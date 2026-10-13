Network for Learning

Dans le cadre du filtre unique Switch On Safety de N4L, Secure Internet Access Enterprise a été testé et rendu prêt à être mis en service en une journée. N4L a été en mesure de mettre rapidement à disposition le filtre de sécurité pour tous les étudiants de Nouvelle-Zélande, afin de les protéger contre le contenu inapproprié et les cyberattaques.



Le filtre de sécurité bloque l'accès à de nombreux sites Web reconnus comme dangereux et inappropriés pour l'apprentissage, notamment les sites Web pour adultes et ceux connus pour héberger des logiciels dangereux, tels que les logiciels malveillants et les tentatives d'hameçonnage. En tant que prolongement de l'un des multiples services de sécurité que N4L a mis en place dans les écoles, le filtre est disponible gratuitement pour les élèves et les enseignants pour les deux prochaines années. Il a également été installé sur les ordinateurs portables fournis par le ministère de l'Éducation aux élèves dans le besoin pendant le confinement dû à la COVID-19. Les instructions de configuration destinées aux parents et aux autres utilisateurs sont disponibles sur le site Web de Switch on Safety.



Dans les six semaines suivant sa sortie, le filtre de sécurité était déjà utilisé par près de 15 500 foyers sur un ou plusieurs des terminaux de leurs enfants. Au cours de cette période, le filtre a bloqué plus de 1,3 million de sites Web nuisibles et 300 000 menaces en ligne.



Le Bream Bay College de Ruakaka, Northland, a été l'une des premières écoles à tester le filtre avant sa diffusion à plus grande échelle. Selon Wayne Buckland, directeur du Bream Bay College, « Il ne s'agit pas de savoir si vous faites confiance à vos enfants ou non. Il s'agit d'arrêter ce monde extérieur qui tente d'accéder à vos terminaux pour dérober des informations et faire des choses qui ne sont pas appropriées. Nous remercions N4L de veiller sur nos élèves quand ils sont en ligne à l'école, et d'avoir mis au point une méthode efficace pour les protéger contre les mauvais contenus au cours de leur apprentissage à la maison. Le filtre de sécurité va contribuer à rassurer notre communauté de parents, qui s'inquiètent de la sécurité de leurs enfants quand ils sont en ligne. »



Le directeur de l'école Weston d'Oamaru, Deidre Senior, ajoute : « Lorsque nous avons appris que les ordinateurs allaient partir à la maison, ma plus grande crainte était de savoir à quels sites Web les enfants pourraient accéder s'il n'y avait pas de filtrage en place comme c'est le cas à l'école. Le filtre N4L nous permet d'aider les parents qui ne sont peut-être pas conscients de tous les dangers d'Internet, en particulier les familles sans ordinateurs et avec un accès Internet limité, dont les enfants vont utiliser un ordinateur à la maison pour la première fois. »



« Akamai met en œuvre notre stratégie visant à protéger les enfants au-delà du portail de l'école. Depuis que je suis directeur, je n'ai jamais vu une adoption aussi rapide d'une offre similaire. Nous avons répondu à une demande latente et nous avons bien communiqué sur la valeur et la nécessité de cette solution », conclut M. Costello.