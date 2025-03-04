Perché le compagnie aeree sono un bersaglio privilegiato dagli attacchi informatici?

L'aeronautica è uno dei settori più interconnessi e tecnologicamente avanzati al mondo. In particolar modo, le compagnie aeree sono il fulcro di questo ecosistema perché devono gestire operazioni complesse, i dati sensibili dei clienti e sistemi mission-critical. Il ruolo di una compagnia aerea supera di gran lunga il trasporto dei passeggeri, fungendo da parte integrante del commercio, del turismo e della sicurezza nazionale in tutto il mondo.

Per gestire questo elevato livello di complessità, la maggior parte delle compagnie aeree si basa su una tecnologia avanzata e su grandi reti di sistemi interconnessi che contengono enormi quantità di dati sensibili. Questi dati preziosi sono ciò che rende le compagnie aeree un bersaglio privilegiato dai criminali informatici e dagli hacker che cercano di sfruttare le vulnerabilità per scopi economici o politici oppure per creare disagi.

Le compagnie aeree raccolgono enormi quantità di informazioni sensibili, dai dettagli sui passeggeri e dai dati di pagamento alle informazioni critiche sulle operazioni di volo. Una violazione di dati in una qualsiasi di queste aree può avere gravi conseguenze, dal furto di identità alle frodi finanziarie fino ad estese interruzioni operative e alle cancellazioni di voli nazionali e internazionali che possono interessare migliaia di passeggeri.

Per rendere le cose ancora più complicate, gli attacchi informatici non solo minacciano la reputazione delle compagnie aeree e riducono la fiducia dei clienti, ma possono anche condurre ad effetti a cascata e interruzioni in tutto l'ecosistema aeronautico.