Das Team kam zu dem Schluss, dass Zalando seine Partnerschaft mit Akamai ausbauen sollte, indem es Account Protector in sein Sicherheitsökosystem integriert, um diese Herausforderungen zu bewältigen. „Wir haben darüber nachgedacht, unsere eigenen Tools zu entwickeln, aber es ist schwierig, dies zu rechtfertigen, wenn Sie eine bewährte Lösung von einem vertrauenswürdigen Partner nutzen können“, so ein leitender Ingenieur von Zalando.

Account Protector bietet eine Bewertung des Nutzerrisikos auf Grundlage von über 50 Indikatoren und einen differenzierten Sicherheitsansatz. Durch die Integration dieser Lösung von Akamai in die vorhandene Infrastruktur kann Zalando zusätzlich zu seinen aktuellen Bot-Erkennungsmaßnahmen eine umfassende Risikobewertung nutzen.

Durch den Einsatz von Akamai Account Protector konnte Zalando seine Abwehrmechanismen erfolgreich stärken und gleichzeitig ein unschlagbares Einkaufserlebnis gewährleisten. Die Implementierung führte zu beeindruckenden Ergebnissen: Die Genauigkeit der Bedrohungserkennung von Zalando verbesserte sich bei der Unterscheidung zwischen Cyberkriminellen und echten Kunden. Eine Win-Win-Situation für Zalando: Ein reibungsloses Erlebnis für echte Kunden und eine starke Barriere gegen schädliche Bots.