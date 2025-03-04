항공사가 사이버 공격의 주요 표적이 되는 이유는 무엇일까요?

항공 업계는 세계에서 가장 상호 연결되고 기술적으로 발전된 분야 중 하나입니다. 특히 항공사는 항공 생태계의 중심에 위치해 복잡한 운영, 민감한 고객 데이터, 핵심 시스템을 관리합니다. 항공사의 역할은 단순히 승객을 운송하는 것을 넘어 글로벌 상업, 관광, 국가 안보에 필수적입니다.

이러한 높은 수준의 복잡성을 관리하기 위해 대부분의 항공사는 방대한 양의 민감한 데이터를 보관하는 고급 기술과 상호 연결된 시스템 네트워크에 의존합니다. 이러한 데이터의 보물창고는 취약점을 악용해 금전적, 정치적 또는 혼란 목적을 달성하려는 사이버 범죄자와 해커의 주요 표적이 됩니다.

항공사는 승객 정보, 결제 데이터, 중요한 비행 운영 데이터 등 광범위한 민감한 정보를 수집합니다. 이 중 어느 분야에서 데이터 유출이 발생하면 신원 도용, 금융 사기, 국내 및 국제 항공편의 대규모 운영 중단 및 취소로 이어져 수천 명의 여행객이 영향을 받을 수 있습니다.

더욱 복잡한 문제는 사이버 공격이 항공사의 명성을 훼손하고 고객 신뢰를 약화시키는 것뿐 아니라 항공 업계 생태계 전반에 걸쳐 연쇄적 영향과 혼란을 초래할 수 있다는 점입니다.