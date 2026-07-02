Web 开发团队和 IT 管理员可以使用真实用户监控 (RUM) 或综合测试技术来衡量核心网页指标。

RUM

真实用户监控可提供有关实际用户在不同设备、网络和地理位置上体验网站性能的分析洞察。此 Web 监控方法可捕捉真实用户交互和行为对网站速度的影响，并提供有关综合测试中可能无法重现的性能问题的分析洞察。

综合测试

综合测试使用脚本模拟受控环境中用户的操作，以监控核心网页指标。综合测试非常适合对一段时间内的性能进行基准测试和比较，以及主动识别潜在问题和瓶颈，避免其影响真实用户。