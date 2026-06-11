- Colete dados de cada evento de usuário à medida que eles acontecem, com 13 meses de armazenamento para análise histórica
- Diferencie o tráfego humano dos bots e monitore o impacto dos bots nas métricas de negócios
- Detecte automaticamente comportamentos incomuns e evite possíveis problemas
- Analise as principais métricas em todo o website para otimizar os negócios digitais, incluindo o Google Core Web Vitals
- Identifique como as atualizações podem afetar o desempenho do website com a análise avançada de hipóteses
- Monitore e gerencie recursos de terceiros para anúncios, análises e muito mais; otimize conforme necessário
Obtenha as métricas do que é importante
Correlacione o desempenho de websites e aplicações com os resultados comerciais usando o Akamai mPulse, uma solução de RUM (Monitoramento do usuário real) que combina dados de comportamento do usuário em tempo real com métricas detalhadas e análise preditiva. Modele cenários para avaliar o impacto das possíveis mudanças no site sobre a receita e outros resultados e obtenha insights práticos para melhorar o desempenho, a usabilidade e a experiência digital geral.
Otimize a experiência digital de todos os clientes
Como o mPulse funciona
Recursos
Casos de uso do mPulse
Explore alguns casos de negócios comuns que o mPulse pode resolver.
Garanta experiências do usuário excepcionais
Obtenha insights práticos e métricas personalizadas em tempo real que acompanham seus indicadores-chave de desempenho (KPIs) para obter visibilidade total das oportunidades de otimização de desempenho exclusivas do seu website.
Monitore os recursos de terceiros
Recursos e scripts de fornecedores externos são usados para anúncios, análises, mídias sociais e inúmeras outras finalidades. O mPulse permite que você monitore e gerencie facilmente os impactos no desempenho de recursos de terceiros.
Priorize as melhorias do website
Identifique gargalos de desempenho e entenda o impacto real em seus negócios de KPIs, como taxas de conversão e inscrição, visualizações de página, retenção de visitantes, abandono de página e fatores semelhantes. Uma análise hipotética patenteada prevê como um website reagirá às mudanças na relação entre desempenho e resultados de receita e conversão. Isso permite que as empresas priorizem quais problemas devem ser corrigidos primeiro para o maior impacto.
Dimensionamento para picos de tráfego
Quando seus websites digitais passam por mudanças ambientais no comportamento e tráfego dos usuários, você ainda pode obter uma visão coesa dos usuários da Web e móveis e identificar problemas de desempenho do mundo real em tempo real. Meça a rapidez dos seus websites, e também o que eles devem fazer para atingir as metas de negócios para dimensionar e lidar com mudanças repentinas no tráfego e na atividade online.
Perguntas frequentes (FAQ)
Perguntas frequentes (FAQ)
O mPulse permite que você use uma fonte de dados externa para controlar as alterações de desempenho e a integridade de suas aplicações. O mPulse é compatível com estas fontes de dados externas:
- Amazon CloudWatch
- AppDynamics
- CA Wily Introscope
- Data Science Workbench
- Dynatrace
- New Relic
- Rigor
Você pode criar relatórios personalizados do mPulse que compartilham um painel e são executados em uma programação periódica para análise semanal, mensal ou anual. Você também pode criar relatórios individuais para responder a perguntas comerciais específicas.
Assim que você souber a rapidez que seu website alcança via mPulse, poderá identificar como melhorar a velocidade. À medida que cada beacon de dados chega, o painel do mPulse fornece um resumo dos temporizadores de back-end e front-end, além de gráficos em linha que mostram o desempenho ao longo do tempo. Também oferece uma divisão visual do desempenho de front-end e back-end e do tráfego ao longo do tempo. O mPulse permite que você meça diretamente como os usuários são afetados por atrasos em seu website, o que leva a uma estimativa muito mais precisa de qual sua velocidade de destino deve ser e ajuda a identificar onde você deve priorizar melhorias.
O mPulse coleta as seguintes categorias de dados de usuários reais
- Core Web Vitals, como Largest Contentful Paint (LCP), First Input Delay (FID) e Cumulative Layout Shift (CLS)
- Métricas de desempenho (por exemplo, TTI, TTFB, carregamento de página e DOM carregado)
- Nível superior (incluindo domínio, carimbo de data/hora e endereço IP)
- Sessão (ID da sessão e hora de início da sessão)
- Agente de usuário (como família do navegador, versão principal e tipo de dispositivo)
- Geografia (país, região etc.)
- Largura de banda (incluindo kbps e bloco de largura de banda)
- Métricas personalizadas (por exemplo, conversão e receita)
- Dimensões personalizadas (que podem incluir o número da loja, status de login ou servidor de origem)
- Análises de terceiros (incluindo Google, Adobe e IBM Digital Analytics)
- Dados de sincronização de recursos (por exemplo, startTime, dns_start e dns_end)
- Erro de JavaScript
Mesmo que a Akamai não esteja fornecendo o seu tráfego na Web, você ainda pode usar o mPulse para coletar e analisar dados de desempenho. O fluxo de trabalho é praticamente o mesmo, com algumas pequenas exceções. Para começar, você precisará criar um app mPulse e, em seguida, colocar manualmente o snippet do mPulse nas páginas do website no servidor de origem ou usar um gerenciador de tags para essa tarefa.
Recursos
Software RUM gratuito: mPulse Lite
Sua vantagem competitiva começa agora.
Que diferença a maior plataforma de edge do mundo pode fazer para você? Comece sua avaliação gratuita de 30 dias do mPulse Lite e descubra.
Você terá acesso a:
- Desempenho do usuário real
- Análise em tempo real
- Painéis executivos e de DevOps
- App móvel para iOS
- 1 milhão de beacons por mês
Atualize para o mPulse e obtenha:
- Alertas
- Relatórios
- Insights de ciência de dados
- Detecção de anomalias
- Dimensões, métricas e temporizadores personalizados
- Grupos de páginas ilimitados
Aplicam-se termos e restrições.