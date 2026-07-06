Una prueba de velocidad de un sitio web es una tecnología que evalúa el rendimiento de un sitio web en términos del tiempo que tardan las páginas en cargarse y en permitir a los usuarios interactuar con ellas.
Google considera que hay tres métricas de rendimiento web que son fundamentales para la experiencia del usuario:
- Largest Contentful Paint (LCP) mide el tiempo que tarda el elemento de contenido más grande del visor del usuario en ser visible. El elemento de contenido más grande suele ser un bloque de texto o una imagen. Como métrica para evaluar el rendimiento de la carga, LCP mide la percepción que tiene un usuario sobre la rapidez con la que se puede comenzar a utilizar una página web.
- First Input Delay (FID) realiza un seguimiento del tiempo desde la primera interacción de un usuario en una página, como hacer clic en un enlace o un botón, hasta el momento en que el navegador puede comenzar a procesar esa interacción. Esta métrica es importante para evaluar la capacidad de respuesta de una página y garantizar que la entrada del usuario no produzca retrasos frustrantes.
- Cumulative Layout Shift (CLS) mide la estabilidad visual de una página mediante el seguimiento de la frecuencia y el tamaño de los cambios de diseño inesperados durante la vida útil de la página. Una puntuación de CLS baja indica una experiencia de navegación más estable y visualmente uniforme.
Además de estos tres Core Web Vitals, Google está introduciendo una nueva métrica llamada Interaction to Next Paint (INP). Esta métrica evalúa la rapidez con la que un sitio web reacciona a todos los clics, toques e interacciones del teclado con una página web a lo largo de su vida útil. Una puntuación de INP baja significa que una página responde rápidamente a la mayoría de las interacciones del usuario.
Por qué las empresas deberían supervisar Core Web Vitals
Los sitios web y las páginas web que funcionan bien ofrecen enormes ventajas para las organizaciones. Los usuarios de hoy en día esperan que los sitios web se carguen rápidamente, funcionen a la perfección, tengan una gran capacidad de respuesta y sean fáciles de navegar. Cuando no se cumplen estas expectativas, los usuarios pueden encontrar rápidamente lo que necesitan en sitios alternativos.
Este hecho hace que las herramientas de supervisión web sean esenciales para el éxito empresarial. A través de la supervisión de Core Web Vitals, los desarrolladores web y los administradores de TI pueden ofrecer el tipo de experiencias de usuario que favorecen la satisfacción de los usuarios, mejoran la percepción de la marca y aumentan los resultados al conseguir tasas de conversión más altas.
Las ventajas de optimizar Core Web Vitals
Cuando los propietarios de sitios optimizan correctamente los Google Core Web Vitals, pueden:
- Ofrecer mejores experiencias de usuario. La mejora de Core Web Vitals influye directamente de manera positiva en la experiencia de los usuarios al ayudar a las páginas web a cargarse más rápido, ser más receptivas y mantenerse visualmente estables durante toda su vida útil.
- Mejorar la interacción y la retención de usuarios. Los sitios web que se cargan y responden rápidamente a las entradas de los usuarios tienen más probabilidades de mantener el interés de los usuarios y animarlos a explorar partes adicionales del sitio web o a completar transacciones.
- Aumentar las conversiones. Las páginas optimizadas para Core Web Vitals tienden a tener tasas de conversión más altas. Esto significa que es más probable que los usuarios utilicen estas páginas para completar una transacción, suscribirse a un boletín por correo electrónico, descargar contenido reservado o realizar otras acciones deseadas.
- Mejorar la clasificación de la optimización de motores de búsqueda (SEO). Dado que Google incluye los datos de Core Web Vitals como factor de clasificación en los resultados de búsqueda, la optimización para estas métricas puede mejorar la posición del sitio web en las páginas de resultados de los motores de búsqueda (SERP).
- Ofrecer mejores experiencias móviles. Core Web Vitals es especialmente importante para proporcionar una experiencia móvil superior, ya que garantiza que los usuarios móviles tengan interacciones rápidas, flexibles y estables con los sitios web y las páginas web.
Enfoques para la supervisión de Core Web Vitals
Los equipos de desarrollo web y los administradores de TI pueden utilizar la supervisión de usuarios reales (RUM) o la tecnología de pruebas sintéticas para medir Core Web Vitals.
RUM
La supervisión de usuarios reales proporciona información sobre la manera en que los usuarios reales experimentan el rendimiento del sitio web en todos los dispositivos, redes y ubicaciones geográficas. Este enfoque de supervisión web capta el impacto que tienen las interacciones y los comportamientos de los usuarios reales en la velocidad del sitio web, y ofrece información sobre problemas de rendimiento que podrían no replicarse en las pruebas sintéticas.
Pruebas sintéticas
Las pruebas sintéticas supervisan Core Web Vitals mediante el uso de scripts para simular las acciones de los usuarios en un entorno controlado. Las pruebas sintéticas son ideales para la evaluación comparativa y el cotejo del rendimiento a lo largo del tiempo, así como para identificar de forma proactiva posibles problemas y cuellos de botella antes de que afecten a los usuarios reales.
Herramientas para la supervisión de Core Web Vitals
Google ofrece varias herramientas para supervisar el rendimiento de las páginas y Core Web Vitals. Lighthouse, PageSpeed Insights (PSI), Informe sobre la experiencia del usuario en Chrome (CrUX) y las Herramientas para desarrolladores de Chrome proporcionan datos de laboratorio a partir de pruebas sintéticas que pueden ayudar con la depuración en un entorno controlado. Estas soluciones también ofrecen datos de campo de RUM que capturan experiencias de usuario reales. El análisis de campo, a menudo procedente de datos de CrUX, proporciona información sobre el comportamiento real de los usuarios en diferentes dispositivos y condiciones de red, mientras que los datos de laboratorio ayudan a identificar posibles problemas de experiencia de la página antes de que afecten a los usuarios.
Google Search Console integra la funcionalidad de informes de Core Web Vitals, lo que permite a los propietarios de sitios ver cómo funcionan sus páginas según estas métricas y cómo podrían afectar a la optimización del posicionamiento en motores de búsqueda (SEO) de su sitio.
Mejora de Core Web Vitals mediante la supervisión
Los propietarios de sitios pueden tomar varias medidas para mejorar Core Web Vitals.
- Para mejorar las puntuaciones de Largest Contentful Paint, los equipos de desarrollo pueden mejorar los tiempos de carga mediante el uso de una red de distribución de contenido (CDN) y la optimización de imágenes. También pueden implementar la carga diferida para priorizar las partes de una página web que aparecen "en primera plana" y dejar de priorizar las partes de una página web a las que los usuarios deben desplazarse.
- Para mejorar las puntuaciones de First Input Delay, los equipos de desarrollo pueden reducir el tamaño de las funciones de JavaScript, apoyarse más en páginas estáticas que se cargan más rápido que las páginas dinámicas, y eliminar herramientas y scripts de terceros innecesarios.
- Para mejorar las puntuaciones de Cumulative Layout Shift, los equipos pueden garantizar que las imágenes se carguen con el mejor tamaño para cada dispositivo y resolución. También pueden reservar espacio para el contenido incrustado y minimizar los elementos de páginas de terceros que se cargan desde diferentes páginas en momentos ligeramente diferentes, lo que provoca un cambio en el diseño de la página a medida que se cargan.
Preguntas frecuentes
Entre los factores que tienen un impacto negativo en Core Web Vitals se incluyen los recursos de bloqueo de representación, como los archivos JavaScript y CSS, las imágenes que no están optimizadas para las páginas, la falta de almacenamiento en caché del navegador, el uso intensivo de JavaScript y las integraciones de scripts de terceros.
Entre las métricas adicionales que son importantes para el rendimiento web se incluyen las siguientes:
- Tiempo de carga de las páginas: esta medida de la velocidad de carga del sitio web realiza un seguimiento del tiempo medio que tarda toda una página en representarse en un navegador.
- Tiempo hasta el primer byte (TTFB): realiza un seguimiento de la latencia de un servidor web y mide el tiempo que transcurre entre las solicitudes de un usuario para una página web y el momento en que el servidor envía el primer bit de información.
- Tiempo de representación inicial: cantidad de tiempo que tarda en mostrarse el contenido de una página después de que un usuario solicite un sitio web.
- First Contentful Paint (FCP): es el tiempo transcurrido desde el inicio de la carga de la página hasta el momento en que cualquier parte del contenido de la página se muestra en la pantalla. El valor de FCP ayuda a comprender la rapidez con la que el usuario puede ver algo de contenido en la página, lo que es clave para mantener su interés.
- Tiempo total de bloqueo (TBT): mide la cantidad total de tiempo que se bloqueó una página web, lo que impide que los usuarios interactúen con ella.
Por qué los clientes eligen Akamai
Akamai es la empresa de ciberseguridad y cloud computing que potencia y protege los negocios online. Nuestras soluciones de seguridad líderes en el mercado, nuestra inteligencia ante amenazas consolidada y nuestro equipo de operaciones globales proporcionan una defensa en profundidad para proteger los datos y las aplicaciones empresariales. Las soluciones integrales de cloud computing de Akamai garantizan el rendimiento y una buena relación calidad-precio en la plataforma más distribuida del mundo. Las grandes empresas confían en Akamai, ya que les ofrece una fiabilidad, una escalabilidad y una experiencia inigualables en el sector, idóneas para crecer con seguridad.