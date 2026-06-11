- Collectez les données de chaque événement utilisateur au fur et à mesure qu'il se produit, avec un stockage pendant 13 mois pour l'analyse historique
- Distinguez le trafic humain de celui des bots et surveillez l'impact des bots sur les indicateurs métier
- Repérez automatiquement les comportements inhabituels et évitez les problèmes potentiels
- Analysez les mesures clés à l'échelle du site afin d'optimiser les activités digitales ; comprend Google Core Web Vitals
- Identifiez l'impact que les mises à jour peuvent avoir sur les performances du site grâce à des analyses conditionnelles avancées
- Surveillez et gérez les ressources tierces pour les publicités, les analyses, etc. ; optimisez selon les besoins
Mesurer ce qui est important
Mettez en corrélation les performances des sites Web et des applications avec les résultats commerciaux à l'aide d'Akamai mPulse, une solution de surveillance des utilisateurs réels (RUM, Real User Monitoring) qui combine les données de comportement des utilisateurs en temps réel avec des mesures détaillées et des analyses prédictives. Modélisez des scénarios pour évaluer l'impact de changements potentiels sur le chiffre d'affaires et d'autres résultats, et obtenez des informations exploitables pour améliorer les performances, la convivialité et l'expérience digitale globale.
Optimisez l'expérience digitale de chaque client
Fonctionnement de mPulse
Fonctionnalités
Scénarios d'utilisation de mPulse
Découvrez quelques problèmes commerciaux courants que mPulse peut résoudre.
Garantissez une expérience utilisateur exceptionnelle
Obtenez des informations en temps réel exploitables et des indicateurs personnalisés capables de suivre vos indicateurs clés de performance (KPI). Vous bénéficierez alors d'une visibilité complète sur les possibilités d'optimisation des performances propres à votre site Web.
Surveillez les ressources tierces
Les ressources et les scripts de fournisseurs tiers sont utilisés à de nombreuses fins, y compris les publicités, les analyses et les réseaux sociaux. Grâce à mPulse, observez l'impact des performances sur vos ressources tierces en un rien de temps.
Hiérarchisez les améliorations du site
Identifiez les goulets d'étranglement en matière de performances et comprenez l'impact réel sur votre entreprise des indicateurs clés de performance, tels que les taux de conversion et d'inscription, les pages vues, la rétention des visiteurs, l'abandon de page et d'autres facteurs similaires. Une analyse conditionnelle brevetée permet de prédire comment un site réagira à des changements dans la relation entre les performances et les résultats en termes de revenus et de conversion. Les entreprises peuvent ainsi déterminer les problèmes à résoudre en priorité pour obtenir un impact maximal.
Adaptez-vous aux pics de trafic
Lorsque vos sites digitaux subissent des changements environnementaux dans le comportement et le trafic des utilisateurs, vous pouvez toujours obtenir une vue cohérente des utilisateurs Web et mobiles et identifier les problèmes de performances en temps réel. Mesurez la rapidité de vos sites, mais aussi celle qu'ils devraient avoir pour atteindre les objectifs de l'entreprise, afin d'évoluer et de faire face aux changements soudains du trafic et de l'activité en ligne.
Foire aux questions (FAQ)
Foire aux questions (FAQ)
mPulse vous permet d'utiliser une source de données externe pour suivre l'évolution des performances et l'état de santé de vos applications. MPulse prend en charge les sources de données externes suivantes :
- Amazon CloudWatch
- AppDynamics
- CA Wily Introscope
- Data Science Workbench
- Dynatrace
- New Relic
- Rigor
Vous pouvez créer des rapports mPulse personnalisés qui partagent un tableau de bord et s'exécutent selon un calendrier périodique pour une analyse hebdomadaire, mensuelle ou annuelle. Vous pouvez également créer des rapports ponctuels pour répondre à des questions commerciales spécifiques.
Une fois que vous connaissez la vitesse de votre site grâce à mPulse, vous pouvez identifier les moyens de l'améliorer. À l'arrivée de chaque balise de données, le tableau de bord mPulse vous donne un résumé des chronomètres back-end et front-end ainsi que des lignes indiquant la performance au fil du temps. Il vous donne également une ventilation visuelle de la performance et du trafic front-end et back-end au fil du temps. mPulse vous permet de mesurer directement comment vos utilisateurs sont affectés par les retards sur votre site, ce qui conduit à une estimation beaucoup plus précise de ce que devrait être votre vitesse cible et vous aide à identifier les points à améliorer en priorité.
mPulse collecte les catégories de données suivantes auprès des utilisateurs réels
- Core Web Vitals, tels que le Largest Contentful Paint (LCP), le First Input Delay (FID), et le Cumulative Layout Shift (CLS)
- Indicateurs de performances (par exemple, TTI, TTFB, chargement de page et DOM chargé)
- Niveau supérieur (y compris le domaine, l'horodatage et l'adresse IP)
- Session (ID de session et heure de début de session)
- Agent utilisateur (par exemple, famille de navigateurs, version majeure et type de terminal)
- Géographiques (pays, région, etc.)
- Bande passante (y compris kbit/s et bloc de bande passante)
- Indicateurs personnalisés (par exemple, conversion et chiffre d'affaires)
- Dimensions personnalisées (qui peuvent inclure le numéro de magasin, l'état de connexion ou le serveur d'origine)
- Analyses tierces (y compris Google, Adobe et IBM Digital Analytics)
- Données de synchronisation des ressources (par exemple, startTime, dns_start et dns_end)
- Erreurs JavaScript
Même si Akamai ne diffuse pas votre trafic Web, vous pouvez toujours utiliser mPulse pour collecter et analyser les données de performances. Le flux de travail est à peu près le même, à quelques exceptions près. Pour commencer, vous devrez créer une application mPulse, puis placer manuellement le snippet mPulse sur les pages de votre site au niveau du serveur d'origine ou utiliser un gestionnaire de balises pour cette tâche.
Ressources
Logiciel RUM gratuit : mPulse Lite
Votre avantage concurrentiel commence maintenant.
Que peut vous apporter la plus grande plateforme en bordure de l'Internet au monde ? Commencez votre essai gratuit de 30 jours de mPulse Lite et découvrez-le par vous-même.
Vous bénéficierez des fonctionnalités suivantes :
- Performances réelles des utilisateurs
- Système d'analyse en temps réel
- Tableaux de bord pour DevOps et pour la direction
- Application pour mobile iOS
- 1 million de balises par mois
Passez à mPulse et bénéficiez des avantages suivants :
- Génération d'alertes
- Rapports
- Informations en science des données
- Détection des anomalies
- Dimensions, indicateurs et temporisateurs personnalisées
- Groupes de pages illimités
Certaines conditions et restrictions s'appliquent.