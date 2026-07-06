웹사이트 속도 테스트는 페이지가 로딩되는 데 걸리는 시간과 사용자가 상호 작용할 수 있기까지의 시간 측면에서 웹사이트의 성능을 평가하는 기술입니다.
Google은 사용자 경험에 중요한 세 가지 웹 성능 지표를 고려합니다.
- LCP(Largest Contentful Paint)는 사용자의 뷰포트에서 가장 큰 콘텐츠 요소가 표시되기까지 걸리는 시간을 측정합니다. 가장 큰 콘텐츠 요소는 텍스트 블록이나 이미지인 경우가 많습니다. LCP는 로딩 성능을 평가하는 지표로서 웹 페이지가 얼마나 빨리 사용 가능하게 되는지에 대한 사용자의 인식을 측정합니다.
- FID(First Input Delay)는 사용자가 링크나 버튼을 클릭하는 등 페이지에서 처음으로 상호 작용을 하는 시점부터 브라우저가 그 상호 작용을 처리할 수 있게 되는 시점까지의 시간을 추적합니다. 페이지의 반응성을 평가하고 사용자 입력의 결과로서 실망스러운 지연이 발생하지 않도록 하는 데 중요합니다.
- CLS(Cumulative Layout Shift)는 페이지의 수명 주기 동안 예상치 못한 레이아웃 이동의 빈도와 크기를 추적해 페이지의 시각적 안정성을 측정합니다. CLS 점수가 낮으면 보다 안정적이고 시각적으로 일관된 브라우징 경험을 의미합니다.
이 세 가지 핵심 웹 바이탈 외에도 Google은 새로운 지표인 INP(Interaction to Next Paint)를 도입했습니다. INP는 웹 페이지의 수명 기간 동안 웹 페이지에 대한 모든 클릭, 탭, 키보드 상호 작용에 대해 웹 페이지가 얼마나 빨리 반응하는지를 평가합니다. INP 점수가 낮으면 대부분의 사용자 상호 작용에 대해 페이지가 빠르게 반응한다는 것을 의미합니다.
기업이 Core Web Vitals를 모니터링해야 하는 이유
성능이 우수한 웹사이트와 웹 페이지는 기업에 막대한 이익을 가져다 줍니다. 오늘날 사용자들은 웹사이트가 빠르게 로딩되고, 완벽하게 작동하고, 반응이 빠르고, 탐색하기 쉬울 것을 기대합니다. 이러한 기대가 충족되지 않으면 사용자는 필요한 것을 빠르게 찾을 수 있는 대체 사이트로 떠나갑니다.
따라서 웹 모니터링 툴은 비즈니스 성공에 필수적입니다. 웹 개발자와 IT 관리자는 Core Web Vitals 모니터링을 통해 사용자 만족도를 높이고, 브랜드 인지도를 향상시키고, 전환율을 높여 수익을 높이는 사용자 경험을 제공할 수 있습니다.
Core Web Vitals 최적화의 장점
사이트 소유자는 Google Core Web Vitals를 성공적으로 최적화해 다음과 같은 장점을 얻을 수 있습니다.
- 탁월한 사용자 경험 제공. Core Web Vitals를 개선하면 웹 페이지가 더 빨리 로딩되고, 반응성이 향상되고, 웹 페이지 수명 주기 내내 시각적으로 안정적으로 유지되어 사용자 경험이 향상됩니다.
- 몰입도와 사용자 유지율 향상. 빠르게 로딩되고 사용자 입력에 반응하는 웹사이트는 사용자의 몰입도를 유지하고 사용자가 웹사이트의 다른 부분을 탐색하거나 거래를 완료하도록 유도할 가능성이 더 높습니다.
- 전환율 증가. Core Web Vitals에 최적화된 페이지는 전환율이 더 높은 경향이 있습니다. 즉, 사용자는 이러한 페이지를 사용해 거래를 완료하거나, 이메일 뉴스레터에 가입하거나, 게이트 콘텐츠를 다운로드하거나, 기타 원하는 작업을 수행할 가능성이 더 높습니다.
- SEO 순위 향상. Google은 검색 결과의 순위 결정 요인으로 Core Web Vitals 데이터를 포함하고 있기 때문에, 이러한 지표를 최적화하면 검색 엔진 결과 페이지(SERP)에서 웹사이트의 순위를 높일 수 있습니다.
- 더 나은 모바일 경험 제공. Core Web Vitals는 특히 모바일 사용자에게 빠르고, 반응이 빠르고, 안정적인 웹사이트 및 웹 페이지 상호 작용을 제공해 우수한 모바일 경험을 제공하는 데 중요합니다.
Core Web Vitals 모니터링에 대한 접근 방식
웹 개발 팀과 IT 관리자는 Core Web Vitals를 측정하기 위해 실제 사용자 모니터링(Real User Monitoring) 또는 합성 테스트 기술을 사용할 수 있습니다.
RUM
실제 사용자 모니터링은 실제 사용자가 다양한 디바이스, 네트워크, 지리적 위치에서 웹사이트 성능을 어떻게 경험하는지에 대한 인사이트를 제공합니다. 이 웹 모니터링 접근 방식은 실제 사용자의 상호 작용과 행동이 웹사이트 속도에 미치는 영향을 포착하고, 합성 테스트에서는 재현되지 않을 수 있는 성능 문제에 대한 인사이트를 제공합니다.
합성 테스트
합성 테스트는 스크립트를 사용해 통제된 환경에서 사용자의 행동을 시뮬레이션함으로써 Core Web Vitals를 모니터링합니다. 합성 테스트는 시간 경과에 따른 성능을 벤치마킹하고 비교하는 데 이상적이고, 잠재적인 문제와 병목이 실제 사용자에게 영향을 미치기 전에 파악하는 데 적합합니다.
Core Web Vitals 모니터링 툴
Google은 페이지 성능과 Core Web Vitals를 모니터링하기 위한 여러 가지 툴을 제공합니다. Lighthouse, PSI(PageSpeed Insights ), CrUX(Chrome User Experience Report), Chrome DevTools는 통제된 환경에서 디버깅에 도움을 줄 수 있는 합성 테스트의 실험실 데이터를 제공합니다. 이러한 솔루션은 실제 사용자 경험을 포착하는 RUM의 현장 데이터도 제공합니다. CrUX 데이터에서 종종 제공되는 필드 분석은 다양한 디바이스와 네트워크 조건에 걸쳐 실제 사용자 행동에 대한 인사이트를 제공하고, 실험실 데이터는 잠재적인 페이지 경험 문제가 사용자에게 영향을 미치기 전에 식별하는 데 도움이 됩니다.
Google Search Console은 Core Web Vitals 보고서 기능을 통합해 사이트 소유자가 이러한 지표에 따른 페이지의 성능과, 이러한 지표가 사이트의 검색 엔진 최적화(SEO)에 미치는 영향을 확인할 수 있도록 합니다.
모니터링을 통한 Core Web Vitals 개선
사이트 소유자는 Core Web Vitals를 개선하기 위해 여러 단계를 수행할 수 있습니다.
- 개발팀은 Largest Contentful Paint를 개선하기 위해 CDN(Content Delivery Network)을 사용하고 이미지를 최적화해 로딩 시간을 단축할 수 있습니다. 또한, 지연 로딩을 구축하여 스크롤 없이도 볼 수 있는 웹 페이지의 부분을 우선순위로 하고 사용자가 스크롤해야 하는 웹 페이지의 부분을 차순위로 설정할 수도 있습니다.
- 개발팀은 First Input Delay를 개선하기 위해 자바스크립트 함수의 크기를 줄이고, 동적 페이지보다 빠르게 로딩되는 정적 페이지에 더 의존하고, 불필요한 써드파티 툴 및 스크립트를 제거할 수 있습니다.
- 팀은 Cumulative Layout Shift 점수를 개선하기 위해 각 디바이스 및 해상도에 가장 적합한 크기로 이미지가 로딩되게 할 수 있습니다. 또한 임베드된 콘텐츠의 공간을 확보하고 약간 다른 시간에 다른 페이지에서 로딩되어 페이지의 레이아웃이 바뀌는 써드파티 페이지 요소를 최소화할 수 있습니다.
FAQ
Core Web Vitals에 부정적인 영향을 미치는 요인으로는 자바스크립트 및 CSS 파일과 같은 렌더링 차단 리소스, 페이지에 최적화되지 않은 이미지, 브라우저 캐싱 부족, 과도한 자바스크립트, 써드파티 스크립트 통합 등이 있습니다.
웹 성능에 중요한 추가 지표는 다음과 같습니다.
- 페이지 로딩 시간: 웹사이트 로딩 속도는 전체 페이지가 브라우저에서 렌더링되는 데 걸리는 평균 시간을 추적합니다.
- TTFB(Time to First Byte): 웹 서버의 지연 시간을 추적하고 사용자가 웹 페이지를 요청한 시점과 서버가 첫 번째 정보 비트를 보내는 시점 사이의 시간을 측정합니다.
- 렌더링 시작 시간: 사용자가 웹사이트를 요청한 후 페이지 콘텐츠가 표시되기 시작하는 데 걸리는 시간입니다.
- FCP(First Contentful Paint): 페이지 로딩이 시작된 시점부터 페이지의 콘텐츠 일부가 화면에 렌더링되는 시점까지의 시간입니다. FCP는 사용자의 몰입을 유지하는 데 핵심적인 요소인 사용자가 페이지에서 무언가를 얼마나 빨리 볼 수 있는지를 이해하는 데 도움이 됩니다.
- TBT(Total Blocking Time): TBT는 웹 페이지가 차단되어 사용자가 상호 작용할 수 없었던 총 시간을 측정합니다.
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