance ethnique ou nationalité.
L'Akamai Foundation respecte l'ensemble des réglementations applicables en matière de lutte contre le terrorisme et le blanchiment d'argent, notamment le USA Patriot Act.
Conformité aux lois sur le terrorisme, les sanctions et le blanchiment d'argent : l'Akamai Foundation respecte les lois et réglementations en vigueur aux États-Unis, qui visent à empêcher l'utilisation de fonds caritatifs à des fins de terrorisme, de blanchiment d'argent, de violation de sanctions ou à d'autres fins non caritatives. Dans le cadre de son processus d'attribution des subventions, la fondation peut procéder à des contrôles appropriés, notamment la vérification des candidats, bénéficiaires et autres parties concernées au regard des listes de sanctions et de parties soumises à des restrictions. Elle se réserve le droit de refuser, suspendre ou mettre fin à une subvention en cas d'identification de risques juridiques, de sanction, d'atteinte à la réputation ou de détournement de fonds.
Notre vision et notre mission
L'Akamai Foundation œuvre en faveur de l'inclusion digitale et d'un accès équitable à l'enseignement des STIM (Science, Technologie, Ingénierie et Mathématiques) pour tous. Elle vise à diversifier le secteur technologique en soutenant aussi bien les apprenants en début de parcours que les adultes issus de communautés mal desservies. À travers l'octroi de subventions à l'échelle mondiale, des actions de secours en cas de catastrophe et l'engagement bénévole des collaborateurs, l'Akamai Foundation contribue à faire émerger la prochaine génération d'innovateurs.
Priorités de l'Akamai Foundation
2025 en chiffres
Un aperçu consolidé de l'impact positif annuel de l'Akamai Foundation
Informations sur les demandes de subvention STIM « Early Learner »
Le portail de candidature pour les subventions STIM « Early Learner » de l'Akamai Foundation ouvre chaque année de début février à fin mars.
Indications relatives aux propositions de subvention et modalités de soumission des demandes
- Les organismes qui demandent des fonds doivent être exonérés d'impôts conformément aux articles 501 (c)(3) ou 170 (c) de l'Internal Revenue Code (Code fiscal intérieur des États-Unis) et avoir le statut d'organisme de bienfaisance public conformément à l'article 509 (a) du code fiscal (ou, pour les deux critères, bénéficier d'un statut équivalent applicable aux entités hors États-Unis en vertu des lois et règlements du pays dans lequel elles sont déclarées).
- Les organisations et les organismes ne peuvent réaliser qu'une seule demande de fonds par année civile.
- Les organisations doivent démontrer qu'elles ont un impact direct dans le domaine de l'enseignement des mathématiques (ou d'autres disciplines scientifiques ou technologiques) à des enfants d'âge scolaire (entre 5 et 18 ans). La priorité est donnée aux programmes destinés aux populations mal desservies.
- Il peut être demandé aux organismes ayant déjà reçu un financement de l'Akamai Foundation de remettre un rapport final de subvention avant de recevoir des fonds supplémentaires. Si tel est le cas, vous en serez informés.
- La fondation Akamai Foundation se réserve le droit d'appliquer tout critère supplémentaire qu'elle juge approprié pour évaluer les demandes de financement ; l'admissibilité selon les critères ci-dessus n'octroie pas le droit au financement ; les décisions de financement de la fondation sont à son entière discrétion.
Exclusions générales des subventions
- Toute souscription ou contribution à des déjeuners, galas et collectes de fonds sociales
- La participation à des campagnes de financement ou versement de dotations
- Les demandes pour soutenir des candidats politiques, partis politiques ou comités d'action politique
- Toute demande de bourses personnelle
- Les grandes organisations artistiques
- Les subventions aux campagnes annuelles de financement ou pour les fêtes, qu'elles soient locales, nationales ou internationales
- Les subventions à des organismes de soutien 509 (a)(3) de Type III
Politiques et pratiques
Politiques et pratiques de lutte contre la discrimination :