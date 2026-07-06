¿Qué es el phishing?

El phishing es un tipo de ciberdelincuencia en el que los atacantes suplantan a organizaciones legítimas para engañar a las víctimas para que revelen información confidencial, como nombres de usuario, contraseñas, números de cuentas o información financiera. Los ataques de phishing suelen producirse a través de llamadas telefónicas de correo electrónico, mensajes SMS (smishing) o phishing de voz (vishing) y, a menudo, dirigen a las víctimas a un sitio web malicioso diseñado para imitar un sitio oficial.
Por qué los ataques de phishing siguen siendo una amenaza de ciberseguridad importante
Los ataques de phishing se han vuelto increíblemente sofisticados en los últimos años. Los ciberdelincuentes ejecutan campañas de phishing a escala industrial, desarrollando continuamente sus métodos y técnicas para pasar desapercibidos en materia de seguridad y evadir la detección. Si bien el phishing se llevaba antes a cabo principalmente a través del correo electrónico, los ataques recientes utilizan mensajes de texto (también conocidos como smishing), redes sociales, phishing de voz (vishing) realizado a través de una llamada telefónica y otros vectores para engañar a las víctimas para que revelen credenciales de inicio de sesión, números de cuenta, información financiera, compartir números de tarjetas de crédito, otros datos personales o descargar malware.
Hoy en día, los mensajes de phishing por correo electrónico suelen suplantar marcas e instituciones de confianza como Microsoft, Amazon, Apple, PayPal, Gmail, o incluso agencias gubernamentales y policiales, que dirigen a las víctimas a un sitio web de phishing que imita un sitio web oficial. Estos mensajes fraudulentos suelen ser correos electrónicos sospechosos que contienen archivos adjuntos maliciosos o enlaces engañosos que se basan en tácticas de suplantación para hacer que un nombre de dominio falso parezca legítimo.
Dado que el phishing busca aprovechar la voluntad de un usuario de confiar en los mensajes de lo que parecen ser fuentes legítimas, la formación para la concienciación sobre la seguridad es una parte importante de la defensa contra las campañas de phishing. Sin embargo, este enfoque no es una solución milagrosa. Los ciberdelincuentes y sus campañas se siguen perfeccionando, adaptando sus técnicas para superar los métodos básicos de formación en concienciación sobre la seguridad y eludir los filtros de spam y las herramientas tradicionales de seguridad de correo electrónico. La mejor defensa contra los ataques de phishing utiliza varias capas de protección antiphishing. Por eso, hoy en día, cada vez más organizaciones eligen las soluciones de seguridad de TI de Akamai para proteger a los usuarios, los datos y los sistemas de la amenaza del phishing y las campañas de spear phishing.
Cómo funcionan los ataques de phishing
Las campañas de phishing se basan en dos factores. Lo primero es un señuelo, algo que llama la atención de la víctima. Puede tratarse de una advertencia o un mensaje alarmante con un sentido de urgencia que hace que la víctima actúe rápidamente, a menudo sin pensar en las posibles consecuencias. El segundo factor es la llegada, que puede ser un enlace o archivo adjunto malicioso, un sitio web falso o un formulario que solicita datos confidenciales como credenciales de inicio de sesión o información de tarjeta de crédito.
Estos atacantes, normalmente conocidos como phishing, utilizan con frecuencia técnicas de suplantación, redirecciones engañosas y nombres de dominio similares para hacer que un mensaje de phishing parezca legítimo. En muchos casos, el enlace de un correo electrónico de phishing dirige a una página web falsa que refleja de cerca un sitio oficial, lo que dificulta a los usuarios distinguir una página de inicio de sesión legítima de un intento de phishing.
En una campaña de phishing estándar, los atacantes envían miles de mensajes de phishing a posibles víctimas, haciéndose pasar por una empresa legítima o de confianza y tratando de presionar a las víctimas para que tomen medidas. En un ataque de spear phishing, los estafadores se dirigen a un individuo o grupo específico, utilizando ingeniería social y datos personales recopilados de inteligencia de código abierto, redes sociales, sitios web y otra información de dominio público para convencer al destinatario de que el remitente es legítimo.
Otros tipos de ataques de phishing incluyen:
- Smishing (phishing a través de mensajes de texto SMS)
- Vishing o phishing de voz (solicitudes fraudulentas enviadas a través de una llamada telefónica)
- Ataques de compromiso de correos electrónicos de empresa (BEC) dirigidos a equipos financieros y ejecutivos
- Campañas de recopilación de credenciales diseñadas para facilitar el robo de identidad.
Los resultados de una campaña de phishing exitosa pueden ser devastadores. Los ataques de phishing pueden implementar malware para secuestrar ordenadores como parte de una botnet que se utilizará para ataques de denegación de servicio. En casos más avanzados, estos ataques pueden distribuir ransomware o robar credenciales que proporcionan acceso a sistemas de gran valor. Algunas campañas de phishing convencen a los usuarios para que transfieran dinero a cuentas bancarias fraudulentas, mientras que otros ataques están diseñados para robar credenciales que proporcionan acceso a información confidencial de alto valor o propiedad intelectual.
Cómo ayuda Akamai a prevenir los ataques de phishing
Para combatir el phishing y otros ciberataques, Akamai implementa soluciones de seguridad en el borde de Internet en una plataforma global que abarca desde las aplicaciones y la infraestructura hasta el usuario. Situada entre los posibles atacantes y su ecosistema de TI, nuestra tecnología de seguridad detiene los ataques en la nube, en el borde de Internet de la red, antes de que puedan poner en peligro sus aplicaciones e infraestructura.
Estos últimos años, nuestra cartera de productos de seguridad ha crecido de una colección de soluciones puntuales e innovadoras a una plataforma completa con la amplitud y profundidad necesarias para proteger a nuestros clientes de las amenazas más peligrosas. La tecnología de ciberseguridad de Akamai rodea y protege todo su ecosistema, desde las nubes y los usuarios hasta las aplicaciones y las API, lo que proporciona una protección inteligente e integral para defenderse de una amplia gama de amenazas multivectoriales.
Akamai detiene los ataques de phishing con soluciones que proporcionan:
- Escala sin precedentes. La escala y la distribución global inigualables de la plataforma Akamai Intelligent Edge Platform nos permiten detener los ataques directos de mayor envergadura, a la vez que le aíslan de los daños colaterales de los ataques a otros clientes.
- Asistencia en tiempo real. Proporcionamos un único punto de contacto para la asistencia y la respuesta a incidentes en tiempo real.
- Protección global. Defiéndase de los ataques a sus aplicaciones, centros de datos, nubes públicas y entornos multinube en cualquier parte del mundo.
- Mayor visibilidad. Gestione sus programas de seguridad y varias soluciones de seguridad a través de nuestro portal web, que ofrece una mayor visibilidad de los ataques y el control de políticas. Desde paneles de gestión de alto nivel, profundice en las diferentes áreas de preocupación individuales, integrando las herramientas existentes de gestión de eventos e información de seguridad (SIEM) para ofrecer un mayor conocimiento de todas las soluciones.
- Seguridad unificada. Gestionadas desde un solo panel de control, nuestras soluciones de seguridad están diseñadas para funcionar conjuntamente a la perfección con el fin de mejorar la mitigación y simplificar la gestión.
- Facilidad de uso. Nuestros Managed Security Services eliminan la necesidad de que sus equipos implementen dispositivos físicos o soluciones de software. Nuestras protecciones adaptables contra amenazas siguen el ritmo de un panorama de amenazas en rápida evolución. Además, al integrar el ciclo de vida de desarrollo de aplicaciones con nuestras API de gestión, puede automatizar los cambios en las configuraciones de su solución de Akamai.
- Soluciones preparadas para el futuro. Con las soluciones de seguridad de Akamai, puede crear una infraestructura para responder a futuras amenazas, implementando sin problemas nuevas capacidades y soluciones a medida que estén disponibles.
Tecnologías de seguridad antiphishing de Akamai
Tecnología de puerta de enlace web segura
Akamai Secure Internet Access conecta de forma segura a los usuarios y dispositivos a Internet, al tiempo que protege de forma proactiva contra los ataques de phishing y malware de día cero. Esta solución de Akamai ofrece una defensa multicapa que incluye varios motores de detección estáticos y dinámicos, junto con inteligencia contra amenazas desarrollada en la plataforma en el borde de Internet más grande del mundo. Secure Internet Access puede aplicar políticas de uso aceptable, identificar y bloquear aplicaciones no autorizadas y mejorar la prevención de pérdida de datos.
Protección de API y aplicaciones web
Akamai App & API Protector ofrece seguridad integral y sin riesgos para sitios web, aplicaciones y API. Con esta tecnología de Akamai, puede personalizar sus defensas adaptando dinámicamente las protecciones a los ataques en evolución, incluidos los que se dirigen a los 10 principales ataques según OWASP. Las funciones de ajuste automático y las actualizaciones gestionadas simplifican la seguridad y minimizan el esfuerzo necesario por parte de los equipos de seguridad. La detección avanzada de API mitiga el riesgo de las API nuevas o anteriormente desconocidas, a la vez que supervisa las cargas maliciosas.
Microsegmentación
Akamai Guardicore Segmentation es la forma más rápida de visualizar y segmentar sus activos en el centro de datos, la nube o la infraestructura de nube híbrida. Esta tecnología de segmentación basada en software evita los ataques de movimiento lateral con una plataforma sencilla y escalable que incluye funciones de detección y respuesta frente a amenazas en tiempo real. Akamai Guardicore Segmentation es una forma rápida y sencilla de aplicar los principios Zero Trust dentro de una infraestructura de nube híbrida.
Autenticación multifactorial
Akamai MFA evita el robo de cuentas de empleados y las filtraciones de datos con la autenticación multifactorial a prueba de phishing. Gracias a la experiencia familiar y fluida de una inserción móvil en un smartphone, en lugar de claves de seguridad físicas engorrosas, Akamai MFA detiene los ataques de omisión con el estándar más seguro para la autenticación multifactor. La inscripción en régimen de autoservicio simplifica la adopción, mientras que la criptografía de extremo a extremo y un flujo de desafío/respuesta sellado hacen que esta solución sea a prueba de phishing y confidencial.
Acceso remoto seguro escalable
Akamai Enterprise Application Access permite a los empleados conectarse a su ecosistema de TI con el acceso de red Zero Trust. Mediante el uso de un proxy con reconocimiento de identidades en la nube, este servicio flexible y adaptable proporciona una con toma de decisiones sobre control de acceso basada en señales en tiempo real, como inteligencia ante amenazas, perfiles de dispositivo e información de usuario.
Preguntas frecuentes
Las estafas de phishing se evitan mejor con una estrategia de seguridad multicapa que incluya seguridad avanzada del correo electrónico, protección en la capa de DNS, autenticación multifactorial, filtrado de spam y formación para concienciar a los empleados. Las organizaciones también deben animar a los usuarios a que informen rápidamente de los intentos de phishing para que los equipos de seguridad puedan bloquear dominios maliciosos y evitar nuevos riesgos.
Existen varios tipos de ataques de phishing, incluidos el phishing por correo electrónico, el smishing (phishing de SMS), el vishing (phishing de voz), el spear phishing, y el compromiso de correos electrónicos de empresa (BEC). Cada tipo utiliza técnicas de ingeniería social para engañar a las víctimas para que revelen información confidencial o transfieran dinero.
El spear phishing es una forma específica de phishing en la que los atacantes personalizan los mensajes de correo electrónico a una persona u organización específica. A diferencia de las amplias campañas de phishing, el spear phishing utiliza detalles personales y tácticas de ingeniería social para aumentar la credibilidad y mejorar las posibilidades de que un ataque tenga éxito.
El compromiso de correos electrónicos de empresa (BEC) es un ataque de phishing en el que los ciberdelincuentes suplantan a ejecutivos, proveedores o socios de confianza para engañar a los empleados para que transfieran fondos o compartan información financiera confidencial. Los ataques BEC suelen dirigirse a los departamentos financieros y pueden provocar pérdidas financieras significativas.
Hacer clic en un enlace de phishing puede redirigirle a un sitio web falso que roba credenciales de inicio de sesión o instala malware como el ransomware. En algunos casos, los atacantes pueden capturar datos personales o información financiera introducida en formularios fraudulentos.
Si sospecha que se ha producido un intento de phishing, no haga clic en ningún enlace ni descargue archivos adjuntos. Informe inmediatamente del mensaje al equipo de TI o seguridad de su organización. Muchos proveedores de correo electrónico, como Gmail, Microsoft Outlook y otros, también ofrecen funciones integradas de "Informar de phishing" que ayudan a bloquear remitentes y dominios maliciosos. En el caso de un ataque de vishing o smishing, informe del número de teléfono desconocido y no proporcione ninguna información personal.
Por qué los clientes eligen Akamai
Akamai es la empresa de ciberseguridad y cloud computing que potencia y protege los negocios online. Nuestras soluciones de seguridad líderes en el mercado, nuestra inteligencia ante amenazas consolidada y nuestro equipo de operaciones globales proporcionan una defensa en profundidad para proteger los datos y las aplicaciones empresariales. Las soluciones integrales de cloud computing de Akamai garantizan el rendimiento y una buena relación calidad-precio en la plataforma más distribuida del mundo. Las grandes empresas confían en Akamai, ya que les ofrece una fiabilidad, una escalabilidad y una experiencia inigualables en el sector, idóneas para crecer con seguridad.