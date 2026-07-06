¿Qué es el phishing?

Las campañas de phishing se basan en dos factores. Lo primero es un señuelo, algo que llama la atención de la víctima. Puede tratarse de una advertencia o un mensaje alarmante con un sentido de urgencia que hace que la víctima actúe rápidamente, a menudo sin pensar en las posibles consecuencias. El segundo factor es la llegada, que puede ser un enlace o archivo adjunto malicioso, un sitio web falso o un formulario que solicita datos confidenciales como credenciales de inicio de sesión o información de tarjeta de crédito.

Estos atacantes, normalmente conocidos como phishing, utilizan con frecuencia técnicas de suplantación, redirecciones engañosas y nombres de dominio similares para hacer que un mensaje de phishing parezca legítimo. En muchos casos, el enlace de un correo electrónico de phishing dirige a una página web falsa que refleja de cerca un sitio oficial, lo que dificulta a los usuarios distinguir una página de inicio de sesión legítima de un intento de phishing.

En una campaña de phishing estándar, los atacantes envían miles de mensajes de phishing a posibles víctimas, haciéndose pasar por una empresa legítima o de confianza y tratando de presionar a las víctimas para que tomen medidas. En un ataque de spear phishing, los estafadores se dirigen a un individuo o grupo específico, utilizando ingeniería social y datos personales recopilados de inteligencia de código abierto, redes sociales, sitios web y otra información de dominio público para convencer al destinatario de que el remitente es legítimo.

Otros tipos de ataques de phishing incluyen:

Smishing (phishing a través de mensajes de texto SMS)

Vishing o phishing de voz (solicitudes fraudulentas enviadas a través de una llamada telefónica)

Ataques de compromiso de correos electrónicos de empresa (BEC) dirigidos a equipos financieros y ejecutivos

Campañas de recopilación de credenciales diseñadas para facilitar el robo de identidad.

Los resultados de una campaña de phishing exitosa pueden ser devastadores. Los ataques de phishing pueden implementar malware para secuestrar ordenadores como parte de una botnet que se utilizará para ataques de denegación de servicio. En casos más avanzados, estos ataques pueden distribuir ransomware o robar credenciales que proporcionan acceso a sistemas de gran valor. Algunas campañas de phishing convencen a los usuarios para que transfieran dinero a cuentas bancarias fraudulentas, mientras que otros ataques están diseñados para robar credenciales que proporcionan acceso a información confidencial de alto valor o propiedad intelectual.