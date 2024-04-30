Akamai 通过全新 Zero Trust 平台助力企业实现更高安全性

Akamai Technologies, Inc.（纳斯达克股票代码：AKAM) 是一家致力于支持并保护网络生活的云服务公司，该公司于今日宣布其 Akamai Guardicore 平台可助力企业实现 Zero Trust 目标。Akamai Guardicore 平台是首个将业界卓越的 Zero Trust 网络访问 (ZTNA) 和微分段技术相结合的安全平台，可帮助安全团队阻止勒索软件攻击、满足合规性要求，并为其混合工作团队和混合云基础架构提供安全防护。

勒索软件团伙的勒索和漏洞利用手段变得更加激进，他们的战术和技术也在以传统安全工具跟不上的速度不断演化。根据Akamai的报告，2021年第四季度至2022年第四季度，APJ地区受害公司数量增加了50%。而2022年第一季度至2023年第一季度，受害公司数量更是激增204%。

勒索软件攻击急剧增加，加上合规要求越来越严格，给当今的安全团队带来了巨大挑战。传统的基于边界的安全解决方案，如网络防火墙和VPN，已经不再适用于当前的安全形势。此外，这些传统安全工具频发的漏洞，反而增加了组织的攻击面。

根据Gartner的预测，到2026年，60%以上致力于应用零信任架构的企业将使用多种微分段部署形式，而2023年这一比例仅低于5%。在APJ地区，这一点尤为关键，因为Akamai的报告指出，该地区组织面临的最大微分段挑战是缺乏相关技能和专业知识。

Akamai 亚太地区及日本安全技术和战略总监Reuben Koh表示："在APJ地区，许多安全团队在部署像ZTNA和微分段这样的高级解决方案时，都面临着专业知识和技能的缺乏。在应对这一挑战的同时，这些解决方案需要变得更加简化和集成，从而能够以更简单高效的方式提供关键的保护。"

Akamai 企业安全业务部高级副总裁兼总经理 Pavel Gurvich 表示：“安全团队面临着前所未有的压力，他们不但要应对勒索软件的威胁、管理严格的合规标准，同时还要努力整合供应商并管理预算。随着企业采用 Zero Trust，他们正在致力于简化体验，提供可覆盖所有资产和访问策略的广泛监测能力和精细控制能力。安全专业人员可以将 Akamai Guardicore 平台部署为单一控制台，以整合代理并在各种基础架构中实施 Zero Trust 原则。”

通过微分段、ZTNA、多重身份验证、DNS 防火墙和威胁搜寻的完全集成组合，Akamai Guardicore 平台可简单高效地实现 Zero Trust。此外，Akamai 还正在特别针对微分段组件进行一系列强有力的改进，旨在简化工作流程和增强安全态势。其中包括多重身份验证分段（可将身份验证检查视为微分段规则的一部分）、基本策略（可快速实施经过研究且基于最佳实践的策略）以及工作站点集成（允许范围内委派）。

Akamai Guardicore 平台的优势如下：

可更好地协同工作的出色解决方案

业界卓越的微分段和 ZTNA 可以作为单独资产加以利用，也可以组合使用以实现更大价值，这是一项历史性的突破。Zero Trust 的代理、控制台和供应商可以全部实现单一化，意味着将有越来越多的企业实现 Zero Trust。

在本地和云端实施 Zero Trust 原则，并确保远程员工和办公室员工的安全。

针对东西向流量和南北向访问实施策略，而无需更改语法或控制台，以极为简单、有效的方式实现 Zero Trust。

在需要时充分发挥价值的单一代理。其他地方实现无代理覆盖。实现企业规模的快速部署，对系统性能和停机时间的影响微乎其微。

管理员可以像查看节点一样查看所有资产和用户，还可以像查看图表上的边线一样查看他们的通信和访问。可放大和缩小以查看高级视图或深度分析。这样，构建 Zero Trust 策略以应对东西向流量和南北向访问的过程将变得不再复杂。

准确利用所需的模块，同时随时准备在适当的时候添加更多功能。其中包括微分段、ZTNA、DNS 防火墙等。

利用人工智能 (AI) 实现 Zero Trust

Akamai Guardicore 平台利用 AI 来简化用户体验、漏洞评估、合规管理和事件响应。

功能和优势如下：

AI 助手

Akamai Guardicore 平台引入了 AI 功能，支持安全专业人员以自然语言询问有关其网络的问题，而不是手动研读日志，从而大大加快了合规范围界定和事件响应等各种用例的速度。

众所周知，网络标记非常困难，不但需要手动操作，而且十分耗时。Akamai Guardicore 平台利用 AI 简化了该过程，可以检查资产的行为方式并提出标记建议。这些建议附带置信度评分以及为何选择该标记的解释。

详细了解 Akamai Guardicore 平台以及企业如何实现 Zero Trust 目标。