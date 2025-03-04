航空産業は、世界で最も相互接続されている、技術的に優れたセクターの 1 つです。特に航空会社は、こうしたエコシステムの中心的な存在であり、複雑な業務、機密性の高い顧客データ、ミッションクリティカルなシステムを管理しています。航空会社の役割は乗客の輸送だけにとどまらず、世界的なコマース、観光、国家安全保障に不可欠です。

このような高レベルな複雑さを管理するために、ほとんどの航空会社は、膨大な量の機微な情報を保持する高度なテクノロジーおよび相互接続されたシステムの大規模なネットワークに依存しています。このようなデータの宝庫であるがゆえに航空会社は、金融、政治、または混乱を目的に脆弱性を悪用しようとしているサイバー犯罪者やハッカーの格好の標的になっているのです。

航空会社は、乗客の詳細情報や支払いデータから重要なフライト運航データまで、膨大な量の機微な情報を収集します。これらの領域のいずれかでデータ侵害が発生すると、アイデンティの盗難や金融詐欺から、数千名の旅行者に影響を及ぼす可能性のある国内線および国際線の業務の中断や欠航まで、深刻な結果を招く可能性があります。

問題がさらに複雑になるのは、サイバー攻撃が航空会社の評判を脅かすだけでなく、顧客からの信頼喪失につながる点です。また、航空業界全体のエコシステム全体に連鎖的な影響や混乱をもたらす可能性もあります。