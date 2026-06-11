Akamai va acquérir LayerX pour appliquer le contrôle de l'utilisation de l'IA sur n'importe quel navigateur. En savoir plus
Akamai
Se connecter
Se connecter Close
Cloud Manager
Gérez vos services de cloud computing
Se connecter Close
Control Center
Gérez vos services de sécurité et de diffusion
Background

mPulse

Mesurez l'expérience utilisateur et les données de performances pour améliorer les performances du site

Mesurer ce qui est important

Mettez en corrélation les performances des sites Web et des applications avec les résultats commerciaux à l'aide d'Akamai mPulse, une solution de surveillance des utilisateurs réels (RUM, Real User Monitoring) qui combine les données de comportement des utilisateurs en temps réel avec des mesures détaillées et des analyses prédictives. Modélisez des scénarios pour évaluer l'impact de changements potentiels sur le chiffre d'affaires et d'autres résultats, et obtenez des informations exploitables pour améliorer les performances, la convivialité et l'expérience digitale globale.

Lire la fiche produit

Optimisez l'expérience digitale de chaque client

Bénéficiez d'une visibilité approfondie sur l'expérience utilisateur

Analysez les interactions des utilisateurs avec les fonctionnalités Web et faites le lien avec les résultats commerciaux.

Découvrez l'impact financier des changements sur le site Web

Grâce à des tableaux de bord personnalisés, découvrez les fonctionnalités qui ont le plus d'impact sur les revenus.

Identifiez et résolvez les problèmes de performances des sites Web

Découvrez l'impact des images, des scripts et des autres ressources sur la convivialité et prenez des mesures pour les optimiser.

Fonctionnement de mPulse

Collecte

Plus de 200 indicateurs commerciaux et de performances sont collectés lors de sessions utilisateurs réelles et renvoyés via une balise mPulse.

Analyse

Les tableaux de bord du système sont instantanément alimentés par la balise mPulse, offrant une vue détaillée de l’activité réelle des utilisateurs.

rapport

Les données sont ventilées par utilisateur clé et par segments de terminal, et des tableaux de bord personnalisés peuvent être créés pour générer des rapports de performance.

Alerte

Notification immédiate lorsque les performances dépassent les seuils fixés ou détection automatique d'événements anormaux.

Fonctionnalités

  • Collectez les données de chaque événement utilisateur au fur et à mesure qu'il se produit, avec un stockage pendant 13 mois pour l'analyse historique
  • Distinguez le trafic humain de celui des bots et surveillez l'impact des bots sur les indicateurs métier
  • Repérez automatiquement les comportements inhabituels et évitez les problèmes potentiels
  • Analysez les mesures clés à l'échelle du site afin d'optimiser les activités digitales ; comprend Google Core Web Vitals
  • Identifiez l'impact que les mises à jour peuvent avoir sur les performances du site grâce à des analyses conditionnelles avancées
  • Surveillez et gérez les ressources tierces pour les publicités, les analyses, etc. ; optimisez selon les besoins

Scénarios d'utilisation de mPulse

Découvrez quelques problèmes commerciaux courants que mPulse peut résoudre.

Garantissez une expérience utilisateur exceptionnelle

Obtenez des informations en temps réel exploitables et des indicateurs personnalisés capables de suivre vos indicateurs clés de performance (KPI). Vous bénéficierez alors d'une visibilité complète sur les possibilités d'optimisation des performances propres à votre site Web.

Surveillez les ressources tierces

Les ressources et les scripts de fournisseurs tiers sont utilisés à de nombreuses fins, y compris les publicités, les analyses et les réseaux sociaux. Grâce à mPulse, observez l'impact des performances sur vos ressources tierces en un rien de temps.

Hiérarchisez les améliorations du site

Identifiez les goulets d'étranglement en matière de performances et comprenez l'impact réel sur votre entreprise des indicateurs clés de performance, tels que les taux de conversion et d'inscription, les pages vues, la rétention des visiteurs, l'abandon de page et d'autres facteurs similaires. Une analyse conditionnelle brevetée permet de prédire comment un site réagira à des changements dans la relation entre les performances et les résultats en termes de revenus et de conversion. Les entreprises peuvent ainsi déterminer les problèmes à résoudre en priorité pour obtenir un impact maximal.

Adaptez-vous aux pics de trafic

Lorsque vos sites digitaux subissent des changements environnementaux dans le comportement et le trafic des utilisateurs, vous pouvez toujours obtenir une vue cohérente des utilisateurs Web et mobiles et identifier les problèmes de performances en temps réel. Mesurez la rapidité de vos sites, mais aussi celle qu'ils devraient avoir pour atteindre les objectifs de l'entreprise, afin d'évoluer et de faire face aux changements soudains du trafic et de l'activité en ligne.

Foire aux questions (FAQ)

Foire aux questions (FAQ)

mPulse vous permet d'utiliser une source de données externe pour suivre l'évolution des performances et l'état de santé de vos applications. MPulse prend en charge les sources de données externes suivantes :

  • Amazon CloudWatch
  • AppDynamics
  • CA Wily Introscope
  • Data Science Workbench
  • Dynatrace
  • New Relic
  • Rigor

 

Vous pouvez créer des rapports mPulse personnalisés qui partagent un tableau de bord et s'exécutent selon un calendrier périodique pour une analyse hebdomadaire, mensuelle ou annuelle. Vous pouvez également créer des rapports ponctuels pour répondre à des questions commerciales spécifiques.

Une fois que vous connaissez la vitesse de votre site grâce à mPulse, vous pouvez identifier les moyens de l'améliorer. À l'arrivée de chaque balise de données, le tableau de bord mPulse vous donne un résumé des chronomètres back-end et front-end ainsi que des lignes indiquant la performance au fil du temps. Il vous donne également une ventilation visuelle de la performance et du trafic front-end et back-end au fil du temps. mPulse vous permet de mesurer directement comment vos utilisateurs sont affectés par les retards sur votre site, ce qui conduit à une estimation beaucoup plus précise de ce que devrait être votre vitesse cible et vous aide à identifier les points à améliorer en priorité.

mPulse collecte les catégories de données suivantes auprès des utilisateurs réels

  • Core Web Vitals, tels que le Largest Contentful Paint (LCP), le First Input Delay (FID), et le Cumulative Layout Shift (CLS)
  • Indicateurs de performances (par exemple, TTI, TTFB, chargement de page et DOM chargé)
  • Niveau supérieur (y compris le domaine, l'horodatage et l'adresse IP)
  • Session (ID de session et heure de début de session)
  • Agent utilisateur (par exemple, famille de navigateurs, version majeure et type de terminal)
  • Géographiques (pays, région, etc.)
  • Bande passante (y compris kbit/s et bloc de bande passante)
  • Indicateurs personnalisés (par exemple, conversion et chiffre d'affaires)
  • Dimensions personnalisées (qui peuvent inclure le numéro de magasin, l'état de connexion ou le serveur d'origine)
  • Analyses tierces (y compris Google, Adobe et IBM Digital Analytics)
  • Données de synchronisation des ressources (par exemple, startTime, dns_start et dns_end)
  • Erreurs JavaScript

 

Même si Akamai ne diffuse pas votre trafic Web, vous pouvez toujours utiliser mPulse pour collecter et analyser les données de performances. Le flux de travail est à peu près le même, à quelques exceptions près. Pour commencer, vous devrez créer une application mPulse, puis placer manuellement le snippet mPulse sur les pages de votre site au niveau du serveur d'origine ou utiliser un gestionnaire de balises pour cette tâche.

Ressources

Documentation technique mPulse

Apprenez rapidement et facilement à vous lancer et à apporter des modifications qui auront un impact sur l'expérience de vos visiteurs.

Consulter TechDocs

Blog des développeurs mPulse

Restez informé des dernières caractéristiques et fonctionnalités de mPulse.

Lire l'article de blog

Diffusion de contenu : architecture de référence

Découvrez comment Akamai vous aide à offrir des expériences digitales irréprochables en bordure de l'Internet.

Afficher l'architecture de référence

Logiciel RUM gratuit : mPulse Lite

Votre avantage concurrentiel commence maintenant.

Que peut vous apporter la plus grande plateforme en bordure de l'Internet au monde ? Commencez votre essai gratuit de 30 jours de mPulse Lite et découvrez-le par vous-même.

Vous bénéficierez des fonctionnalités suivantes :

  • Performances réelles des utilisateurs
  • Système d'analyse en temps réel
  • Tableaux de bord pour DevOps et pour la direction
  • Application pour mobile iOS
  • 1 million de balises par mois

Passez à mPulse et bénéficiez des avantages suivants :

  • Génération d'alertes
  • Rapports
  • Informations en science des données
  • Détection des anomalies
  • Dimensions, indicateurs et temporisateurs personnalisées
  • Groupes de pages illimités

Certaines conditions et restrictions s'appliquent.