An dieser führenden Forschungsuniversität, die Promotionen in mehreren Disziplinen anbietet, ist Konnektivität nicht nur eine Erwartung, sondern eine Notwendigkeit. Studenten, Dozenten und Mitarbeiter verlassen sich auf den ununterbrochenen Zugang für Kursarbeiten, Forschungsarbeiten und den täglichen Betrieb. Mit Akamai Edge DNS hat das Netzwerk-Service-Team der Universität die große Herausforderung gemeistert, angesichts des wachsenden Traffics und der Onlinebedrohungen einen nahtlosen und sicheren Internetzugang zu ermöglichen.
„Man betrachtet DNS als selbstverständlich, bis es zu einem Ausfall kommt. Mit Edge DNS haben wir die Transparenz und sorgenfreie Sicherheit, damit unsere Universität rund um die Uhr verfügbar bleibt.“– Assistant Director of Network Services
Schutz des Rückgrads eines Digital-First-Campus
Erfüllen der Anforderungen für ein stets verfügbares Netzwerk
In der heutigen schnelllebigen digitalen Umgebung erwarten Studenten immer verfügbare Verbindungen – und ihre Eltern investieren umfassend in ihre Bildung, sodass zuverlässige Netzwerkinfrastruktur ebenso wichtig ist wie Ressourcen für den Unterricht. Darüber hinaus hängen Zulassungen neuer Studenten, Spendenbeschaffung und Live-Streaming-Events von zuverlässigen DNS-Diensten ab. Doch als die Schule auf eine Cloud-First-Strategie umstieg, stiegen die Kosten für die Aufrechterhaltung der Zuverlässigkeit sprunghaft an.
Hinzu kam, dass DNS – das Rückgrat der Internetkonnektivität – immer mehr zu einem wachsenden Problem wurde. Obwohl an der Universität selbst keine schwerwiegenden Ausfälle aufgetreten waren, sah sie wachsende Cyberbedrohungen, politisch motivierte DDoS-Angriffe (Distributed Denial of Service) und das Risiko von Ausfallzeiten als Anlass zu großer Sorge.
„DNS ist von Natur aus anfällig. Zudem brauchten wir eine Lösung, die uns schützen konnte, ohne unser Budget zu sprengen“, erklärt der Assistant Director of Network Services.
Mehr Sicherheit, weniger Bedenken mit Edge DNS
Vor Jahren war die Schule von einem DDoS-Angriff betroffen, der kritische Dienste zu stören drohte. Die Universität konnte das Risiko mithilfe der Lösung Akamai Prolexic mindern, die sie über das Konsortium von Northern Crossroads (NoX), eine vertrauenswürdige Ressource für regionale Hochschuleinrichtungen, abonniert hatte.
Die Universität suchte nach einer erschwinglichen, skalierbaren und sicheren Lösung für zuverlässige DNS-Sicherheit und entschied sich wieder für NoX. „NoX ermöglicht auch bei begrenztem Budget hochwertigen DNS-Schutz“, fährt er fort.
Die Universität hat Edge DNS mit seinen Sicherheitsfunktionen und Automatisierungsfunktionen vor mehr als fünf Jahren eingeführt. „Einer der großen Vorteile von Edge DNS ist, dass Sie es einrichten und es dann nahezu selbsttätig agiert“, so Assistant Director.
Edge DNS ermöglichte es dem Netzwerk-Serviceteam, repetitive Aufgaben wie DNS-Datensatzaktualisierungen und Zonenverwaltung zu automatisieren und mit ruhigem Gewissen seiner Arbeit nachzugehen, da die Lösung integrierten Schutz vor DDoS-Angriffen und DNS-Schwachstellen bietet. „Akamai hat die größten Bedrohungen und Angriffe erlebt und bietet uns die zusätzliche Sicherheit, die wir benötigen. Ich schlafe nachts gut, weil ich weiß, dass Akamai hinter uns steht“, ergänzt der Assistant Director.
Einfacher Umgang mit wachsendem Traffic
Mit Edge DNS hat die Universität den wachsenden DNS-Traffic, der vor Kurzem eine Milliarde Anfragen pro Tag übertraf, ohne Performancebedenken bewältigt. „DNS ist das zentrale Nervensystem von allem“, betonte der Assistant Director und unterstrich seine entscheidende Rolle in der Campusinfrastruktur.
Edge DNS ermöglichte es dem Team außerdem, Trafficmuster zu überwachen, potenzielle Probleme schnell zu analysieren und sofortige Warnmeldungen zu erhalten. Das zentrale Kontrollzentrum bietet vollständige Transparenz in einer einzigen Ansicht und unterstützt das Team so, zwischen echten Bedrohungen und routinemäßigen Trafficspitzen zu unterscheiden. „Wir erhalten die Erkenntnisse und Warnmeldungen, die wir benötigen, um potenzielle Bedrohungen proaktiv zu identifizieren und harmlose Probleme auszuschließen“, so der Assistant Director weiter.
Ihr zuverlässiger Partner für die Zukunft
Neben den technischen Vorteilen schätzte die Universität den erstklassigen Kundensupport von Akamai. „Support gehört im Technologiebereich zu einer aussterbenden Gattung, aber das Akamai-Team geht immer professionell vor“, sagt er und verweist darauf, wie schnell ein Problem bei der DNS-Zonenübertragung gelöst wurde.
Und wenn es um zukünftige Herausforderungen geht? Das Netzwerk-Service-Team ist zuversichtlich, dass Edge DNS seine Anforderungen auch weiterhin erfüllen wird. „Falls wir irgendwann unsere On‑Premises-DNS‑Strategie ändern müssen, wird Akamai mit allen Problemen fertigwerden, die dabei aufkommen. Davon bin ich fest überzeugt.“
Für andere Einrichtungen, die eine sichere, skalierbare DNS-Lösung in Betracht ziehen, gibt der Assistant Director einen klaren Rat: „Edge DNS ist wie ein Porsche in der Automobilbranche – hochwertig, zuverlässig und auf Performance ausgelegt. Mit Akamai gibt es nichts anderes als Vorteile.“
Zu diesem Zweck betonte er, dass das Direktorat seiner Universität die Investition in Edge DNS nie in Frage gestellt habe. „Ich muss die Kosten für Edge DNS nicht rechtfertigen. Jeder weiß, dass Akamai ein führender Anbieter ist und Edge DNS ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis für einen Service mit ununterbrochenem Zugriff bietet“, so der Assistant Director.
Über Akamai
Akamai ist das Cloud-Unternehmen, das eine KI-gestützte Welt antreibt und schützt. Unsere Cloud-Plattform erweitert leistungsstarkes Cloud Computing vom Core bis zur Edge. So können Unternehmen KI‑Anwendungen der nächsten Generation entwickeln und skalieren – unterstützt durch umfassende, mehrschichtige Sicherheitslösungen, die sie vor neuen Cyberbedrohungen schützen. Weitere Informationen finden Sie unter akamai.com und akamai.com/blog oder folgen Sie Akamai Technologies auf X und LinkedIn.