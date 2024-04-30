Akamai verbessert mit einer neuen Zero-Trust-Plattform die Sicherheit in Unternehmen

Akamai Technologies, Inc. (NASDAQ: AKAM), führender Anbieter für Web-, Cloud- und Sicherheitslösungen, hat heute die Akamai Guardicore Plattform bekannt gegeben. Die Lösung soll Unternehmen unterstützen, Zero-Trust-Ziele zu erreichen. Es ist die erste Sicherheitsplattform, die Zero Trust Network Access (ZTNA) mit Mikrosegmentierung vereint. Diese Kombination unterstützt Sicherheitsteams dabei, Ransomware abzuwehren, Compliance-Auflagen zu erfüllen und den modernen Arbeitsplatz und ihre Hybrid-Cloud-Infrastruktur zu schützen.

Ransomware-Gruppen nutzen immer aggressivere Methoden zur Erpressung und Ausnutzung von Schwachstellen. Sie entwickeln ihre Techniken mit einer Geschwindigkeit weiter, bei der unflexible und statische Sicherheitstools einfach nicht mehr mithalten können. Laut einem Bericht von Akamai führt der rasante Missbrauch von Zero-Day- und One-Day-Schwachstellen im Jahresvergleich zwischen dem ersten Quartal 2022 und dem ersten Quartal 2023 zu einem Anstieg von 143 Prozent bei der Anzahl der Opfer.



„Sicherheitsteams stehen angesichts der Ransomware-Bedrohungen und strenger Compliance-Standards mehr unter Druck als je zuvor, da sie gleichzeitig Anbieter konsolidieren und ihre Budgets verwalten müssen“, so Pavel Gurvich, Senior Vice President & General Manager der Enterprise Security Group bei Akamai. „Mit der Einführung von Zero Trust suchen Unternehmen nach effizienten Lösungen, die umfassende Transparenz und detaillierte Kontrolle für alle Assets und Zugriffsrichtlinien bieten. Sicherheitsexperten können die Akamai Guardicore Plattform als zentrale Konsole bereitstellen, mit der Agenten konsolidiert und Zero-Trust-Prinzipien in verschiedenen Infrastrukturen implementiert werden können.“

Die Akamai Guardicore Plattform setzt Zero Trust durch eine vollständig integrierte Kombination aus Mikrosegmentierung, Zero Trust Network Access, Multi-Faktor-Authentifizierung, DNS-Firewall und Threat Hunting einfach und effizient um. Darüber hinaus enthält die Komponente für Mikrosegmentierung eine Reihe wirkungsvoller Verbesserungen, um Workflows und die Sicherheit zu optimieren. Dazu gehören zum einen die Multi-Faktor-Segmentierung, welche eine zusätzliche Authentifizierungsprüfung als Teil des Regelwerks ermöglicht. Zudem wurden neue Best-Practice-Richtlinien hinzugefügt, die eine schnellere Implementierung ermöglichen, sowie die Option, das Regelwerk über mehrere Standorte aufzuteilen, um die Delegierung von Aufgaben zu ermöglichen.

Zu den Vorteilen der Akamai Guardicore Plattform gehören folgende:

Verbesserte Zusammenarbeit erstklassiger Lösungen

Zum ersten Mal überhaupt können branchenführende Mikrosegmentierung und Zero Trust Network Access als eigenständige Lösung oder gemeinsam genutzt werden, um bessere Ergebnisse zu erzielen. Ein einziger Agent, eine einzige Konsole und ein einziger Anbieter für Zero Trust bedeuten, dass Unternehmen mehr erreichen als je zuvor.

Zero-Trust-Prinzipien lassen sich vor Ort und in der Cloud durchsetzen und schützen die Belegschaft remote und im Büro.

Richtlinien für den East-West-Traffic und North-South-Zugriff lassen sich ohne Änderungen an der Syntax oder den Konsolen durchsetzen. So kann Zero Trust einfach und effektiv erreicht werden.

Ein einziger Agent mit maximalem Nutzen, wo immer er benötigt wird. In allen anderen Bereichen bietet die Plattform agentenlose Abdeckung. Im gesamten Unternehmen steht die Plattform zur Verfügung, ohne Ausfallzeiten oder die Systemperformance zu beeinflussen.

Administratoren können alle Systeme und Nutzer als Landmarken, sowie deren Kommunikation und Zugriffe wie Straßen in einer Karte sehen. Nutzer können die Ansicht vergrößern oder verkleinern, um detailliertere Einblicke sowie tiefgreifende Analysen zu erhalten. So wird das Erstellen einer Zero-Trust-Richtlinie für den East-West-Traffic und North-South-Zugriff deutlich weniger komplex.

Nutzer können nur die benötigten Module einsetzen und jederzeit neue Funktionen nach Bedarf hinzufügen. Dazu gehören Mikrosegmentierung, Zero Trust Network Access, DNS-Firewall und vieles mehr.

Künstliche Intelligenz (KI) für Zero Trust

Die Akamai Guardicore Plattform nutzt KI, um Nutzererlebnisse, Schwachstellenbewertungen, Compliance und den Incident Response Prozess zu vereinfachen. Die KI-Fähigkeiten umfassen zwei Funktionen:

KI-Assistent

Die Akamai Guardicore Plattform stellt KI bereit, der Sicherheitsexperten in natürlicher Sprache Fragen über ihr Netzwerk stellen können, statt manuell Log-Daten zu durchsuchen. So können eine Vielzahl von Anwendungsfällen, wie die Bestimmung von Compliance Geltungsbereichen und der Incident Response Prozess deutlich beschleunigt werden.

Die Kennzeichnung von Systemen im Netzwerk war bisher kompliziert und aufwändig. Die Akamai Guardicore Plattform setzt auf KI, um diesen Prozess zu vereinfachen, das Verhalten von Assets zu untersuchen und Kennzeichnungen vorzuschlagen. Diese Vorschläge werden mit einem Genauigkeitswerk und einer Erklärung für die Wahl der jeweiligen Kennzeichnung bereitgestellt.

Erfahren Sie mehr über die Akamai Guardicore Plattform und wie Unternehmen ihre Zero-Trust-Ziele erreichen können. Besuchen Sie gerne unser Webinar am 23. Mai 2024 um 17 Uhr und lernen Sie Möglichkeiten kennen, wie Sie Zero-Trust-Anwendungen harmonisieren und Ihre Sicherheit in einer hybriden Infrastruktur verbessern können.