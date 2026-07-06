Web-Entwicklungsteams und IT-Administratoren können Technologie für Real User Monitoring (RUM) oder synthetische Tests verwenden, um Core Web Vitals zu messen.

RUM

Real User Monitoring bietet über alle Gerätetypen, Netzwerke und geografischen Standorte hinweg Erkenntnisse darüber, wie echte Nutzer die Performance von Websites erleben. Diese Webüberwachung erfasst die Auswirkungen der Interaktionen und Verhaltensweisen echter Nutzer auf die Websitegeschwindigkeit und bietet Einblicke in Performanceprobleme, die in synthetischen Tests möglicherweise nicht repliziert werden.

Synthetische Tests

Synthetische Tests überwachen Core Web Vitals mithilfe von Skripten, um die Aktionen von Nutzern in einer kontrollierten Umgebung zu simulieren. Synthetische Tests sind ideal für Benchmarking und Performancevergleiche im Zeitverlauf sowie für proaktive Identifizierung potenzieller Probleme und Engpässe, bevor diese sich auf echte Nutzer auswirken.