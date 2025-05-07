¿Qué es la segmentación de red?

Cómo habilitar Zero Trust con Akamai

Akamai le permite implementar políticas de segmentación de red Zero Trust en cinco sencillos pasos:

Asigne conexiones y flujos

Akamai Guardicore Segmentation ofrece mapas históricos y en tiempo real que ofrecen una visibilidad total de las aplicaciones, las cargas de trabajo y los dispositivos, así como de las conexiones y los flujos entre ellos. Esta visibilidad garantiza que las políticas de segmentación de red Zero Trust se basen en una comprensión completa de las dependencias de las aplicaciones.

Establezca microperímetros

Akamai ofrece recomendaciones automáticas de Zero Trust que ayudan a sus operadores de TI a diseñar perímetros seguros rápidamente.

Aplique segmentación Zero Trust

La tecnología basada en software de Akamai ofrece una forma más ágil de lograr la segmentación de red Zero Trust que los cortafuegos internos y las VLAN. Con Akamai, puede segmentar hasta el nivel de aplicación para garantizar que sus políticas sigan las cargas de trabajo en cualquier infraestructura.

Confíe en la automatización y orquestación de la seguridad

Akamai Guardicore Segmentation se integra fácilmente con las herramientas de orquestación para optimizar la implementación en entornos complejos. Además de las integraciones con muchas plataformas comerciales y de código abierto, ofrecemos una API basada en REST abierta, bien documentada y amplia que le permite crear sus propias integraciones al implementar la segmentación de red Zero Trust.

Proteja sus cargas de trabajo

Implemente las tecnologías de detección de infracciones de Akamai para identificar y bloquear el tráfico malicioso. Las funciones dinámicas de engaño ayudan a identificar y analizar el movimiento lateral malicioso. Y el análisis de reputación basado en firmas puede detectar procesos maliciosos en el tráfico de red.