Los equipos de desarrollo web y los administradores de TI pueden utilizar la supervisión de usuarios reales (RUM) o la tecnología de pruebas sintéticas para medir Core Web Vitals.

RUM

La supervisión de usuarios reales proporciona información sobre la manera en que los usuarios reales experimentan el rendimiento del sitio web en todos los dispositivos, redes y ubicaciones geográficas. Este enfoque de supervisión web capta el impacto que tienen las interacciones y los comportamientos de los usuarios reales en la velocidad del sitio web, y ofrece información sobre problemas de rendimiento que podrían no replicarse en las pruebas sintéticas.

Pruebas sintéticas

Las pruebas sintéticas supervisan Core Web Vitals mediante el uso de scripts para simular las acciones de los usuarios en un entorno controlado. Las pruebas sintéticas son ideales para la evaluación comparativa y el cotejo del rendimiento a lo largo del tiempo, así como para identificar de forma proactiva posibles problemas y cuellos de botella antes de que afecten a los usuarios reales.