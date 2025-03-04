Por que as companhias aéreas são um dos principais alvos de ataques cibernéticos?
A indústria da aviação é um dos setores mais interligados e tecnologicamente avançados do mundo. As companhias aéreas, em particular, estão no centro desse ecossistema, gerenciando operações complexas, dados confidenciais de clientes e sistemas de missão crítica. O papel de uma companhia aérea vai muito além do transporte de passageiros; elas são parte integrante do comércio global, do turismo e da segurança nacional.
Para gerenciar esse alto nível de complexidade, a maioria delas conta com tecnologia avançada e grandes redes de sistemas interconectados que contêm grandes quantidades de dados confidenciais. Esse tesouro de dados é o que as torna um dos principais alvos de cibercriminosos e hackers que estão buscando explorar vulnerabilidades para fins financeiros, políticos ou de interrupção.
As companhias aéreas coletam uma grande quantidade de informações confidenciais, desde dados de pagamento e detalhes dos passageiros até dados críticos de operações de voo. Uma violação de dados em qualquer uma dessas áreas pode ter consequências graves, desde roubo de identidade e fraude financeira até interrupções operacionais generalizadas e cancelamentos de voos domésticos e internacionais que podem afetar milhares de viajantes.
Para complicar ainda mais, os ataques cibernéticos não só ameaçam a reputação das companhias aéreas e diminuem a confiança dos clientes, mas também podem levar a efeitos em cascata e interrupções em todo o ecossistema de aviação.
Incidentes recentes de ciberameaças enfatizam a importância de uma cibersegurança robusta nas companhias aéreas
Ataques cibernéticos recentes de alto perfil à American Airlines e à Japan Airlines mostraram as vulnerabilidades no setor de aviação e destacaram a necessidade de medidas robustas de cibersegurança.
Na manhã de 26 de dezembro de 2024, a Japan Airlines (JAL) começou a enfrentar problemas de funcionamento do sistema. Em última análise, a companhia aérea descobriu que esses sistemas com mau funcionamento foram o resultado de um ataque cibernético. Embora nenhum dado tenha sido vazado, o ataque levou a enormes atrasos e interrompeu as vendas de bilhetes, o que fez com que a companhia aérea perdesse negócios e corroeu a confiança dos clientes.
O ataque cibernético de fim de ano à JAL aconteceu apenas meses depois que hackers ganharam acesso aos dados dos clientes da American Airlines. Segundo a companhia aérea norte-americana, o ataque, descoberto em julho de 2024, pode ter comprometido as datas de nascimento, os números de carteiras de motorista, os números de passaportes e as informações médicas de um pequeno grupo de clientes.
Esses incidentes de ciberameaça são lembretes claros dos riscos apresentados por agentes de ameaça sofisticados que continuamente desenvolvem suas táticas para explorar os pontos fracos nos sistemas de companhias aéreas. À medida que o setor de aviação continua a adotar tecnologias como inteligência artificial (IA), computação em nuvem e Internet das coisas (IoT), a superfície de ataque dos cibercriminosos se expande, tornando essencial que as companhias aéreas permaneçam um passo à frente em seus esforços de cibersegurança.
Por que os cibercriminosos visam as companhias aéreas
Há alguns motivos principais pelos quais as companhias aéreas são alvos frequentes dos cibercriminosos, incluindo:
Complexidade operacional
As operações das companhias aéreas são inerentemente complexas devido aos rigorosos requisitos regulamentares da indústria da aviação e ao uso de sistemas extensos e interdependentes. Para atender às suas muitas necessidades especializadas, a cadeia de suprimentos de uma companhia aérea geralmente inclui uma rede global de fornecedores e provedores diversos, o que exige que seus sistemas operacionais sejam interconectados e acessíveis a outros. Qualquer perda de conectividade terá um impacto operacional significativo, incluindo atrasos e cancelamentos de voos.
Alto valor dos dados
Os dados dos passageiros, incluindo padrões e preferências de viagem, são altamente lucrativos para os cibercriminosos. Se esses tipos de dados pessoais estiverem em uma violação de dados, eles poderão ser monetizados diretamente ou usados em campanhas de phishing direcionadas.
Interrupção das operações
As companhias aéreas dependem de operações contínuas. Os cibercriminosos e os hackers exploram essa dependência para lançar ataques cibernéticos e de ransomware, sabendo que as companhias aéreas provavelmente pagarão um alto valor de resgate para restaurar as operações rapidamente ou para garantir que os dados permaneçam seguros.
Motivos geopolíticos
As companhias aéreas são frequentemente alvos por razões geopolíticas, com invasores patrocinados por um estado buscando coletar inteligência ou interromper a infraestrutura nacional.
Exploração de confiança
As companhias aéreas são entidades conceituadas e qualquer interrupção operacional ou violação de dados pode prejudicar sua reputação e a confiança dos passageiros, dando vantagem aos invasores com relação à organização atacada.
Mitigar a ameaça: implementação de uma estratégia de cibersegurança multicamada
Para combater a crescente ameaça de ataques cibernéticos, as companhias aéreas devem adotar uma estratégia de cibersegurança multicamada. Estas são algumas ações que as companhias aéreas podem tomar para melhorar sua postura de segurança:
- Mudar para uma arquitetura Zero Trust
- Usar a segmentação de rede para limitar o impacto de ataques cibernéticos
- Melhorar o treinamento e a conscientização dos funcionários
- Atualizar sistemas desatualizados
- Criar um plano de resposta a incidentes
- Colaborar com outras companhias aéreas, órgãos reguladores e organizações de cibersegurança
Mudar para uma arquitetura Zero Trust
Em uma rede Zero Trust, nenhum usuário ou dispositivo é automaticamente confiável, mesmo que já faça parte da rede ou tenha sido autenticado antes. A implementação de uma abordagem Zero Trust garante que todos os dispositivos e usuários (de funcionários a parceiros e subcontratados) sejam autenticados e autorizados antes que o acesso ao sistema seja concedido. Isso minimiza o risco de acesso não autorizado a dados confidenciais por cibercriminosos que se apresentam como usuários legítimos.
Nos Estados Unidos, a Transportation Security Administration (TSA) lançou orientações específicas sobre os requisitos de cibersegurança para operadores de aeroportos e aeronaves. Esse guia exige que as companhias aéreas criem medidas de controle de acesso para proteger e impedir o acesso não autorizado a sistemas críticos. Uma abordagem sólida é eliminar o uso de VPNs para acesso a aplicações e sistemas e substituí-las por uma solução ZTNA (Zero Trust Network Access).
Usar a segmentação de rede para limitar o impacto de ataques cibernéticos
Muitos incidentes de cibersegurança e ataques de ransomware começam com um invasor explorando uma vulnerabilidade conhecida do sistema ou usando phishing para entrar na rede de uma companhia aérea. Assim que o acesso inicial é obtido, os invasores tendem a se mover lateralmente, buscando acesso a ativos adicionais e encontrando outros sistemas para explorar ou bloquear com ransomware.
Felizmente, existe uma forma de evitar que os invasores avancem e causem danos adicionais depois de terem obtido acesso inicial a uma rede: a segmentação. A TSA afirma que as companhias aéreas devem desenvolver políticas e controles de segmentação de rede para garantir que os sistemas de tecnologia operacional possam continuar a operar com segurança no caso de um sistema de tecnologia da informação ter sido comprometido e vice-versa.
As companhias aéreas devem implantar soluções de microssegmentação que possam impedir o movimento lateral e limitar o impacto de um ataque cibernético ou incidente de ransomware.
Melhorar o treinamento e a conscientização dos funcionários
Mesmo se apenas um funcionário for vítima de um ataque de phishing, isso pode ter consequências devastadoras. Para ajudar os funcionários a reconhecer tentativas de phishing e outras táticas de engenharia social, as companhias aéreas devem fornecer sessões de treinamento regulares. Elas também devem treinar regularmente os funcionários sobre como lidar com dados confidenciais e compartilhar as práticas recomendadas para proteger seus dispositivos.
Atualizar sistemas desatualizados
A substituição de sistemas desatualizados por uma infraestrutura moderna e segura é um passo fundamental para fortalecer a resiliência de qualquer organização, especialmente em setores como a aviação, nos quais a segurança e a eficiência são fundamentais. Os sistemas legados geralmente contêm vulnerabilidades inerentes devido a tecnologia desatualizada, falta de suporte e compatibilidade limitada com medidas de segurança contemporâneas.
A atualização para sistemas avançados aumenta a confiabilidade operacional, a escalabilidade e a cibersegurança, incorporando recursos como monitoramento em tempo real, detecção automatizada de ameaças e protocolos de criptografia robustos.
Criar um plano de resposta a incidentes
No caso de um ataque cibernético, um plano sólido de resposta a incidentes garante rápida contenção e recuperação, minimizando os danos. O plano deve descrever funções, procedimentos e estratégias de comunicação e deve ser testado regularmente.
Colaborar com outras companhias aéreas, órgãos reguladores e organizações de cibersegurança
O compartilhamento de inteligência de ameaças em todo o setor de aviação pode desempenhar um papel crucial no aprimoramento da resiliência coletiva do setor contra ciberameaças emergentes e na redução do impacto de ataques cibernéticos. Ao promover parcerias entre companhias aéreas, aeroportos, órgãos reguladores e organizações de cibersegurança, o setor de aviação pode construir uma estratégia de defesa unificada.
Os esforços colaborativos permitem a troca oportuna de informações essenciais sobre vulnerabilidades, métodos de ataque e estratégias de mitigação, o que pode ajudar as partes interessadas a se manterem à frente dos adversários.
Pensando no futuro: gerenciamento de uma superfície de ataque em expansão
À medida que o setor de aviação continua a adotar a transformação digital, o cenário de ameaças evoluirá, aumentando a superfície de ataque e expondo novas vulnerabilidades. As companhias aéreas devem priorizar a cibersegurança como um componente essencial de suas operações para proteger os passageiros, manter a confiança e garantir um serviço ininterrupto.
Os recentes ataques à American Airlines e à Japan Airlines servem como um alerta, enfatizando a necessidade urgente de medidas proativas de cibersegurança para proteger o setor.
Proteja informações confidenciais com a Akamai
Ao fazer uma parceria com um provedor de segurança virtual líder do setor como a Akamai, sua companhia aérea pode ficar um passo à frente dos cibercriminosos que desejam obter acesso a dados confidenciais.
O abrangente conjunto de soluções da Akamai pode ajudar você a implementar uma estratégia de cibersegurança multicamada baseada em medidas avançadas, como Zero Trust, microssegmentação e monitoramento em tempo real. Ao tomar medidas cautelosas para aumentar a postura de cibersegurança da sua companhia aérea, você pode ajudar a proteger sua reputação, reforçar a confiança dos clientes e evitar interrupções possivelmente caras.