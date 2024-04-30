Akamai ajuda as organizações a obter mais segurança com a nova plataforma Zero Trust

©2025 Akamai Technologies
Akamai Technologies, Inc. (NASDAQ: AKAM), a empresa de nuvem que potencializa e protege a vida online, anunciou hoje que a Plataforma Akamai Guardicore ajuda as empresas a atingir seus objetivos de proteção Zero Trust. A Plataforma Akamai Guardicore é a primeira plataforma de segurança a combinar ZTNA (Zero Trust Network Access) e microssegmentação líderes do setor para ajudar as equipes de segurança a interromper ataques de ransomware, atender aos requisitos de conformidade e proteger sua força de trabalho híbrida e sua infraestrutura de nuvem híbrida.
Os grupos de ransomware estão usando métodos mais agressivos de extorsão e exploração de vulnerabilidades, e aprimoraram suas táticas e técnicas a um nível que as ferramentas prescritivas de segurança simplesmente não conseguem acompanhar. De acordo com um relatório da Akamai, a exploração desenfreada de vulnerabilidades dos tipos dia zero e dia um levou a um aumento de 143% no número de vítimas, ao compararmos o 1º trimestre de 2022 ao 1º trimestre de 2023.
"As equipes de segurança estão cada vez mais pressionadas, pois enfrentam ameaças de ransomware e lidam com normas de conformidade rigorosas, tudo enquanto tentam consolidar fornecedores e gerenciar orçamentos", afirma Pavel Gurvich, vice-presidente sênior e gerente geral de Segurança empresarial na Akamai. "À medida que as organizações estão adotando o Zero Trust, elas estão procurando experiências simplificadas que ofereçam ampla visibilidade e controles granulares de todos os ativos e políticas de acesso. Os profissionais de segurança podem implantar a Plataforma Akamai Guardicore como um único console para consolidar agentes e implementar princípios Zero Trust em infraestruturas variadas."
A Plataforma Akamai Guardicore permite a aplicação simples e eficiente da segurança Zero Trust através de uma combinação totalmente integrada de microssegmentação, ZTNA, autenticação multifator, firewall de DNS e busca de ameaças. Além disso, o componente de microssegmentação está proporcionando uma série de melhorias impactantes destinadas a simplificar os fluxos de trabalho e melhorar a postura de segurança. Algumas dessas melhorias são a segmentação multifator que caracteriza as verificações de autenticação como parte das regras de microssegmentação; a política essencial que permite a rápida implementação de políticas testadas e baseadas em práticas recomendadas; e a integração de locais de trabalho para permitir a delegação de acesso com base no escopo.
Algumas vantagens da Plataforma Akamai Guardicore:
- Combinação de soluções de ponta para melhores resultados
Pela primeira vez, recursos de microssegmentação e ZTNA líderes do setor podem ser usados individualmente ou em conjunto para que você obtenha mais valor. Um único agente, console e fornecedor de Zero Trust significa que ainda mais empresas atingirão seus objetivos de segurança Zero Trust.
- Ampla cobertura Zero Trust
Aplique os princípios Zero Trust no local e na nuvem e proteja as forças de trabalho remotamente e no escritório.
- Mecanismo unificado de políticas
Aplique políticas de tráfego leste-oeste e acesso norte-sul sem ter que alterar a sintaxe ou os consoles, obtendo a forma mais simples e eficaz de tomar decisões com base na segurança Zero Trust.
- Infraestrutura leve e consolidada
Um único agente com valor máximo onde necessário. Cobertura sem agente em qualquer outro lugar. Faça a implantação com rapidez e em escala empresarial sem impacto significativo no desempenho do sistema e sem tempo de inatividade.
- Visibilidade abrangente e aprofundada
Em um gráfico, os administradores podem visualizar todos os ativos e usuários como nós e suas comunicações e acessos como arestas. Aumente e diminua o zoom para obter visualizações de alto nível ou análises aprofundadas. Isso descomplica muito o desenvolvimento de uma política Zero Trust que gerencie o tráfego leste-oeste e o acesso norte-sul.
- Flexibilidade modular
Use os módulos específicos que sejam necessários no momento e tenha a capacidade de adicionar mais recursos posteriormente. Alguns exemplos são microssegmentação, ZTNA e firewall de DNS.
Inteligência artificial (IA) na segurança Zero Trust
A Plataforma Akamai Guardicore usa a IA para simplificar a experiência do usuário, as avaliações de vulnerabilidades, a conformidade e a resposta a incidentes.
Alguns recursos e vantagens:
- Assistente de IA
A Plataforma Akamai Guardicore usa a IA para permitir que os profissionais de segurança façam perguntas usando linguagem natural sobre a rede em vez de analisar manualmente os registros, aumentando muito os casos de uso, como o escopo de conformidade e a resposta a incidente.
- Rotulagem por IA
A rotulagem de redes é conhecida como uma tarefa difícil, manual e demorada. A Plataforma Akamai Guardicore usa a IA para simplificar o processo, examinar o comportamento dos ativos e sugerir rótulos. Essas sugestões vêm com uma pontuação de confiabilidade e uma explicação para a escolha do rótulo.
