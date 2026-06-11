Assim que você souber a rapidez que seu website alcança via mPulse, poderá identificar como melhorar a velocidade. À medida que cada beacon de dados chega, o painel do mPulse fornece um resumo dos temporizadores de back-end e front-end, além de gráficos em linha que mostram o desempenho ao longo do tempo. Também oferece uma divisão visual do desempenho de front-end e back-end e do tráfego ao longo do tempo. O mPulse permite que você meça diretamente como os usuários são afetados por atrasos em seu website, o que leva a uma estimativa muito mais precisa de qual sua velocidade de destino deve ser e ajuda a identificar onde você deve priorizar melhorias.