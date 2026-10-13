Network for Learning (N4L) est une société du secteur public établie en 2012 pour aider à combler le fossé digital et s'assurer que chaque jeune néo-zélandais a accès au monde digital pour son apprentissage, indépendamment du lieu de son domicile et de son école. Sa mission consiste à connecter toutes les écoles et les Kura (écoles publiques dans lesquelles l'enseignement est basé sur la culture et les valeurs maories) de Nouvelle-Zélande à des services Internet rapides, fiables et sûrs. N4L accomplit cette tâche grâce à son service de réseau géré qui met en relation plus de 850 000 élèves et enseignants dans toutes les écoles néo-zélandaises et Kura.
En période scolaire, N4L bloque jusqu'à 25 millions de sites Web par jour. La société a repoussé plus de 582 millions de menaces de sécurité visant les utilisateurs d'Internet dans les écoles au cours de sa période de référence en 2019 (du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019). N4L a été désigné Fournisseur haut débit de l'année 2018 de la Nouvelle-Zélande et travaille aux côtés de partenaires dans le domaine de l'enseignement, de l'administration et de la technologie pour aider les écoles à tirer le meilleur parti d'Internet et à assurer la sécurité de leurs élèves en ligne.
Soucieux de faire évoluer en permanence la protection des enfants, N4L a déployé Secure Internet Access Enterprise d'Akamai en 2018 afin d'améliorer la protection des écoles néo-zélandaises. En tant qu'entreprise technologique de pointe ayant pour objectif de fournir une infrastructure robuste et sécurisée à toutes les écoles, N4L est bien placée pour gérer les scénarios imprévus. Lorsque la pandémie de COVID-19 a frappé, elle a tiré parti de Secure Internet Access Enterprise pour mieux protéger les élèves qui ont dû s'organiser pour étudier en distanciel.
« Il est difficile de trouver des fournisseurs prêts à modifier leur stratégie de déploiement et à fournir une stratégie commerciale applicable. Akamai a développé la solution idéale, nous permettant ainsi de fournir aux parents une couche de protection précieuse, capable d'assurer la sécurité de leurs enfants quand ils sont en ligne. »— Gavin Costello, CIO, Network for Learning
Network for Learning (N4L) est une société du secteur public établie en 2012 pour aider à combler le fossé digital et s'assurer que chaque jeune néo-zélandais a accès au monde digital pour son apprentissage, indépendamment du lieu de son domicile et de son école. Sa mission consiste à connecter toutes les écoles et les Kura (écoles publiques dans lesquelles l'enseignement est basé sur la culture et les valeurs maories) de Nouvelle-Zélande à des services Internet rapides, fiables et sûrs. N4L accomplit cette tâche grâce à son service de réseau géré qui met en relation plus de 850 000 élèves et enseignants dans toutes les écoles néo-zélandaises et Kura.
Étendre la sécurité et la fiabilité en ligne aux élèves à la maison
Le réseau géré de N4L, déjà conçu autour d'outils de sécurité et de fiabilité de pointe, permet aux directeurs d'école, aux enseignants et aux parents d'utiliser en toute confiance les technologies d'apprentissage digitales. Bien que les écoles et kura néo-zélandaises les utilisent déjà depuis près d'une décennie, N4L devait élargir sa vision pour répondre aux besoins des élèves à la maison. Il était essentiel de fournir une solution de sécurité efficace, facile à appliquer et à utiliser, conformément à l'initiative « Switch on Safety ». Cette nouvelle initiative, menée par N4L avec l'appui de Netsafe et du ministère de l'Éducation, vise à fournir une connectivité plus sécurisée quand les élèves ne sont pas dans les locaux de l'école.
« Nous avions déjà fait évoluer notre approche pour sortir de la salle de classe et nous concentrer sur les élèves. La COVID-19 nous a simplement poussé à accélérer notre stratégie pour les protéger quand ils sont passés dans un mode d'apprentissage sans surveillance à la maison, en pleine augmentation des cyberattaques, des ransomwares et des attaques d'hameçonnage », explique Gavin Costello, Directeur informatique chez N4L.
Pour cela, l'équipe informatique de N4L avait besoin d'un service de filtrage DNS qui limitait l'accès aux sites non adaptés aux élèves et au personnel, tels que les sites pornographiques, sur l'automutilation et d'autres contenus inappropriés. Le service devait appliquer SafeSearch sur les principaux moteurs de recherche tels que Google et inclure une protection contre les logiciels malveillants et l'hameçonnage.
Bâtir sur des bases solides
Dans le cadre de son engagement à répondre à l'évolution des besoins des écoles en matière de capacité et de sécurité Internet, N4L a mis à niveau son réseau en 2018 avec de nombreuses nouvelles capacités pour assurer la sécurité des enfants en ligne. Parmi les nouvelles fonctionnalités, Secure Internet Access Enterprise d'Akamai permet d'identifier, de bloquer et d'atténuer à distance et de manière proactive les menaces ciblées.
Avant d'utiliser Secure Internet Access Enterprise, N4L s'appuyait sur un pare-feu sur site et un système de filtrage centralisé pour gérer les menaces dans toutes les écoles néo-zélandaises. La société a déployé une nouvelle solution basée sur les pare-feux FortiGate de Fortinet, qui ont considérablement amélioré la stratégie de sécurité de N4L, et sur Secure Internet Access Enterprise pour prévenir les menaces dans un écosystème de menaces en constante évolution.
« Nous savons que les élèves et le personnel sont en sécurité sur le réseau de l'école grâce à FortiGate et Secure Internet Access Enterprise, mais rien n'était en place pour les protéger à la maison. Bien que la majorité des FAI proposent des solutions de protection à domicile, seuls 3 % des foyers les utilisent, car elles sont trop complexes », explique M. Costello.
Disposant de seulement deux semaines pour mettre en place l'école à la maison, l'équipe informatique de N4L a trouvé comment faire appel rapidement à ses solutions existantes. « Nous savions que Secure Internet Access Enterprise était efficace, mais il n'avait jamais été utilisé au-delà du réseau de l'école », poursuit Clayton Hubbard, architecte d'entreprise pour N4L.
Lors d'une journée d'école type, le réseau géré de N4L reçoit plus de 250 millions de requêtes DNS des 825 000 utilisateurs du réseau, et Secure Internet Access Enterprise bloque environ 1,8 million de ces requêtes chaque jour.
« N4L est unique dans le secteur de l'enseignement en termes de nombre d'utilisateurs que nous desservons. De nombreuses solutions de sécurité ne prennent pas en charge notre base d'utilisateurs, mais Akamai gère quotidiennement un volume de trafic Internet impressionnant. Cela, en plus du taux d'efficacité d'Akamai avec moins de faux positifs, fait de Secure Internet Access Enterprise une solution vraiment à part. De plus, nous sommes ravis de la feuille de route d'Akamai pour cette solution », explique M. Hubbard.
Protéger des milliers d'élèves
Dans le cadre du filtre unique Switch On Safety de N4L, Secure Internet Access Enterprise a été testé et rendu prêt à être mis en service en une journée. N4L a été en mesure de mettre rapidement à disposition le filtre de sécurité pour tous les étudiants de Nouvelle-Zélande, afin de les protéger contre le contenu inapproprié et les cyberattaques.
Le filtre de sécurité bloque l'accès à de nombreux sites Web reconnus comme dangereux et inappropriés pour l'apprentissage, notamment les sites Web pour adultes et ceux connus pour héberger des logiciels dangereux, tels que les logiciels malveillants et les tentatives d'hameçonnage. En tant que prolongement de l'un des multiples services de sécurité que N4L a mis en place dans les écoles, le filtre est disponible gratuitement pour les élèves et les enseignants pour les deux prochaines années. Il a également été installé sur les ordinateurs portables fournis par le ministère de l'Éducation aux élèves dans le besoin pendant le confinement dû à la COVID-19. Les instructions de configuration destinées aux parents et aux autres utilisateurs sont disponibles sur le site Web de Switch on Safety.
Dans les six semaines suivant sa sortie, le filtre de sécurité était déjà utilisé par près de 15 500 foyers sur un ou plusieurs des terminaux de leurs enfants. Au cours de cette période, le filtre a bloqué plus de 1,3 million de sites Web nuisibles et 300 000 menaces en ligne.
Le Bream Bay College de Ruakaka, Northland, a été l'une des premières écoles à tester le filtre avant sa diffusion à plus grande échelle. Selon Wayne Buckland, directeur du Bream Bay College, « Il ne s'agit pas de savoir si vous faites confiance à vos enfants ou non. Il s'agit d'arrêter ce monde extérieur qui tente d'accéder à vos terminaux pour dérober des informations et faire des choses qui ne sont pas appropriées. Nous remercions N4L de veiller sur nos élèves quand ils sont en ligne à l'école, et d'avoir mis au point une méthode efficace pour les protéger contre les mauvais contenus au cours de leur apprentissage à la maison. Le filtre de sécurité va contribuer à rassurer notre communauté de parents, qui s'inquiètent de la sécurité de leurs enfants quand ils sont en ligne. »
Le directeur de l'école Weston d'Oamaru, Deidre Senior, ajoute : « Lorsque nous avons appris que les ordinateurs allaient partir à la maison, ma plus grande crainte était de savoir à quels sites Web les enfants pourraient accéder s'il n'y avait pas de filtrage en place comme c'est le cas à l'école. Le filtre N4L nous permet d'aider les parents qui ne sont peut-être pas conscients de tous les dangers d'Internet, en particulier les familles sans ordinateurs et avec un accès Internet limité, dont les enfants vont utiliser un ordinateur à la maison pour la première fois. »
« Akamai met en œuvre notre stratégie visant à protéger les enfants au-delà du portail de l'école. Depuis que je suis directeur, je n'ai jamais vu une adoption aussi rapide d'une offre similaire. Nous avons répondu à une demande latente et nous avons bien communiqué sur la valeur et la nécessité de cette solution », conclut M. Costello.
À propos de Network for Learning
N4L est une société appartenant à la Couronne qui soutient les objectifs du gouvernement en matière d'éducation depuis 2013 par le biais de son réseau géré, qui connecte aujourd'hui toutes les écoles et kura néo-zélandaises à des services Internet sécurisés, rapides et fiables, entièrement financés et soutenus pour les écoles publiques et intégrées à l'État. La société a repoussé plus de 582 millions de menaces de sécurité visant les utilisateurs d'Internet dans les écoles au cours de sa période de référence en 2019 (du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019). N4L a également été désigné Fournisseur haut débit de l'année 2018 de la Nouvelle-Zélande, et travaille aux côtés de partenaires dans le domaine de l'éducation, de l'administration et de la technologie pour aider les écoles à tirer le meilleur parti d'une connectivité fiable et sécurisée.
À propos d'Akamai
Akamai est l'entreprise spécialiste du cloud qui soutient et protège un monde porté par l'IA. Notre plateforme cloud étend les capacités du Cloud Computing haute performance du cœur du réseau jusqu'à la bordure de l'Internet, afin de permettre aux entreprises de développer et de faire évoluer les applications d'IA de nouvelle génération, tout en assurant une sécurité complète et multicouche destinée à les protéger contre les cybermenaces en constante évolution. Pour en savoir plus, rendez-vous sur akamai.com/fr et akamai.com/fr/blog, ou suivez Akamai Technologies sur X (anciennement Twitter) et LinkedIn.