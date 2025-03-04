Pourquoi les compagnies aériennes sont-elles une cible privilégiée des cyberattaques ?

Le secteur aérien est l'un des secteurs les plus interconnectés et technologiquement avancés au monde. Les compagnies aériennes, en particulier, sont au cœur de cet écosystème : elles gèrent des opérations complexes, des données sensibles sur les clients et des systèmes stratégiques. Le rôle des compagnies aériennes va bien au-delà du simple transport de passagers : elles sont essentielles au commerce mondial, au tourisme et à la sécurité nationale.

Pour gérer ce haut niveau de complexité, la plupart des compagnies aériennes s'appuient sur des technologies avancées et de grands réseaux de systèmes interconnectés qui contiennent d'énormes volumes de données sensibles. Cette mine de données attire les cybercriminels, qui cherchent à exploiter les vulnérabilités à des fins financières, politiques ou de perturbation.

Les compagnies aériennes collectent une grande quantité d'informations sensibles : des informations sur les passagers et les paiements aux données critiques sur les opérations de vol. Une violation de données dans l'un de ces domaines peut avoir de graves conséquences, allant de l'usurpation d'identité et de la fraude financière aux perturbations opérationnelles massives, voire aux annulations de vols intérieurs et internationaux affectant des milliers de voyageurs.

Pour compliquer les choses, en plus de menacer la réputation des compagnies aériennes et d'éroder la confiance des clients, les cyberattaques peuvent provoquer des effets en cascade et des perturbations dans l'ensemble de l'écosystème aérien.