网站速度测试是一种根据页面加载并允许用户与页面进行交互所需的时间来评估网站性能的技术。
Google 认为有三项网页性能指标对于用户体验至关重要：
- 最大内容渲染时间 (LCP) 用于衡量在用户视口中呈现最大内容元素所需的时间。最大的内容元素通常是文本块或图像。作为一项用于评估加载性能的指标，LCP 可衡量用户对网页可用速度的感受。
- 首次输入延迟 (FID) 用于跟踪从用户在页面上的首次交互（例如，点击链接或按钮）到浏览器能够开始处理该交互之间的时间。在评估页面的响应速度并确保用户输入不会导致令人失望的延迟时，此指标非常重要。
- 累积布局偏移 (CLS) 通过跟踪页面生命周期内发生意外布局偏移的频率和规模，来衡量页面的视觉稳定性。较低的 CLS 评分表示浏览体验的稳定性和视觉一致性更高。
除了这三个核心网页指标之外，Google 还引入了一个名为从交互到下一次渲染的时间 (INP) 的新指标。此指标用于评估网站在其整个生命周期内对与网页的所有点击、点按和键盘交互作出响应的速度。较低的 INP 评分意味着页面能够迅速对大多数用户交互作出响应。
为何各公司应该监控核心网页指标
性能良好的网站和网页可以为企业带来巨大的好处。如今，用户希望网站加载速度快、拥有完美性能、响应迅速并且易于浏览。如果这些期望未得到满足，用户很快便会在替代网站上找到所需的内容。
因此，Web 监控工具对于业务成功至关重要。通过核心网页指标监控，Web 开发人员和 IT 管理员可提供能够提高用户满意度、提升品牌认知度，并通过提高转化率来增加利润的用户体验。
优化核心网页指标的好处
在网站所有者成功优化 Google 核心网页指标后，他们可以：
- 提供出色的用户体验。改进的核心网页指标可加快网页加载速度、提高网页响应速度，并确保网页在整个生命周期内保持视觉稳定，从而直接改善用户体验。
- 提高参与度和用户留存率。加载速度快并且能够快速对用户输入作出响应的网站更有可能保持用户的参与度，并吸引他们访问网站的其他部分或完成交易。
- 提高转化率。针对核心网页指标优化的页面往往具有更高的转化率。这意味着用户更有可能使用这些页面来完成交易、订阅电子邮件简报、下载设限内容或执行其他所需操作。
- 提升 SEO 排名。由于 Google 将核心网页指标数据作为搜索结果中的排名因素，因此针对这些指标进行优化可以提升网站在搜索引擎结果页面 (SERP) 中的排名。
- 提供更出色的移动体验。核心网页指标对于提供卓越的移动体验尤为重要，它们可以确保移动用户与网站和网页进行快速、响应迅速且稳定的交互。
实现核心网页指标监控的方法
核心网页指标监控工具
Google 提供了多种工具来监控页面性能和核心网页指标。Lighthouse、PageSpeed Insights (PSI)、Chrome 用户体验报告 (CrUX) 和 Chrome DevTools 提供通过综合测试得到的数据，用于帮助在受控环境中进行调试。这些解决方案还提供来自 RUM 的现场数据，这些数据记录了真实用户体验。通常来源于 CrUX 数据的现场分析可提供有关不同设备和网络条件下真实用户行为的分析洞察，而实验室数据有助于识别潜在的页面体验问题，避免它们影响用户。
Google Search Console 集成了核心网页指标报告功能，使网站所有者能够根据这些指标了解其页面的表现，以及这些指标可能如何影响其网站的搜索引擎优化 (SEO)。
通过监控改进核心网页指标
网站所有者可以采取多个步骤来改进核心网页指标。
- 要想缩短最大内容渲染时间，开发团队可以使用内容交付网络 (CDN) 并优化图像，以此来改善加载时间。他们还可以实施延迟加载来优先加载网页“首屏”中的内容，同时延后加载用户必须滚动浏览的网页内容。
- 要想缩短首次输入延迟，开发团队可以缩小 JavaScript 函数的大小，更多地使用加载速度比动态页面更快的静态页面，并移除不必要的第三方工具和脚本。
- 要想降低累积布局偏移分数，团队可以确保针对每种设备和分辨率，加载合适大小的图像。他们还可以为嵌入内容保留空间，并最大限度地减少从不同页面加载的时间略有不同的第三方页面元素，因为这些元素在加载时会导致布局发生偏移。
常见问题
对核心网页指标产生负面影响的因素包括 JavaScript 和 CSS 文件等渲染阻塞资源、未针对页面进行优化的图像、缺少浏览器缓存、JavaScript 过多以及第三方脚本集成。
对 Web 性能很重要的其他指标包括：
- 页面加载时间：此网站加载速度衡量指标用于跟踪在浏览器中呈现整个页面所需的平均时间。
- 首字节到达时间 (TTFB)：此指标用于跟踪 Web 服务器的延迟，并衡量从用户发出网页访问请求到服务器发回第一条信息之间的时间。
- 开始渲染时间：这是指用户向网站发出请求后页面内容开始显示所需的时间。
- 首次内容渲染时间 (FCP)：这是指从页面加载开始到页面内容的任何部分呈现在屏幕上的时间。FCP 有助于了解用户看到页面内容的速度，这是保持用户参与度的关键。
- 总阻塞时间 (TBT)：此指标用于衡量网页被阻塞而导致用户无法与其进行交互的总时间。
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