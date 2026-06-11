- Raccogliete i dati di ogni evento utente nel momento in cui si verificano, con un'archiviazione di 13 mesi per l'analisi cronologica
- Potete distinguere il traffico umano dai bot, monitorando, al contempo, l'impatto dei bot sulle metriche aziendali
- Individuate automaticamente comportamenti insoliti e prevenite potenziali problemi
- Analizzate le principali metriche a livello del sito per ottimizzare il business digitale, tra cui Google Core Web Vitals
- Identificate in che modo gli aggiornamenti potrebbero influire sulle performance del sito con avanzate analisi predittive
- Monitorate e gestite le risorse di terze parti per annunci pubblicitari, analisi e altro ancora e ottimizzatele in base alle vostre esigenze
Misurate le componenti importanti
Mettete in correlazione le prestazioni di siti web e applicazioni con i risultati aziendali utilizzando Akamai mPulse, una soluzione di monitoraggio degli utenti reali (RUM) che combina i dati comportamentali degli utenti in tempo reale con metriche dettagliate e analisi predittive. Modellate gli scenari per valutare l'impatto di potenziali cambiamenti nei siti sui ricavi e altri risultati e ottenere informazioni attuabili per migliorare le prestazioni, l'usabilità e l'esperienza digitale complessiva.
Ottimizzazione dell'experience digitale per tutti i clienti
Come funziona mPulse
Funzioni
Casi di utilizzo di mPulse
Ecco alcuni problemi aziendali comuni che mPulse può aiutare a risolvere.
Garantite eccellenti user experience
Ottenete informazioni utili in tempo reale e metriche personalizzate che monitorano gli indicatori di prestazioni chiave (KPI) per ottenere piena visibilità sulle opportunità di ottimizzazione delle performance esclusive del vostro sito web.
Gestione di risorse di terzi
Le risorse e gli script di fornitori di terze parti vengono utilizzati per annunci, analisi, social media e innumerevoli altri scopi. mPulse vi consente di monitorare e gestire facilmente l'impatto sulle performance delle risorse di terze parti.
Assegnate la priorità ai miglioramenti del sito
Identificate i colli di bottiglia delle performance e scoprite il reale impatto esercitato sulla vostra azienda dai KPI, come tassi di conversione e numero di accessi, visualizzazioni di pagine, fidelizzazione dei visitatori, abbandono delle pagine e fattori simili. Un sistema di analisi brevettato prevede il modo con cui il sito reagirà ai cambiamenti nel rapporto tra performance e ricavi/tassi di conversione. In tal modo, le aziende possono dare priorità ai problemi che esercitano un impatto maggiore e che, quindi, devono essere risolti con la massima urgenza.
Scalare nei momenti di picco
Quando si verificano cambiamenti ambientali nel comportamento degli utenti e nel traffico sui vostri siti online, potete comunque disporre di una visione coesa degli utenti web e online e potete identificare i problemi relativi alle performance in tempo reale. Misurate la rapidità dei vostri siti e la velocità che dovrebbero raggiungere per soddisfare gli obiettivi aziendali e per riuscire a gestire i cambiamenti improvvisi del traffico e delle attività online.
Domande frequenti (FAQ)
Domande frequenti (FAQ)
mPulse consente di utilizzare una fonte di dati esterna per tenere traccia dei cambiamenti relativi alle performance e dell'integrità delle applicazioni. mPulse supporta le seguenti fonti di dati esterne:
- Amazon CloudWatch
- AppDynamics
- CA Wily Introscope
- Data Science Workbench
- Dynatrace
- New Relic
- Rigor
Potete creare rapporti mPulse personalizzati che condividono una dashboard e vengono eseguiti in base ad una pianificazione periodica che prevede analisi condotte con cadenza settimanale, mensile o annuale. Potete anche creare singoli rapporti per rispondere a specifiche domande aziendali.
Una volta verificata la rapidità del vostro sito tramite mPulse, potete stabilire come migliorare la sua velocità. Man mano che arriva ogni beacon di dati, la dashboard di mPulse vi fornisce un riepilogo dei timer di back-end e front-end insieme ad una visualizzazione delle performance nel corso del tempo tramite linee luminose. Inoltre, viene fornito un resoconto visivo delle performance di front-end e back-end e del traffico nel corso del tempo. mPulse vi consente di misurare direttamente il modo con cui i ritardi sul vostro sito influiscono sugli utenti, aiutandovi a stimare la velocità che il sito dovrebbe raggiungere molto più accuratamente e ad identificare le aree da migliorare in modo prioritario.
mPulse raccoglie le seguenti categorie di dati dagli utenti reali:
- Core Web Vitals, come LCP (Largest Contentful Paint), FID (First Input Delay) e CLS (Cumulative Layout Shift)
- Metriche relative alle performance (ad esempio, TTI, TTFB, caricamenti di pagine e DOM caricati)
- Livello superiore (inclusi domini, indicatori di data/ora e indirizzi IP)
- Sessioni (ID e ora di inizio delle sessioni)
- User agent (come famiglie di browser, versioni principali e tipo di dispositivi)
- Indicazioni geografiche (paese, regione, ecc.)
- Larghezza di banda (inclusi kbps e blocco della larghezza di banda)
- Metriche personalizzate (ad esempio, tassi di conversione e ricavi)
- Dimensioni personalizzate (che possono includere numero store, stato di accesso o server di origine)
- Analisi di terze parti (tra cui Google, Adobe e IBM Digital Analytics)
- Dati sulla cronologia delle risorse (ad esempio, startTime, dns_start e dns_end)
- Errori di JavaScript
Anche se Akamainon distribuisce il vostro traffico web, potete comunque utilizzare mPulse per raccogliere e analizzare i dati sulle performance. Il workflow è molto simile, con alcune piccole eccezioni. Innanzitutto, dovete creare un'app mPulse, quindi dovete posizionare manualmente lo snippet mPulse sulle pagine del vostro sito nel server di origine o utilizzare un tag manager per eseguire questa operazione.
Risorse
Software RUM gratuito: mPulse Lite
Il vantaggio competitivo della tua azienda inizia ora.
Che differenza può fare per la tua azienda la piattaforma sull'edge più grande al mondo? Inizia la tua prova gratuita di 30 giorni di mPulse Lite e scoprilo.
Troverai:
- Performance degli utenti reali
- Analisi in tempo reale
- Dashboard per dirigenti e DevOps
- App mobile iOS
- 1 milione di beacon al mese
Effettuate l'aggiornamento a mPulse per ottenere:
- Avvisi
- Rapporti
- Informazioni sul data science
- Rilevamento delle anomalie
- Dimensioni, metriche e timer personalizzati
- Gruppi di pagine illimitati
Offerta soggetta a termini e restrizioni.