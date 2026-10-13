In der heutigen schnelllebigen digitalen Umgebung erwarten Studenten immer verfügbare Verbindungen – und ihre Eltern investieren umfassend in ihre Bildung, sodass zuverlässige Netzwerkinfrastruktur ebenso wichtig ist wie Ressourcen für den Unterricht. Darüber hinaus hängen Zulassungen neuer Studenten, Spendenbeschaffung und Live-Streaming-Events von zuverlässigen DNS-Diensten ab. Doch als die Schule auf eine Cloud-First-Strategie umstieg, stiegen die Kosten für die Aufrechterhaltung der Zuverlässigkeit sprunghaft an.

Hinzu kam, dass DNS – das Rückgrat der Internetkonnektivität – immer mehr zu einem wachsenden Problem wurde. Obwohl an der Universität selbst keine schwerwiegenden Ausfälle aufgetreten waren, sah sie wachsende Cyberbedrohungen, politisch motivierte DDoS-Angriffe (Distributed Denial of Service) und das Risiko von Ausfallzeiten als Anlass zu großer Sorge.

„DNS ist von Natur aus anfällig. Zudem brauchten wir eine Lösung, die uns schützen konnte, ohne unser Budget zu sprengen“, erklärt der Assistant Director of Network Services.