Was sind Google Core Web Vitals?

Die Optimierung für Google Core Web Vitals kann das Ranking einer Seite auf Suchergebnisseiten (SERPs) aus mehreren Gründen verbessern.

Sie sind ein direkter Ranking-Faktor. Google erklärt ausdrücklich, dass es beim Ranking von Seiten in seinen SERPs Core Web Vitals berücksichtigt. Das liegt zum Teil daran, dass Websites, die schneller laden und ein besseres Nutzererlebnis bieten, eher das Nutzerinteresse aufrechterhalten.

Sie bieten bessere Erlebnisse. Positive Erlebnisse reduzieren die Absprungraten und signalisieren Suchmaschinen, dass eine Website eine höhere Qualität und größere Relevanz hat.

Sie haben höhere Konversionsraten. Websites, die für Core Web Vitals optimiert wurden, weisen in der Regel höhere Konversionsraten auf. Dies ist eine Kennzahl, die Suchmaschinen bei der Ermittlung von SEO-Rankings berücksichtigen.

Sie sind besser für Suchmaschinen-Crawler. Die Optimierung für Core Web Vitals ermöglicht schnellere Ladezeiten und eine effizientere Websitearchitektur. Dadurch können Suchmaschinen-Crawler mehr Seiten schneller indizieren, was potenziell die Sichtbarkeit in Suchergebnissen erhöht.