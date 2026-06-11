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mPulse

Meça a experiência do usuário e os dados de desempenho para aprimorar o website

Obtenha as métricas do que é importante

Correlacione o desempenho de websites e aplicações com os resultados comerciais usando o Akamai mPulse, uma solução de RUM (Monitoramento do usuário real) que combina dados de comportamento do usuário em tempo real com métricas detalhadas e análise preditiva. Modele cenários para avaliar o impacto das possíveis mudanças no site sobre a receita e outros resultados e obtenha insights práticos para melhorar o desempenho, a usabilidade e a experiência digital geral.

Leia o resumo do produto

Otimize a experiência digital de todos os clientes

Obtenha visibilidade detalhada sobre a experiência dos usuários

Analise as interações dos usuários com recursos da Web e correlacione-as com os resultados comerciais.

Descubra como as mudanças dos websites afetam sua receita

Veja quais recursos causam mais impacto sobre a sua receita por meio de painéis de controle personalizados.

Encontre e corrija problemas de desempenho nos websites

Veja como imagens, scripts e outros recursos afetam a usabilidade e adote medidas para otimizá-los.

Como o mPulse funciona

Coleta

Mais de 200 métricas de negócios e desempenho são coletadas durante sessões de usuários reais e retornadas por meio de um beacon mPulse.

Analisar

Os painéis do sistema são preenchidos instantaneamente pelo beacon do mPulse, fornecendo visualizações detalhadas da atividade real dos usuários.

Relatório

Os dados são divididos pelos principais segmentos de usuário e dispositivo, e painéis personalizados podem ser criados para a geração de relatórios de desempenho.

Alerta

Notificação imediata quando o desempenho ultrapassa os limites definidos ou detecta automaticamente eventos anormais.

Recursos

  • Colete dados de cada evento de usuário à medida que eles acontecem, com 13 meses de armazenamento para análise histórica
  • Diferencie o tráfego humano dos bots e monitore o impacto dos bots nas métricas de negócios
  • Detecte automaticamente comportamentos incomuns e evite possíveis problemas
  • Analise as principais métricas em todo o website para otimizar os negócios digitais, incluindo o Google Core Web Vitals
  • Identifique como as atualizações podem afetar o desempenho do website com a análise avançada de hipóteses
  • Monitore e gerencie recursos de terceiros para anúncios, análises e muito mais; otimize conforme necessário

Casos de uso do mPulse

Explore alguns casos de negócios comuns que o mPulse pode resolver.

Garanta experiências do usuário excepcionais

Obtenha insights práticos e métricas personalizadas em tempo real que acompanham seus indicadores-chave de desempenho (KPIs) para obter visibilidade total das oportunidades de otimização de desempenho exclusivas do seu website.

Monitore os recursos de terceiros

Recursos e scripts de fornecedores externos são usados para anúncios, análises, mídias sociais e inúmeras outras finalidades. O mPulse permite que você monitore e gerencie facilmente os impactos no desempenho de recursos de terceiros.

Priorize as melhorias do website

Identifique gargalos de desempenho e entenda o impacto real em seus negócios de KPIs, como taxas de conversão e inscrição, visualizações de página, retenção de visitantes, abandono de página e fatores semelhantes. Uma análise hipotética patenteada prevê como um website reagirá às mudanças na relação entre desempenho e resultados de receita e conversão. Isso permite que as empresas priorizem quais problemas devem ser corrigidos primeiro para o maior impacto.

Dimensionamento para picos de tráfego

Quando seus websites digitais passam por mudanças ambientais no comportamento e tráfego dos usuários, você ainda pode obter uma visão coesa dos usuários da Web e móveis e identificar problemas de desempenho do mundo real em tempo real. Meça a rapidez dos seus websites, e também o que eles devem fazer para atingir as metas de negócios para dimensionar e lidar com mudanças repentinas no tráfego e na atividade online.

Perguntas frequentes (FAQ)

Perguntas frequentes (FAQ)

O mPulse permite que você use uma fonte de dados externa para controlar as alterações de desempenho e a integridade de suas aplicações. O mPulse é compatível com estas fontes de dados externas:

  • Amazon CloudWatch
  • AppDynamics
  • CA Wily Introscope
  • Data Science Workbench
  • Dynatrace
  • New Relic
  • Rigor

 

Você pode criar relatórios personalizados do mPulse que compartilham um painel e são executados em uma programação periódica para análise semanal, mensal ou anual. Você também pode criar relatórios individuais para responder a perguntas comerciais específicas.

Assim que você souber a rapidez que seu website alcança via mPulse, poderá identificar como melhorar a velocidade. À medida que cada beacon de dados chega, o painel do mPulse fornece um resumo dos temporizadores de back-end e front-end, além de gráficos em linha que mostram o desempenho ao longo do tempo. Também oferece uma divisão visual do desempenho de front-end e back-end e do tráfego ao longo do tempo. O mPulse permite que você meça diretamente como os usuários são afetados por atrasos em seu website, o que leva a uma estimativa muito mais precisa de qual sua velocidade de destino deve ser e ajuda a identificar onde você deve priorizar melhorias.

O mPulse coleta as seguintes categorias de dados de usuários reais

  • Core Web Vitals, como Largest Contentful Paint (LCP), First Input Delay (FID) e Cumulative Layout Shift (CLS)
  • Métricas de desempenho (por exemplo, TTI, TTFB, carregamento de página e DOM carregado)
  • Nível superior (incluindo domínio, carimbo de data/hora e endereço IP)
  • Sessão (ID da sessão e hora de início da sessão)
  • Agente de usuário (como família do navegador, versão principal e tipo de dispositivo)
  • Geografia (país, região etc.)
  • Largura de banda (incluindo kbps e bloco de largura de banda)
  • Métricas personalizadas (por exemplo, conversão e receita)
  • Dimensões personalizadas (que podem incluir o número da loja, status de login ou servidor de origem)
  • Análises de terceiros (incluindo Google, Adobe e IBM Digital Analytics)
  • Dados de sincronização de recursos (por exemplo, startTime, dns_start e dns_end)
  • Erro de JavaScript

 

Mesmo que a Akamai​ não esteja fornecendo o seu tráfego na Web, você ainda pode usar o mPulse para coletar e analisar dados de desempenho. O fluxo de trabalho é praticamente o mesmo, com algumas pequenas exceções. Para começar, você precisará criar um app mPulse e, em seguida, colocar manualmente o snippet do mPulse nas páginas do website no servidor de origem ou usar um gerenciador de tags para essa tarefa.

Recursos

Documentação técnica do mPulse

Aprenda de forma rápida e fácil como começar e faça alterações para gerar impacto nas experiências dos visitantes.

Acesse os TechDocs

Blog para desenvolvedores do mPulse

Fique por dentro dos mais recentes recursos e funcionalidades do mPulse.

Leia o blog

Entrega de conteúdo: arquitetura de referência

Veja como a Akamai ajuda você a entregar experiências digitais impecáveis na edge.

Veja a arquitetura de referência

Software RUM gratuito: mPulse Lite

Sua vantagem competitiva começa agora.

Que diferença a maior plataforma de edge do mundo pode fazer para você? Comece sua avaliação gratuita de 30 dias do mPulse Lite e descubra.

Você terá acesso a:

  • Desempenho do usuário real
  • Análise em tempo real
  • Painéis executivos e de DevOps
  • App móvel para iOS
  • 1 milhão de beacons por mês

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  • Alertas
  • Relatórios
  • Insights de ciência de dados
  • Detecção de anomalias
  • Dimensões, métricas e temporizadores personalizados
  • Grupos de páginas ilimitados

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