Akamai ajuda as organizações a obter mais segurança com a nova plataforma Zero Trust

Akamai Technologies, Inc. (NASDAQ: AKAM), a empresa de nuvem que potencializa e protege a vida online, anunciou hoje que a Plataforma Akamai Guardicore ajuda as empresas a atingir seus objetivos de proteção Zero Trust. A Plataforma Akamai Guardicore é a primeira plataforma de segurança a combinar ZTNA (Zero Trust Network Access) e microssegmentação líderes do setor para ajudar as equipes de segurança a interromper ataques de ransomware, atender aos requisitos de conformidade e proteger sua força de trabalho híbrida e sua infraestrutura de nuvem híbrida.

Os grupos de ransomware estão usando métodos mais agressivos de extorsão e exploração de vulnerabilidades, e aprimoraram suas táticas e técnicas a um nível que as ferramentas prescritivas de segurança simplesmente não conseguem acompanhar. De acordo com um relatório da Akamai, a exploração desenfreada de vulnerabilidades dos tipos dia zero e dia um levou a um aumento de 143% no número de vítimas, ao compararmos o 1º trimestre de 2022 ao 1º trimestre de 2023.



"As equipes de segurança estão cada vez mais pressionadas, pois enfrentam ameaças de ransomware e lidam com normas de conformidade rigorosas, tudo enquanto tentam consolidar fornecedores e gerenciar orçamentos", afirma Pavel Gurvich, vice-presidente sênior e gerente geral de Segurança empresarial na Akamai. "À medida que as organizações estão adotando o Zero Trust, elas estão procurando experiências simplificadas que ofereçam ampla visibilidade e controles granulares de todos os ativos e políticas de acesso. Os profissionais de segurança podem implantar a Plataforma Akamai Guardicore como um único console para consolidar agentes e implementar princípios Zero Trust em infraestruturas variadas."

A Plataforma Akamai Guardicore permite a aplicação simples e eficiente da segurança Zero Trust através de uma combinação totalmente integrada de microssegmentação, ZTNA, autenticação multifator, firewall de DNS e busca de ameaças. Além disso, o componente de microssegmentação está proporcionando uma série de melhorias impactantes destinadas a simplificar os fluxos de trabalho e melhorar a postura de segurança. Algumas dessas melhorias são a segmentação multifator que caracteriza as verificações de autenticação como parte das regras de microssegmentação; a política essencial que permite a rápida implementação de políticas testadas e baseadas em práticas recomendadas; e a integração de locais de trabalho para permitir a delegação de acesso com base no escopo.

Algumas vantagens da Plataforma Akamai Guardicore:

Combinação de soluções de ponta para melhores resultados

Pela primeira vez, recursos de microssegmentação e ZTNA líderes do setor podem ser usados individualmente ou em conjunto para que você obtenha mais valor. Um único agente, console e fornecedor de Zero Trust significa que ainda mais empresas atingirão seus objetivos de segurança Zero Trust.

Aplique os princípios Zero Trust no local e na nuvem e proteja as forças de trabalho remotamente e no escritório.

Aplique políticas de tráfego leste-oeste e acesso norte-sul sem ter que alterar a sintaxe ou os consoles, obtendo a forma mais simples e eficaz de tomar decisões com base na segurança Zero Trust.

Um único agente com valor máximo onde necessário. Cobertura sem agente em qualquer outro lugar. Faça a implantação com rapidez e em escala empresarial sem impacto significativo no desempenho do sistema e sem tempo de inatividade.

Em um gráfico, os administradores podem visualizar todos os ativos e usuários como nós e suas comunicações e acessos como arestas. Aumente e diminua o zoom para obter visualizações de alto nível ou análises aprofundadas. Isso descomplica muito o desenvolvimento de uma política Zero Trust que gerencie o tráfego leste-oeste e o acesso norte-sul.

Use os módulos específicos que sejam necessários no momento e tenha a capacidade de adicionar mais recursos posteriormente. Alguns exemplos são microssegmentação, ZTNA e firewall de DNS.

Inteligência artificial (IA) na segurança Zero Trust

A Plataforma Akamai Guardicore usa a IA para simplificar a experiência do usuário, as avaliações de vulnerabilidades, a conformidade e a resposta a incidentes.

Alguns recursos e vantagens:

Assistente de IA

A Plataforma Akamai Guardicore usa a IA para permitir que os profissionais de segurança façam perguntas usando linguagem natural sobre a rede em vez de analisar manualmente os registros, aumentando muito os casos de uso, como o escopo de conformidade e a resposta a incidente.

A rotulagem de redes é conhecida como uma tarefa difícil, manual e demorada. A Plataforma Akamai Guardicore usa a IA para simplificar o processo, examinar o comportamento dos ativos e sugerir rótulos. Essas sugestões vêm com uma pontuação de confiabilidade e uma explicação para a escolha do rótulo.

Saiba mais sobre a Plataforma Akamai Guardicore e como as organizações podem atingir seus objetivos de segurança Zero Trust. Participe do nosso webinar no dia 23 de maio, às 11h (horário de Brasília), para descobrir como simplificar a adoção do Zero Trust e aumentar a segurança em sua infraestrutura híbrida.