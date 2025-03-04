¿Por qué son las aerolíneas un objetivo prioritario para los ciberataques?

La industria de la aviación es uno de los sectores más interconectados y tecnológicamente avanzados del mundo. Las aerolíneas, en particular, son el núcleo de este ecosistema, ya que gestionan operaciones complejas, datos confidenciales de clientes y sistemas de misión críticos. El papel de una aerolínea va mucho más allá del transporte de pasajeros; son parte integral del comercio mundial, el turismo y la seguridad nacional.

Para gestionar este alto nivel de complejidad, la mayoría de las aerolíneas dependen de tecnología avanzada y de grandes redes de sistemas interconectados que contienen enormes cantidades de datos confidenciales. Esta valiosa fuente de datos es lo que convierte a las aerolíneas en un objetivo prioritario de los ciberdelincuentes y hackers que buscan explotar las vulnerabilidades con fines económicos o políticos y con la intención de producir interrupciones operativas.

Las aerolíneas recopilan una gran cantidad de información confidencial, desde los datos de los pasajeros y los datos de pago hasta los datos críticos de las operaciones de vuelo. Una filtración de datos en cualquiera de estas áreas puede tener graves consecuencias, que van desde el robo de identidad y el fraude financiero hasta interrupciones operativas generalizadas y cancelaciones de vuelos nacionales e internacionales que podrían afectar a miles de viajeros.

Para complicar aún más las cosas, los ciberataques no solo amenazan la reputación de las aerolíneas y minan la confianza de los clientes, sino que también pueden provocar efectos en cascada e interrupciones en todo el ecosistema de la aviación en general.