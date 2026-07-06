Was ist ein Websitegeschwindigkeitstest?

Ein Websitegeschwindigkeitstest ist eine Technologie, die die Performance einer Website bewertet. Dabei wird insbesondere gemessen, wie lange es dauert, bis Seiten geladen werden und Nutzer mit ihnen interagieren können. Performancekennzahlen wie die Seitenladezeit und Kennzahlen in Bezug auf das Nutzererlebnis wie Core Web Vitals können verwendet werden, um die Qualität des Erlebnisses zu messen. Langsame Websites frustrieren Nutzer, was dazu führt, dass sie Websites verlassen und einen schlechten Eindruck vom Eigentümer der Website haben.

Websitegeschwindigkeitstests analysieren mehrere Kennzahlen in Bezug auf Ladezeit, Performance und Nutzererlebnis und bieten Webentwicklern und Administratoren detaillierte Einblicke, die zur Verbesserung der Performance und Ladezeit beitragen können. Viele Studien zeigen, dass verbesserte Kennzahlen für Performance und Nutzererlebnis zu einer Steigerung von Nutzerzufriedenheit, Bindung und Konversionsraten führen.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Websitegeschwindigkeitstests durchzuführen, hauptsächlich im Labor (synthetische Tests) oder anhand von Felddaten (Real User Monitoring oder RUM). Jede Methodik hat ihre eigenen Stärken und Schwächen.