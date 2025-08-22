A Network for Learning (N4L) é uma empresa pertencente à Coroa, criada em 2012 para ajudar a superar a divisão digital e garantir que todos os jovens neozelandeses tenham acesso ao mundo digital para fins de aprendizado, independentemente de onde vivem ou da escola que frequentam. Sua missão é conectar todas as escolas e kura (escolas estaduais onde o ensino se baseia na cultura e nos valores Māori) da Nova Zelândia a serviços de Internet rápidos, confiáveis e seguros. A N4L possibilita isso por meio de sua Managed Network (rede gerenciada), que atende a mais de 850 mil alunos e professores de todas as escolas e kura da Nova Zelândia.

Quando as crianças estão na escola, a N4L bloqueia mais de 25 milhões de websites por dia. Durante o período de relatório de 2019 (1º de julho de 2018 a 30 de junho de 2019), a empresa impediu que mais de 582 milhões de ameaças à segurança afetassem os usuários de Internet das escolas. A N4L foi nomeada como a provedora de banda larga do ano de 2018 da Nova Zelândia e trabalha em conjunto com parceiros educacionais, governamentais e tecnológicos para ajudar as escolas a aproveitar ao máximo a conectividade digital e manter os alunos seguros on-line.

Com o objetivo contínuo de desenvolver formas de manter as crianças seguras durante o aprendizado, a N4L implantou o Akamai Secure Internet Access Enterprise em 2018 para oferecer proteção avançada às escolas da Nova Zelândia. Comprometida em acompanhar as tendências tecnológicas mais recentes, a N4L tem o objetivo de proporcionar uma infraestrutura sólida e segura para todas as escolas, encontrando-se bem-posicionada para enfrentar cenários imprevisíveis. Quando a pandemia de covid-19 começou, ela aproveitou as vantagens do Secure Internet Access Enterprise para proteger ainda mais os alunos com o avanço do ensino remoto.

Ampliação da segurança online para alunos que estudam em casa

A N4L Managed Network já foi projetada com base em ferramentas de segurança líderes do setor, oferecendo aos diretores, professores e pais a confiança para usar tecnologias digitais para o aprendizado. Embora ela tenha atendido às escolas e kura da Nova Zelândia por quase uma década, a N4L ampliou sua visão para atender aos alunos em casa. O segredo para isso foi oferecer uma solução de segurança eficaz que fosse simples de usar e fácil de aplicar, de acordo com a iniciativa "Switch on Safety". Essa nova iniciativa, conduzida pela N4L com suporte da Netsafe e do Ministério da Educação do país, se concentra em oferecer uma conectividade mais segura para o aprendizado enquanto os alunos não estão indo à escola.

"Nós já estávamos mudando nossa estratégia para ir além da sala de aula e manter o foco nos alunos. Com a COVID-19, simplesmente precisamos acelerar nossa estratégia para protegê-los, à medida que eles mudavam para um ambiente não supervisionado em casa, em meio a um aumento dos cibercrimes, ransomware e ataques de phishing", explica Gavin Costello, CIO da N4L.

Para isso, a equipe de TI da N4L precisava de um serviço de filtragem de DNS que restringisse o acesso a websites não adequados para crianças em idade escolar e funcionários, como os que apresentam conteúdo de pornografia, autoflagelo e outros websites inadequados. O serviço precisava aplicar a tecnologia SafeSearch aos principais mecanismos de pesquisa, como o Google, e incluir proteção contra malware/phishing.

Uma base sólida para desenvolvimento

Como parte de seu compromisso em atender às necessidades dinâmicas das escolas em termos de capacidade e segurança da Internet, em 2018, a N4L atualizou sua rede com muitos mais recursos para manter as crianças seguras on-line. Um dos novos recursos foi o Akamai Secure Internet Access Enterprise, que permite identificar, bloquear e mitigar ameaças direcionadas de forma remota e proativa.

Antes de usar o Secure Internet Access Enterprise, a N4L contava com um firewall local e um sistema centralizado de filtragem para gerenciar ameaças em todas as escolas da Nova Zelândia. A empresa implantou uma solução atualizada com base em firewalls Fortinet FortiGate (o que melhorou significativamente sua postura de segurança) e o Secure Internet Access Enterprise para ficar à frente de ameaças em rápida evolução.

"Sabíamos que os alunos e os funcionários estavam seguros na rede escolar devido ao FortiGate e ao Secure Internet Access Enterprise, mas não havia nada em vigor para protegê-los em casa. Embora a maioria dos ISPs ofereça soluções para proteção residencial, apenas cerca de 3% dos lares as utilizam porque são muito complicadas", explica Costello.

Com apenas duas semanas para colocar em prática uma solução para os alunos em casa, a experiente equipe de TI da N4L descobriu como acionar rapidamente suas soluções existentes. "Sabíamos que o Secure Internet Access Enterprise era eficaz, mas não o tínhamos utilizado além da rede escolar", continua Clayton Hubbard, arquiteto empresarial da N4L.

Em um dia escolar típico, a N4L Managed Network recebe mais de 250 milhões de solicitações de DNS dos 825 mil usuários da rede, e o Secure Internet Access Enterprise bloqueia aproximadamente 1,8 milhão dessas solicitações por dia.

"A N4L é única no setor educacional em termos do número de usuários aos quais atendemos. Muitas soluções de segurança não podem ser dimensionadas para dar suporte à nossa base de usuários, mas a Akamai lida com um volume impressionante de tráfego diário de Internet. Isso, combinado à taxa de eficácia da Akamai com menos falsos positivos, diferencia o Secure Internet Access Enterprise dos demais produtos. Além disso, estamos empolgados com o roteiro da Akamai para essa solução", diz Hubbard.

Proteção de milhares de crianças em idade escolar

Como parte do filtro Switch on Safety exclusivo da N4L, o Secure Internet Access Enterprise foi testado e disponibilizado imediatamente. A N4L conseguiu disponibilizar facilmente o filtro de segurança para todos os alunos da Nova Zelândia. Assim, eles podem estar protegidos contra conteúdo inadequado e ameaças na Internet.

O filtro de segurança bloqueia o acesso a vários websites conhecidos por serem inseguros e inadequados para o aprendizado, inclusive websites adultos e os conhecidos por hospedar software inseguro, como malware e tentativas de phishing. Como uma extensão de um dos vários serviços de segurança implementados pela N4L nas escolas, o filtro estará disponível gratuitamente para alunos e professores pelos próximos dois anos. Ele foi disponibilizado nos notebooks fornecidos pelo Ministério da Educação aos alunos carentes durante o lockdown do país por COVID-19. As instruções sobre como configurá-lo para os pais e outros usuários foram disponibilizadas no website Switch on Safety da N4L.

Seis semanas após o seu lançamento, o filtro de segurança estava sendo utilizado por cerca de 15.500 lares, em um ou mais dos dispositivos das crianças. Além disso, o filtro bloqueou mais de 1,3 milhão de websites maliciosos e 300 mil ameaças on-line durante esse período.

O Bream Bay College em Ruakaka, Northland, foi uma das primeiras escolas a testar o filtro antes de seu lançamento mais amplo. De acordo com Wayne Buckland, diretor do Bream Bay College, "não se trata de confiar ou não em seus filhos. Trata-se de impedir esse mundo lá fora que está tentando entrar em seus dispositivos, roubar informações e fazer coisas inadequadas. Agradecemos à N4L por estar cuidando de nossos alunos enquanto eles estudam on-line e por ter criado um método brilhante para ajudar a mantê-los seguros contra conteúdos maliciosos enquanto estudam on-line em suas casas. O filtro de segurança ajudará a aliviar parte da ansiedade da nossa comunidade de pais, que está preocupada com a segurança on-line dos seus filhos".

A diretora da Weston School de Oamaru, Deidre Senior, acrescenta: "Quando ficamos sabendo que os dispositivos seriam enviados às casas, minha maior preocupação foi com os websites que as crianças poderiam acessar se não houvesse uma filtragem em vigor como a que temos na escola. O filtro da N4L nos ajuda a apoiar os pais que podem não estar cientes de todos os perigos online; especialmente as famílias sem dispositivos e com Internet limitada, cujas crianças estão recebendo um dispositivo para utilizar em casa pela primeira vez".

"A Akamai possibilita nossa estratégia de proteger as crianças além do portão da escola. Em todo o meu tempo, nunca vi uma aceitação tão rápida de uma oferta semelhante. Nós respondemos a uma demanda latente e contamos uma história que facilitou a compreensão do valor e da necessidade dessa solução", conclui Costello.

Sobre a Network for Learning

N4L é uma empresa pertencente à Coroa que dá suporte às metas educacionais do governo desde 2013 por meio de sua Managed Network que, hoje, conecta todas as escolas e kura da Nova Zelândia a serviços de Internet seguros, rápidos e confiáveis, completamente financiados e com total suporte, para escolas estaduais e integradas ao estado. Durante o período de relatório de 2019 (1º de julho de 2018 a 30 de junho de 2019), a empresa impediu que mais de 582 milhões de ameaças à segurança afetassem os usuários de Internet das escolas. A N4L também foi nomeada como a provedora de banda larga do ano de 2018 da Nova Zelândia e trabalha em conjunto com parceiros educacionais, governamentais e tecnológicos para ajudar as escolas a aproveitar ao máximo a conectividade digital segura.