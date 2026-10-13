Network for Learning (N4L) es una empresa de propiedad estatal establecida en 2012 para ayudar a reducir la brecha digital y garantizar que todos los jóvenes de Nueva Zelanda tengan acceso al mundo digital para el aprendizaje, sin importar dónde vivan o la escuela a la que asistan. Su misión es conectar a todas las escuelas y kura (escuelas estatales donde la enseñanza se basa en la cultura y los valores maoríes) de Nueva Zelanda a servicios de Internet rápidos, fiables y seguros. N4L logra esta misión a través de su red gestionada, que da servicio a más de 850 000 estudiantes y profesores en todas las escuelas y kura de Nueva Zelanda.
Cuando los niños están en la escuela, N4L bloquea hasta 25 millones de sitios web al día. La empresa bloqueó más de 582 millones de amenazas a la seguridad para que no afectaran a los usuarios de Internet en las escuelas durante el periodo de referencia de 2019 (del 1 de julio de 2018 al 30 de junio de 2019). N4L fue nombrado proveedor de banda ancha del año 2018 en Nueva Zelanda y trabaja junto con socios de los ámbitos de la educación, el gobierno y la tecnología para ayudar a las escuelas a sacar el máximo partido de la conectividad digital y proteger a sus estudiantes en Internet.
N4L, empeñada siempre en encontrar nuevas formas de mantener la seguridad de los alumnos mientras estudian, implementó Akamai Secure Internet Access Enterprise en 2018 para ofrecer una mejor protección a las escuelas de Nueva Zelanda. Como empresa de tecnología de vanguardia con el objetivo de proporcionar una infraestructura sólida y segura para todas las escuelas, N4L está bien posicionada para afrontar situaciones imprevistas. Cuando llegó la pandemia de COVID-19, aprovechó Secure Internet Access Enterprise para proteger aún más a los estudiantes, que se vieron obligados a estudiar desde casa.
"Es difícil encontrar proveedores dispuestos a cambiar su estrategia de implementación y ofrecer una estrategia comercial viable. La solución de Akamai fue el elemento necesario que nos permitió brindarles a los padres una valiosa capa de protección que mantiene a sus hijos más seguros online".Gavin Costello, director de informática, Network for Learning
Network for Learning (N4L) es una empresa de propiedad estatal establecida en 2012 para ayudar a reducir la brecha digital y garantizar que todos los jóvenes de Nueva Zelanda tengan acceso al mundo digital para el aprendizaje, sin importar dónde vivan o la escuela a la que asistan. Su misión es conectar a todas las escuelas y kura (escuelas estatales donde la enseñanza se basa en la cultura y los valores maoríes) de Nueva Zelanda a servicios de Internet rápidos, fiables y seguros. N4L logra esta misión a través de su red gestionada, que da servicio a más de 850 000 estudiantes y profesores en todas las escuelas y kura de Nueva Zelanda.
Ampliación de la seguridad online para los escolares que estudian desde casa
La red gestionada de N4L ya se había diseñado en torno a las herramientas de seguridad y protección líderes del sector, lo que daba a los directores de los centros, los profesores y los padres confianza a la hora de utilizar las tecnologías digitales para el aprendizaje. Aunque lleva casi una década trabajando para las escuelas y kura de Nueva Zelanda, N4L necesitaba ampliar su visión y atender a los alumnos que estudian desde casa. Para ello, la clave fue proporcionar una solución de seguridad eficaz que fuera fácil de aplicar y de usar, en consonancia con la iniciativa "Switch on Safety". Esta nueva iniciativa, dirigida por N4L con el apoyo de NetSafe y el Ministerio de Educación, se centra en proporcionar una conectividad más segura para la educación mientras los estudiantes están fuera de la escuela.
"Ya habíamos transformado nuestra estrategia para ir más allá de las aulas y concentrarnos en los estudiantes. La pandemia de la COVID-19 no ha hecho sino acelerar nuestra estrategia para protegerlos al trasladarse a un entorno sin supervisión en casa, en medio de un aumento de la ciberdelincuencia, el ransomware y los ataques de phishing", explica Gavin Costello, director de Informática de N4L.
Para este objetivo, el equipo de TI de N4L necesitaba un servicio de filtrado de DNS que restringiera el acceso a sitios no aptos para el alumnado y el personal educativo, como páginas de pornografía, autolesiones y otras páginas inapropiadas. El servicio necesitaba ejecutar SafeSearch en los principales motores de búsqueda, como Google, e incluir protección contra malware o phishing.
Desarrollo a partir de una base sólida
Como parte de su esfuerzo por satisfacer las cambiantes necesidades de las escuelas en cuanto a la capacidad y la seguridad de Internet, N4L actualizó su red en 2018 con muchas más funciones para proteger a los jóvenes online. Una de estas nuevas soluciones es Akamai Secure Internet Access Enterprise, que permite identificar, bloquear y mitigar de forma remota y proactiva las amenazas específicas.
Antes de utilizar Secure Internet Access Enterprise, N4L dependía de un firewall in situ y un sistema de filtrado centralizado para gestionar las amenazas en todas las escuelas de Nueva Zelanda. La empresa implementó una solución actualizada basada en los firewalls FortiGate de Fortinet, que mejoró considerablemente la estrategia de seguridad de N4L, así como Secure Internet Access Enterprise, para anticiparse en un panorama de amenazas que evoluciona rápidamente.
"Sabemos que los estudiantes y el personal están a salvo en la red escolar gracias a FortiGate y Secure Internet Access Enterprise, pero no había nada preparado para protegerlos en casa. Aunque la mayoría de los ISP ofrecen soluciones para la protección en el hogar, solo se utilizan en aproximadamente el 3 % de los hogares porque son demasiado complicadas", explica Costello.
Con solo dos semanas para poner en marcha una solución para los escolares que estudian desde casa, el experto equipo de TI de N4L averiguó cómo aprovechar las soluciones existentes. "Sabíamos que Secure Internet Access Enterprise era eficaz, pero no se había usado más allá de la red escolar", añade Clayton Hubbard, arquitecto empresarial para N4L.
En un día escolar típico, la red gestionada de N4L recibe más de 250 millones de solicitudes de DNS de los 825 000 usuarios en la red, y Secure Internet Access Enterprise bloquea aproximadamente 1,8 millones de esas solicitudes al día.
"N4L es único en el sector educativo en términos de la cantidad de usuarios a los que prestamos servicio. Muchas soluciones de seguridad no pueden ampliarse para dar soporte a nuestra base de usuarios, pero Akamai maneja diariamente un volumen astronómico de tráfico de Internet. Eso, junto con la tasa de eficacia de Akamai, con menos falsos positivos, es lo que hace que la solución Secure Internet Access Enterprise sobresalga del resto. Además, estamos entusiasmados con la hoja de ruta de Akamai para esta solución", señala Hubbard.
Proteger a miles de alumnos
Secure Internet Access Enterprise se probó y estuvo listo para funcionar en un día dentro del exclusivo filtro "Switch on Safety" de N4L. N4L fue capaz de poner el filtro de seguridad a disposición de todos los estudiantes de Nueva Zelanda, para que pudieran estar protegidos del contenido inapropiado y las amenazas de Internet.
El filtro de seguridad bloquea el acceso a una amplia variedad de sitios web conocidos por ser peligrosos e inapropiados para el aprendizaje, incluidos los sitios web para adultos y aquellos que incluyen software no seguro, como las estafas de malware y phishing. El filtro está disponible gratuitamente para los estudiantes y los profesores durante los próximos dos años, como extensión de uno de los múltiples servicios de seguridad y protección con los que cuenta N4L en las escuelas. Se incluyó en los equipos portátiles proporcionados por el Ministerio de Educación a los estudiantes que los necesitaron durante el confinamiento del país por la COVID-19. Las instrucciones de configuración para padres y otros usuarios se publicaron en el sitio web “Switch on Safety” de N4L.
Seis semanas después de su lanzamiento, el filtro de seguridad se estaba utilizando en casi 15 500 hogares instalado en uno o más de los dispositivos de los niños. Además, durante ese tiempo, el filtro había bloqueado más de 1,3 millones de sitios web perjudiciales y 300 000 amenazas online.
La escuela Bream Bay College de Ruakaka, en Northland, fue una de las primeras en probar el filtro antes de su lanzamiento general. Según Wayne Buckland, director de Bream Bay College, "no se trata de confiar o no en tus hijos. Se trata de detener a todo ese entorno que intenta acceder a los dispositivos, robar información y hacer cosas que no son apropiadas. Agradecemos que N4L haya estado protegiendo a nuestros estudiantes mientras accedían a la escuela por Internet y que hayan diseñado un método fantástico para ayudar a mantenerlos a salvo del contenido inadecuado ahora que estudian online desde casa. El filtro de seguridad ayudará a aliviar la ansiedad de nuestra comunidad de padres, que están preocupados por la seguridad de sus hijos en Internet".
La directora de la escuela Oamaru Weston School, Deidre Senior, añade: "Cuando supimos que se iban a usar los dispositivos en casa, mi mayor preocupación eran los sitios web a los que los chicos podrían tener acceso si no se aplicaba ningún filtro como el que tenemos en la escuela. El filtro de N4L nos ayuda a dar apoyo a los padres que tal vez no sean conscientes de todos los peligros que hay online, en especial a las familias que no cuentan con dispositivos y tienen un acceso a Internet limitado, cuyos hijos reciben un dispositivo para usarlo por primera vez en casa".
"Akamai facilita nuestra estrategia para proteger a los niños más allá de la puerta de la escuela. En todos mis años de ejercicio, nunca he visto una aceptación tan rápida de una oferta similar. Respondimos a una demanda latente y contamos una historia que facilitó la comprensión del valor y la necesidad de esta solución", concluye Costello.
Acerca de Network for Learning
N4L es una empresa de propiedad estatal que respalda los objetivos del gobierno para la educación desde el 2013 a través de su red gestionada, que actualmente conecta a todas las escuelas y kura de Nueva Zelanda con servicios de Internet seguros, rápidos y fiables, con pleno apoyo y financiación para las escuelas estatales y escuelas integradas en el sistema público. La empresa bloqueó más de 582 millones de amenazas a la seguridad para que no afectaran a los usuarios de Internet en las escuelas durante el periodo de referencia de 2019 (del 1 de julio de 2018 al 30 de junio de 2019). N4L también ha sido nombrado proveedor de banda ancha del año 2018 en Nueva Zelanda y trabaja junto con socios de los ámbitos de la educación, el gobierno y la tecnología para ayudar a las escuelas a sacar el máximo partido de una conectividad digital segura.
Acerca de Akamai
Akamai es la empresa de la nube que impulsa y protege un mundo impulsado por la IA. Nuestra plataforma en la nube extiende la computación en la nube de alto rendimiento desde el núcleo hasta el Edge, lo que permite a las organizaciones crear y escalar aplicaciones de IA de última generación, y proporciona una seguridad integral de múltiples capas para proteger a las empresas contra las ciberamenazas en evolución. Obtenga más información en akamai.com/es y akamai.com/es/blog, o siga a Akamai Technologies en X, antes conocido como Twitter, y LinkedIn.