Heute nutzt Gray den von mPulse bereitgestellten zentralen Kontrollpunkt, um die Auswirkungen der Performance auf das Geschäft von Shop Direct zu verstehen. „Mit mPulse haben wir gelernt zu verstehen, wie Käufer mit unseren Websites interagieren. Das ist von grundlegender Bedeutung“, erläutert er.



Er nutzt die Daten aus mPulse und treibt damit die Performance-Kultur mit den neuen, agilen Teams des Unternehmens, die aus Designern, Entwicklern, Unternehmens- und Datenanalysten bestehen, voran. Mit den Dashboards von mPulse veranschaulicht Gray die Auswirkungen der Performance.



Er verwendet mPulse aber auch, um die Teams zu schulen und sicherzustellen, dass die Performance in den Köpfen allgegenwärtig ist. So werden intelligentere Entscheidungen getroffen. „mPulse liefert uns die Beweise, die wir benötigen, um die Auswirkungen von Änderungen zu verstehen und nachzuweisen, wie etwa die Reduzierung der Absprungrate. Auf diese Weise kann ich die richtigen Aktivitäten vorantreiben, die auf Ziele wie Geschäftsumsetzung und Kundenbindung ausgerichtet sind“, erklärt er.



Stuart Gray erwartet, dass immer mehr Teammitglieder eigene mPulse Dashboards erstellen und so mehr Verantwortung für die Performance übernehmen. „Wir möchten, dass unsere Teams von Anfang an über die Performance nachdenken und mit mPulse auf Fakten basierende Entscheidungen treffen können, anstatt sich auf die Intuition oder Vermutungen zu stützen“, schließt Gray.