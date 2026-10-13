Network for Learning

Secure Internet Access Enterprise ist Teil des einzigartigen „Switch on Safety“-Filters von N4L, wurde getestet und war innerhalb eines Tages einsatzbereit. N4L konnte allen Schülern in Neuseeland den Sicherheitsfilter problemlos zur Verfügung stellen, sodass sie vor unangemessenen Inhalten und Bedrohungen im Internet geschützt werden konnten.



Der Sicherheitsfilter blockiert den Zugriff auf eine Reihe von Websites, die als unsicher und für das Lernen ungeeignet gelten, einschließlich Websites für Erwachsene und Websites, die bekanntermaßen schädliche Software wie Malware und Phishingbetrug hosten. Der Filter steht für Schüler und Lehrer für die nächsten zwei Jahre kostenlos zur Verfügung und ist eine Erweiterung der zahlreichen Maßnahmen für Schutz und Sicherheit, die N4L an Schulen anwendet. Der Filter wurde auf den Laptops installiert, die das Bildungsministeriums für bedürftige Schüler während des Lockdown wegen des Coronavirus zur Verfügung gestellt hat. Anweisungen zur Einrichtung für Eltern und andere Nutzer wurden auf der Website von N4L zu „Switch on Safety“ veröffentlicht.



Innerhalb von sechs Wochen nach der Veröffentlichung wurde der Sicherheitsfilter von fast 15.500 Haushalten auf einem oder mehreren Geräten der Kinder verwendet. In diesen sechs Wochen blockierte der Filter mehr als 1,3 Millionen schädliche Websites und 300.000 Onlinebedrohungen.



Das Bream Bay College in Ruakaka, Northland, war eine der ersten Schulen, die den Filter vor der flächendeckenden Veröffentlichung getestet hat. Wayne Buckland, Principal des Bream Bay College, sagt: „Es geht nicht darum, ob Sie Ihren Kindern vertrauen oder nicht. Es geht darum, die Gefahren zu blockieren, die versuchen, auf Ihre Geräte zuzugreifen, Informationen zu stehlen und unangemessene Dinge zu tun. N4L hat bereits auf unsere Schüler aufgepasst, als sie noch von der Schule aus online gelernt haben. Wir wissen das sehr zu schätzen. Jetzt verfügen sie zusätzlich über eine exzellente Lösung, um die Schüler vor schlechten Inhalten zu schützen, während sie von zu Hause aus online lernen. Der Sicherheitsfilter wird dazu beitragen, die Ängste der Eltern zu beseitigen, die sich Sorgen machen, ob ihre Kinder online sicher sind.“



Deidre Senior, Principal der Weston School in Oamaru, fügt hinzu: „Als wir erfuhren, dass die Geräte von zu Hause aus genutzt werden sollten, war meine größte Sorge, auf welche Websites die Kinder möglicherweise zugreifen würden, wenn es keine Filterung wie die in der Schule gäbe. Der N4L-Filter hilft uns, Eltern zu unterstützen, die sich möglicherweise nicht aller Gefahren im Internet bewusst sind. Dies betrifft insbesondere Familien ohne internetfähige Geräte oder mit eingeschränktem Internetzugang, deren Kinder zum ersten Mal von zu Hause aus ein internetfähiges Gerät verwenden.“



„Mit der Unterstützung von Akamai können wir dafür sorgen, dass Kinder auch außerhalb der Schule sicher online lernen können. Ich habe bei vergleichbaren Angeboten noch nie eine so schnelle Annahme erlebt. Wir haben auf eine latente Nachfrage reagiert und konnten herausstellen, wie wertvoll und wichtig diese Lösung ist“, so Costello zum Schluss.