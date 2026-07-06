O que é o monitoramento dos Core Web Vitals?

O Google considera que três métricas de desempenho da web são essenciais para a experiência do usuário:

LCP (Maior exibição de conteúdo) mede o tempo necessário para que o maior elemento de conteúdo na janela de visualização do usuário fique visível. O maior elemento de conteúdo geralmente é um bloco de texto ou uma imagem. Como uma métrica para avaliar o desempenho de carregamento, o LCP mede a percepção de um usuário sobre a rapidez com que uma página da web se torna utilizável.

mede o tempo necessário para que o maior elemento de conteúdo na janela de visualização do usuário fique visível. O maior elemento de conteúdo geralmente é um bloco de texto ou uma imagem. Como uma métrica para avaliar o desempenho de carregamento, o LCP mede a percepção de um usuário sobre a rapidez com que uma página da web se torna utilizável. FID (Tempo para primeira entrada) rastreia o tempo desde a primeira interação de um usuário em uma página, como clicar em um link ou botão, até o momento em que o navegador pode começar a processar essa interação. Essa métrica é importante para avaliar a capacidade de resposta de uma página e garantir que a entrada do usuário não resulte em atrasos frustrantes.

rastreia o tempo desde a primeira interação de um usuário em uma página, como clicar em um link ou botão, até o momento em que o navegador pode começar a processar essa interação. Essa métrica é importante para avaliar a capacidade de resposta de uma página e garantir que a entrada do usuário não resulte em atrasos frustrantes. CLS (Mudança cumulativa de layout) mede a estabilidade visual de uma página rastreando a frequência e o tamanho de mudanças inesperadas de layout durante a vida útil da página. Uma pontuação baixa de CLS indica uma experiência de navegação mais estável e visualmente consistente.

Além desses três pontos essenciais principais da web, o Google está introduzindo uma nova métrica chamada INP (Interação para a próxima exibição). Essa métrica avalia a rapidez com que um website reage a todos os cliques, toques e interações de teclado com uma página da web durante toda a sua vida útil. Uma baixa pontuação de INP significa que uma página responde rapidamente à maioria das interações do usuário.