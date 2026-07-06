O que é o monitoramento dos Core Web Vitals?

Um teste da velocidade de website é uma tecnologia que avalia o desempenho de um website em termos de quanto tempo leva para as páginas serem carregadas e permitirem que os usuários interajam com elas.
O Google considera que três métricas de desempenho da web são essenciais para a experiência do usuário:
- LCP (Maior exibição de conteúdo) mede o tempo necessário para que o maior elemento de conteúdo na janela de visualização do usuário fique visível. O maior elemento de conteúdo geralmente é um bloco de texto ou uma imagem. Como uma métrica para avaliar o desempenho de carregamento, o LCP mede a percepção de um usuário sobre a rapidez com que uma página da web se torna utilizável.
- FID (Tempo para primeira entrada) rastreia o tempo desde a primeira interação de um usuário em uma página, como clicar em um link ou botão, até o momento em que o navegador pode começar a processar essa interação. Essa métrica é importante para avaliar a capacidade de resposta de uma página e garantir que a entrada do usuário não resulte em atrasos frustrantes.
- CLS (Mudança cumulativa de layout) mede a estabilidade visual de uma página rastreando a frequência e o tamanho de mudanças inesperadas de layout durante a vida útil da página. Uma pontuação baixa de CLS indica uma experiência de navegação mais estável e visualmente consistente.
Além desses três pontos essenciais principais da web, o Google está introduzindo uma nova métrica chamada INP (Interação para a próxima exibição). Essa métrica avalia a rapidez com que um website reage a todos os cliques, toques e interações de teclado com uma página da web durante toda a sua vida útil. Uma baixa pontuação de INP significa que uma página responde rapidamente à maioria das interações do usuário.
Por que as empresas devem monitorar os Core Web Vitals
Websites e páginas da web com bom desempenho oferecem enormes benefícios para as organizações. Os usuários de hoje esperam que os websites carreguem rapidamente e tenham um desempenho impecável, além de serem altamente responsivos e fáceis de navegar. Quando essas expectativas não são atendidas, é fácil encontrar rapidamente o que precisam em websites alternativos.
Isso torna as ferramentas de monitoramento da web essenciais para o sucesso dos negócios. Com o monitoramento dos Core Web Vitals, os desenvolvedores da web e os administradores de TI podem oferecer os tipos de experiências que aumentam a satisfação do usuário, melhoram a percepção da marca e aumentam os resultados, impulsionando taxas mais altas de conversões.
Os benefícios de otimizar os Core Web Vitals
Quando os proprietários do website otimizam com sucesso os Google Core Web Vitals, eles podem:
- Oferecer experiências melhores aos usuários. A melhoria dos Core Web Vitals melhora diretamente a experiência dos usuários, ajudando as páginas da web a carregar mais rapidamente, serem mais responsivas e permanecerem visualmente estáveis durante toda a vida útil.
- Aumentar o engajamento e a retenção de usuários. Os websites que carregam e respondem rapidamente às entradas do usuário têm maior probabilidade de manter os usuários engajados e incentivá-los a explorar partes adicionais do website ou a concluir transações.
- Aumentar as conversões. As páginas otimizadas para Core Web Vitals tendem a ter taxas de conversão mais altas. Isso significa que os usuários têm maior probabilidade de usar essas páginas para concluir uma transação, inscrever-se em uma newsletter por e-mail, baixar conteúdo privado ou executar outras ações desejadas.
- Melhorar as classificações de SEO. Como o Google inclui os dados dos Core Web Vitals como um fator de classificação nos resultados de pesquisa, a otimização dessas métricas pode melhorar a posição do website nas páginas de resultados de mecanismos de busca (SERPs).
- Oferecer experiências melhores em dispositivos móveis. Os Core Web Vitals são especialmente importantes para oferecer uma experiência superior em dispositivos móveis, garantindo que os usuários desses dispositivos tenham interações rápidas, responsivas e estáveis com websites e páginas da web.
Abordagens para o monitoramento dos Core Web Vitals
As equipes de desenvolvimento da web e os administradores de TI podem usar tecnologia de monitoramento do usuário real (RUM) ou de testes sintéticos para medir Core Web Vitals.
RUM
O monitoramento do usuário real oferece informações sobre a experiência dos usuários reais com o desempenho do website em dispositivos, redes e locais geográficos. Essa abordagem de monitoramento da web captura o impacto das interações e comportamentos de usuários reais na velocidade do website e oferece insights sobre problemas de desempenho que podem não ser replicados em testes sintéticos.
Testes sintéticos
Os testes sintéticos monitoram os Core Web Vitals usando scripts para simular as ações dos usuários em um ambiente controlado. Os testes sintéticos são ideais para benchmarking e comparação de desempenho ao longo do tempo, além da identificação proativa de possíveis problemas e gargalos antes que eles afetem os usuários reais.
Ferramentas para o monitoramento dos Core Web Vitals
O Google oferece várias ferramentas para monitorar o desempenho da página e os Core Web Vitals. Lighthouse, PageSpeed Insights (PSI), Chrome User Experience Report (CrUX) e Chrome DevTools fornecem dados de laboratório de testes sintéticos que podem ajudar na depuração em um ambiente controlado. Essas soluções também oferecem dados de campo do RUM que capturam experiências reais do usuário. A análise de campo, muitas vezes proveniente de dados do CrUX, fornece informações sobre o comportamento do usuário real em diferentes dispositivos e condições de rede, enquanto os dados de laboratório ajudam a identificar possíveis problemas de experiência na página antes que eles afetem os usuários.
O Google Search Console integra o recurso de relatórios dos Core Web Vitals, permitindo que os proprietários do website vejam como suas páginas funcionam de acordo com essas métricas e como elas podem afetar a otimização do mecanismo de busca (SEO) do website.
Aprimoramento dos Core Web Vitals com o monitoramento
Os proprietários de websites podem tomar várias medidas para melhorar os Core Web Vitals.
- Para melhorar a Maior exibição de conteúdo, as equipes de desenvolvimento podem melhorar os tempos de carregamento usando uma CDN (Rede de Entrega de Conteúdo) e otimizando imagens. Elas também podem implementar o carregamento lento para priorizar as partes de uma página da web que aparecem “acima da dobra” e despriorizar as partes para as quais os usuários devem rolar.
- Para melhorar o Tempo para primeira entrada, as equipes de desenvolvimento podem reduzir o tamanho das funções JavaScript, apoiar-se mais em páginas estáticas que carregam mais rápido do que páginas dinâmicas e remover ferramentas e scripts desnecessários de terceiros.
- Para melhorar as pontuações de Mudança cumulativa de layout,, as equipes podem garantir que as imagens sejam carregadas no melhor tamanho para cada dispositivo e resolução. Elas também podem reservar espaço para conteúdo incorporado e minimizar elementos de página de terceiros que são carregados de páginas diferentes em momentos ligeiramente diferentes, fazendo com que o layout da página mude à medida que eles carregam.
Perguntas frequentes
Os fatores que afetam negativamente os Core Web Vitals incluem recursos de bloqueio de renderização, como arquivos JavaScript e CSS, imagens que não são otimizadas para páginas, falta de cache do navegador, JavaScript excessivo e integrações de script de terceiros.
Outras métricas importantes para o desempenho da web incluem:
- Tempo de carregamento da página:: essa medida da velocidade de carregamento do website rastreia o tempo médio que uma página inteira leva para ser renderizada em um navegador.
- Tempo para alcançar o primeiro byte (TTFB):: rastreia a latência de um servidor da web e mede o tempo entre as solicitações de um usuário para uma página da web e quando o servidor envia de volta o primeiro bit de informação.
- Tempo de renderização inicial:: tempo necessário para que o conteúdo de uma página comece a ser exibido depois que um usuário solicita um website.
- Primeira exibição significativa (FCP):: o tempo desde o início do carregamento da página até o momento em que qualquer parte do conteúdo da página é renderizada na tela. A FCP ajuda a entender a rapidez com que um usuário vê algo na página, o que é fundamental para mantê-lo engajado.
- Tempo total de bloqueio (TBT):: mede o tempo total de bloqueio de uma página da web, impedindo que os usuários interajam com ela.
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