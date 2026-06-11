Une fois que vous connaissez la vitesse de votre site grâce à mPulse, vous pouvez identifier les moyens de l'améliorer. À l'arrivée de chaque balise de données, le tableau de bord mPulse vous donne un résumé des chronomètres back-end et front-end ainsi que des lignes indiquant la performance au fil du temps. Il vous donne également une ventilation visuelle de la performance et du trafic front-end et back-end au fil du temps. mPulse vous permet de mesurer directement comment vos utilisateurs sont affectés par les retards sur votre site, ce qui conduit à une estimation beaucoup plus précise de ce que devrait être votre vitesse cible et vous aide à identifier les points à améliorer en priorité.