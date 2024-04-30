Akamai renforce la sécurité des entreprises grâce à sa nouvelle plateforme Zero Trust

Akamai Technologies, Inc. (NASDAQ : AKAM), la société de cloud qui assure la protection de la vie en ligne, a annoncé aujourd'hui une évolution de sa plateforme Akamai Guardicore pour aider les entreprises dans la mise en place de leur stratégie de protection Zero Trust. Cette plateforme associe le Zero Trust Network Access (ZTNA) à la microsegmentation pour accompagner les équipes de sécurité à lutter plus efficacement contre les ransomwares, à respecter les mises en conformité et à sécuriser les accès de leurs collaborateurs et leur infrastructure de cloud hybrides.

Face à l’agressivité croissante des groupes de ransomwares et à l’évolution de leur méthodes d’extorsion et d’exploitation des vulnérabilités, les outils de sécurités traditionnels ne suffisent plus selon un rapport d'Akamai, les abus de vulnérabilités de type Zero Day et One Day ont entraîné une hausse de 143 % du nombre de victimes entre le premier trimestre 2022 et le premier trimestre 2023.

« Les équipes de sécurité sont soumises à une pression sans précédent liée aux menaces ransomwares et à la gestion des normes de conformité strictes, alors qu’elles doivent rationnaliser les fournisseurs et maitriser les coûts », a déclaré Pavel Gurvich, Vice-Président Senior et Directeur Général de la Sécurité Entreprise chez Akamai. « Alors que les entreprises adoptent la sécurité Zero Trust, elles recherchent des solutions simples offrant une visibilité étendue et des contrôles granulaires pour toutes les ressources et aussi sur les politiques d'accès. La plateforme Akamai Guardicore permet aux profe ssionnels de la sécurité de consolider les points de sécurisation et mettre en œuvre les principes Zero Trust sur diverses infrastructures via une console unique. »

La plateforme Akamai Guardicore facilite la mise en place de la politique de sécurité Zero Trust grâce à une combinaison entièrement intégrée de microsegmentation, de ZTNA, d'authentification multi-facteurs, de pare-feu DNS et d’outils de recherche sur les menaces. En outre, le composant de microsegmentation bénéficie de nombreuses améliorations visant à rationaliser les flux de travaux pour renforcer la posture de sécurité. Parmi celles-ci figurent la segmentation multi-facteurs qui reconnaît les vérifications d'authentification des identités comme faisant partie des règles de microsegmentation, une approche essentielle qui permet la mise en œuvre rapide de stratégies recherchées et basées sur les meilleures pratiques, et l'intégration de sites de travail pour permettre une délégation étendue.

Parmi les avantages de la plateforme Akamai Guardicore :

Une association d’outils de pointe pour aller un cran au-delà :

La microsegmentation et la ZTNA peuvent être exploitées comme actifs individuels ou en tandem, pour une plus grande efficacité. Un agent, une console et un fournisseur uniques de Zero Trust impliquent qu'un plus grand nombre d'entreprises pourront finalement tendre vers une infrastructure Zero Trust. La couverture Zero Trust étendue à tous les modèles d’hébergement pour :

Appliquer les principes Zero Trust sur site et dans le cloud, et sécuriser les employés à distance et au bureau. Un moteur de règles unifiées pour :

Appliquer la règle pour le trafic est-ouest et l'accès nord-sud, sans avoir à changer de syntaxe ou de console, et bénéficier du moyen le plus simple et le plus efficace d'agir sur la sécurité Zero Trust. Une infrastructure légère et consolidée :

Un seul agent avec une valeur maximale si nécessaire. Couverture sans agent partout ailleurs. La solution peut ainsi rapidement être déployée à l'échelle de l'entreprise avec un impact négligeable sur les performances du système et les temps d'arrêt. Une plus grande visibilité :

Les administrateurs peuvent afficher toutes les ressources et tous les utilisateurs comme des nœuds, et leurs communications et accès comme des bordures sur un graphique. Effectuer un zoom avant et arrière pour obtenir des vues de haut niveau ou une analyse approfondie est possible. Cela simplifie grandement l'élaboration d'une règle Zero Trust qui traite du trafic est-ouest et de l'accès nord-sud. Davantage de flexibilité modulaire pour :

Exploiter seulement les modules nécessaires, tout en restant prêt à ajouter plus de fonctionnalités au moment opportun. Ceux-ci incluent la microsegmentation, le ZTNA, le pare-feu DNS, et plus encore.

Tirer parti de l'intelligence artificielle (IA) pour le Zero Trust

La plateforme Akamai Guardicore utilise l'IA afin de simplifier l'expérience utilisateur, l'évaluation des vulnérabilités, la conformité et la réponse aux incidents.

Caractéristiques et avantages :

Assistant IA :

Grâce à l’IA, la plateforme Akamai Guardicore permet aux professionnels de la sécurité de poser des questions en langage naturel sur leur réseau au lieu d’avoir à parcourir manuellement les journaux, Étiquetage basé sur l'IA :

L'étiquetage réseau est généralement difficile, manuel et chronophage. La plateforme Akamai Guardicore s’appuie sur l'IA pour simplifier le processus, examiner le comportement des actifs et suggérer des étiquettes. Ces suggestions sont accompagnées d'un score de confiance et d'une explication quant à la raison pour laquelle l'étiquette a été choisie.

Pour en savoir plus sur la plateforme Akamai Guardicore et sur la manière dont les entreprises peuvent atteindre leurs objectifs Zero Trust , participez à notre Webinaire le 23 mai à 11h pour découvrir comment accélérer l'adoption de Zero Trust et renforcer la sécurité de votre infrastructure hybride.