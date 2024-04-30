Más seguridad empresarial gracias a la nueva plataforma Zero Trust de Akamai

Akamai Technologies, Inc. (NASDAQ: AKAM), la empresa en la nube que promueve y protege la vida online, ha anunciado hoy que la plataforma Akamai Guardicore ayuda a las organizaciones a cumplir sus objetivos de Zero Trust. La plataforma Akamai Guardicore es la primera plataforma de seguridad que combina el acceso de red Zero Trust (ZTNA) líder del sector y la microsegmentación para ayudar a los equipos de seguridad a detener el ransomware, cumplir las normativas y proteger su plantilla e infraestructura de nube híbridas.

Los grupos de ransomware se han vuelto más agresivos en sus métodos de extorsión y explotación de vulnerabilidades, y han evolucionado en sus tácticas y técnicas a un ritmo que las herramientas de seguridad normativas no pueden seguir. De hecho, según un informe de Akamai, el abuso descontrolado de las vulnerabilidades de día cero y de primer día provocó que el número de víctimas aumentara un 143 % al comparar el primer trimestre de 2022 con el primero de 2023.



"Los equipos de seguridad están sometidos a más presión que nunca, ya que se enfrentan a amenazas de ransomware y gestionan estrictas normas de cumplimiento, al tiempo que intentan consolidar proveedores y gestionar presupuestos", afirma Pavel Gurvich, vicepresidente sénior y director general de Seguridad Empresarial de Akamai. "A medida que las organizaciones adoptan la estrategia de seguridad Zero Trust, buscan experiencias simplificadas que ofrezcan una amplia visibilidad y controles detallados para todos los activos y las políticas de acceso. Los profesionales de la seguridad pueden implementar la plataforma Akamai Guardicore como una sola consola para unificar agentes e implementar los principios de Zero Trust en diversas infraestructuras".

La plataforma Akamai Guardicore permite implementar Zero Trust de forma sencilla y eficiente mediante una combinación totalmente integrada de microsegmentación, ZTNA, autenticación multifactorial, firewall de DNS y búsqueda de amenazas. Además, el componente de microsegmentación está obteniendo una serie de mejoras significativas destinadas a optimizar los flujos de trabajo y mejorar la estrategia de seguridad. Entre ellas se encuentran la segmentación multifactorial que reconoce las comprobaciones de autenticación como parte de las reglas de microsegmentación, una política esencial que permite la implementación rápida de políticas investigadas y basadas en prácticas recomendadas, y la integración de los sitios de trabajo para permitir la delegación por ámbitos.

Entre las ventajas de la plataforma Akamai Guardicore se incluyen las siguientes:

Las buenas soluciones funcionan mejor juntas

Por primera vez, la microsegmentación y el ZTNA líderes del sector se pueden aprovechar como activos individuales o en conjunto para obtener un mayor valor. Un único agente, consola y proveedor para Zero Trust significa que habrá más empresas que implementarán estos principios.

Por primera vez, la microsegmentación y el ZTNA líderes del sector se pueden aprovechar como activos individuales o en conjunto para obtener un mayor valor. Un único agente, consola y proveedor para Zero Trust significa que habrá más empresas que implementarán estos principios. Amplia cobertura de Zero Trust

Aplique estos principios de manera local y en la nube, y proteja a los empleados de forma remota y en la oficina.

Aplique estos principios de manera local y en la nube, y proteja a los empleados de forma remota y en la oficina. Motor de políticas unificado

Aplique las políticas para el tráfico este-oeste y el acceso norte-sur sin tener que cambiar la sintaxis o las consolas. De este modo, obtendrá el sistema más sencillo y eficaz para actuar sobre Zero Trust.

Aplique las políticas para el tráfico este-oeste y el acceso norte-sur sin tener que cambiar la sintaxis o las consolas. De este modo, obtendrá el sistema más sencillo y eficaz para actuar sobre Zero Trust. Infraestructura ligera y consolidada

Un único agente con el máximo valor donde sea necesario. Cobertura sin agentes en cualquier otro lugar. Realice implementaciones rápidas y a escala empresarial con un impacto insignificante en el rendimiento del sistema y el tiempo de inactividad.

Un único agente con el máximo valor donde sea necesario. Cobertura sin agentes en cualquier otro lugar. Realice implementaciones rápidas y a escala empresarial con un impacto insignificante en el rendimiento del sistema y el tiempo de inactividad. Visibilidad amplia y completa

Los administradores pueden ver todos los activos y usuarios como nodos, así como sus comunicaciones y accesos, como bordes de un gráfico. Acerque y aleje el zoom para obtener vistas de alto nivel o análisis detallados. De esta manera, la creación de una política Zero Trust que aborde el tráfico este-oeste y el acceso norte-sur es mucho menos compleja.

Los administradores pueden ver todos los activos y usuarios como nodos, así como sus comunicaciones y accesos, como bordes de un gráfico. Acerque y aleje el zoom para obtener vistas de alto nivel o análisis detallados. De esta manera, la creación de una política Zero Trust que aborde el tráfico este-oeste y el acceso norte-sur es mucho menos compleja. Flexibilidad modular

Aproveche los módulos que necesite y prepárese para añadir más funciones cuando llegue el momento. Entre ellas se incluyen la microsegmentación, ZTNA, el firewall de DNS y mucho más.

Uso de la inteligencia artificial (IA) para Zero Trust

La plataforma Akamai Guardicore utiliza la IA para simplificar la experiencia del usuario, las evaluaciones de vulnerabilidades, el cumplimiento de las normativas y la respuesta a incidentes.

Entre sus características y ventajas se incluyen las siguientes:

Asistente de IA

La plataforma de Akamai Guardicore introduce la IA para permitir a los profesionales de la seguridad hacer preguntas en lenguaje natural sobre su red en lugar de examinar manualmente los registros, lo que agiliza de manera significativa una variedad de casos de uso, como el alcance del cumplimiento de normativas y la respuesta a incidentes.

La plataforma de Akamai Guardicore introduce la IA para permitir a los profesionales de la seguridad hacer preguntas en lenguaje natural sobre su red en lugar de examinar manualmente los registros, lo que agiliza de manera significativa una variedad de casos de uso, como el alcance del cumplimiento de normativas y la respuesta a incidentes. Etiquetado con IA

El etiquetado de red ha sido bastante difícil, manual y laborioso. La plataforma Akamai Guardicore usa la IA para simplificar el proceso, examinar el comportamiento de los activos y sugerir etiquetas. Estas sugerencias van acompañadas de una puntuación de confianza y una explicación de por qué se ha elegido esa etiqueta.

Obtenga más información sobre la plataforma Akamai Guardicore y sobre cómo las organizaciones pueden alcanzar sus objetivos de Zero Trust. Únete a nuestro webinar el próximo 23 de mayo a las 11 a.m. (Hora ET) para descubrir cómo optimizar la adopción de Zero Trust y mejorar la seguridad en toda su infraestructura híbrida.