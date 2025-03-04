Por que as companhias aéreas são um dos principais alvos de ataques cibernéticos?

A indústria da aviação é um dos setores mais interligados e tecnologicamente avançados do mundo. As companhias aéreas, em particular, estão no centro desse ecossistema, gerenciando operações complexas, dados confidenciais de clientes e sistemas de missão crítica. O papel de uma companhia aérea vai muito além do transporte de passageiros; elas são parte integrante do comércio global, do turismo e da segurança nacional.

Para gerenciar esse alto nível de complexidade, a maioria delas conta com tecnologia avançada e grandes redes de sistemas interconectados que contêm grandes quantidades de dados confidenciais. Esse tesouro de dados é o que as torna um dos principais alvos de cibercriminosos e hackers que estão buscando explorar vulnerabilidades para fins financeiros, políticos ou de interrupção.

As companhias aéreas coletam uma grande quantidade de informações confidenciais, desde dados de pagamento e detalhes dos passageiros até dados críticos de operações de voo. Uma violação de dados em qualquer uma dessas áreas pode ter consequências graves, desde roubo de identidade e fraude financeira até interrupções operacionais generalizadas e cancelamentos de voos domésticos e internacionais que podem afetar milhares de viajantes.

Para complicar ainda mais, os ataques cibernéticos não só ameaçam a reputação das companhias aéreas e diminuem a confiança dos clientes, mas também podem levar a efeitos em cascata e interrupções em todo o ecossistema de aviação.