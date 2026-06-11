Quando si verificano cambiamenti ambientali nel comportamento degli utenti e nel traffico sui vostri siti online, potete comunque disporre di una visione coesa degli utenti web e online e potete identificare i problemi relativi alle performance in tempo reale. Misurate la rapidità dei vostri siti e la velocità che dovrebbero raggiungere per soddisfare gli obiettivi aziendali e per riuscire a gestire i cambiamenti improvvisi del traffico e delle attività online.