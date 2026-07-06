웹 개발 팀과 IT 관리자는 Core Web Vitals를 측정하기 위해 실제 사용자 모니터링(Real User Monitoring) 또는 합성 테스트 기술을 사용할 수 있습니다.

RUM

실제 사용자 모니터링은 실제 사용자가 다양한 디바이스, 네트워크, 지리적 위치에서 웹사이트 성능을 어떻게 경험하는지에 대한 인사이트를 제공합니다. 이 웹 모니터링 접근 방식은 실제 사용자의 상호 작용과 행동이 웹사이트 속도에 미치는 영향을 포착하고, 합성 테스트에서는 재현되지 않을 수 있는 성능 문제에 대한 인사이트를 제공합니다.

합성 테스트

합성 테스트는 스크립트를 사용해 통제된 환경에서 사용자의 행동을 시뮬레이션함으로써 Core Web Vitals를 모니터링합니다. 합성 테스트는 시간 경과에 따른 성능을 벤치마킹하고 비교하는 데 이상적이고, 잠재적인 문제와 병목이 실제 사용자에게 영향을 미치기 전에 파악하는 데 적합합니다.