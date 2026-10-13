Network for Learning

Secure Internet Access Enterprise se probó y estuvo listo para funcionar en un día dentro del exclusivo filtro "Switch on Safety" de N4L. N4L fue capaz de poner el filtro de seguridad a disposición de todos los estudiantes de Nueva Zelanda, para que pudieran estar protegidos del contenido inapropiado y las amenazas de Internet.



El filtro de seguridad bloquea el acceso a una amplia variedad de sitios web conocidos por ser peligrosos e inapropiados para el aprendizaje, incluidos los sitios web para adultos y aquellos que incluyen software no seguro, como las estafas de malware y phishing. El filtro está disponible gratuitamente para los estudiantes y los profesores durante los próximos dos años, como extensión de uno de los múltiples servicios de seguridad y protección con los que cuenta N4L en las escuelas. Se incluyó en los equipos portátiles proporcionados por el Ministerio de Educación a los estudiantes que los necesitaron durante el confinamiento del país por la COVID-19. Las instrucciones de configuración para padres y otros usuarios se publicaron en el sitio web “Switch on Safety” de N4L.



Seis semanas después de su lanzamiento, el filtro de seguridad se estaba utilizando en casi 15 500 hogares instalado en uno o más de los dispositivos de los niños. Además, durante ese tiempo, el filtro había bloqueado más de 1,3 millones de sitios web perjudiciales y 300 000 amenazas online.



La escuela Bream Bay College de Ruakaka, en Northland, fue una de las primeras en probar el filtro antes de su lanzamiento general. Según Wayne Buckland, director de Bream Bay College, "no se trata de confiar o no en tus hijos. Se trata de detener a todo ese entorno que intenta acceder a los dispositivos, robar información y hacer cosas que no son apropiadas. Agradecemos que N4L haya estado protegiendo a nuestros estudiantes mientras accedían a la escuela por Internet y que hayan diseñado un método fantástico para ayudar a mantenerlos a salvo del contenido inadecuado ahora que estudian online desde casa. El filtro de seguridad ayudará a aliviar la ansiedad de nuestra comunidad de padres, que están preocupados por la seguridad de sus hijos en Internet".



La directora de la escuela Oamaru Weston School, Deidre Senior, añade: "Cuando supimos que se iban a usar los dispositivos en casa, mi mayor preocupación eran los sitios web a los que los chicos podrían tener acceso si no se aplicaba ningún filtro como el que tenemos en la escuela. El filtro de N4L nos ayuda a dar apoyo a los padres que tal vez no sean conscientes de todos los peligros que hay online, en especial a las familias que no cuentan con dispositivos y tienen un acceso a Internet limitado, cuyos hijos reciben un dispositivo para usarlo por primera vez en casa".



"Akamai facilita nuestra estrategia para proteger a los niños más allá de la puerta de la escuela. En todos mis años de ejercicio, nunca he visto una aceptación tan rápida de una oferta similar. Respondimos a una demanda latente y contamos una historia que facilitó la comprensión del valor y la necesidad de esta solución", concluye Costello.