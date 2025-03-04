X
航空公司为何会成为网络攻击的主要目标？

Jim BlackEric Rubenov

March 04, 2025

面对企图访问敏感数据的网络犯罪分子，航空公司完全可以做到领先一步。
面对企图访问敏感数据的网络犯罪分子，航空公司完全可以做到领先一步。

航空业是全球互联程度最高、技术最先进的行业领域之一。尤其是航空公司，他们处于这一生态系统的核心，管理着复杂的运营、敏感的客户数据和各类关键任务系统。航空公司的作用远远不只是运送乘客那么简单，他们是全球商业、旅游业和国家安全不可或缺的一部分。

为管理此类高度复杂的企业，大多数航空公司都依赖于先进技术以及由大量互联系统组成的庞大网络，而这些系统承载着海量的敏感数据。正是这个数据宝库，使航空公司成为了网络犯罪分子和黑客的主要攻击目标，他们企图利用系统漏洞以达到经济、政治或制造混乱的目的。

航空公司需要收集大量敏感信息，既有乘客详细信息和支付数据，也有关键的航班运行数据。其中任何领域的数据泄露都有可能产生严重后果，例如身份盗窃、财务欺诈、大范围运营中断，甚至是影响数千名旅客的国内国际航班取消。 

更棘手的是，网络攻击不仅会威胁航空公司的声誉、侵蚀客户的信任，还可能引发连锁反应，对更广泛的航空生态系统造成破坏性影响。

近期网络威胁事件凸显了强大的航空公司网络安全的重要性

近期以来，针对美国航空公司及日本航空公司的高调网络攻击凸显了航空业的脆弱性，也强调了采取强有力的网络安全措施势在必行。

2024 年 12 月 26 日早上，日本航空公司 (JAL) 开始遭遇系统故障。最终，该公司发现这些出现故障的系统是遭受了网络攻击。尽管没有数据泄露，但这次攻击导致大范围航班延误和机票停售，给该公司造成业务损失并侵蚀了客户的信任。

就在几个月之前，黑客从美国航空公司获取了客户数据访问权，随后的节假日期间就发生了这次针对 JAL 的网络攻击。这家总部位于美国的航空公司报告称，他们在 2024 年 7 月发现的这次攻击可能已经泄露了一小部分客户的出生日期、驾照和护照号码以及医疗信息。

这些网络威胁事件清晰表明了狡猾的攻击者所带来的巨大风险，他们在不断发展其战术以利用航空系统中的弱点。随着航空业不断采用人工智能 (AI)、云计算和物联网 (IoT) 等技术，网络犯罪分子的攻击面不断扩大，航空公司必须在网络安全工作上始终领先一步。

网络犯罪分子为何以航空公司作为攻击目标

航空公司之所以频繁成为网络犯罪分子的目标，有几点关键原因，包括：

运营复杂

由于航空业严格的监管要求和航空公司对相互依存的广泛系统的依赖，航空公司的运营在本质上就极为复杂。为满足其诸多专业化的需求，航空公司的供应链通常包含一个由多样化的供应商组成的全球性网络，这就要求其运营系统必须能够与其他方互联互通并易于访问。任何连接中断都会对运营产生重大影响，包括航班延误和取消。

数据价值高昂

对网络犯罪分子来说，乘客数据就意味着丰厚的利润，包括旅行模式和偏好。如果泄露的数据中包括此类个人数据，则可以让攻击者直接获利，或用于有针对性的网络钓鱼活动。

运营中断

航空公司对无缝运营的依赖度很高。网络犯罪分子和黑客会利用这种依赖度发动网络攻击和勒索软件攻击，因为他们知道航空公司有可能会支付巨额赎金以快速恢复运营或确保数据安全。

地缘政治动机

航空公司经常会由于地缘政治原因成为攻击目标，受国家支持的攻击者试图收集情报或破坏他国家基础设施。

利用信任

航空公司是深受大众信赖的实体，任何运营中断或数据泄露都可能会损害其声誉、削弱乘客的信任，并被攻击者利用以对受害企业发起攻击。

抵御威胁：实施多层网络安全策略

为了应对日益增长的网络攻击威胁，航空公司应该着眼于采取多层网络安全策略。航空公司可以采取一些行动来改善其安全态势，包括：

迁移至 Zero Trust 安全架构

Zero Trust 网络中，即使用户或设备已经是网络的一部分或之前已经过身份验证，也不会自动受到信任。通过实施 Zero Trust 方法，可确保每个设备和每位用户（从员工到合作伙伴和承包商）都必须经过身份验证和授权，然后才能被授予系统访问权限。这样可以最大限度地降低冒充合法用户的网络犯罪分子未经授权访问敏感数据的风险。

在美国，运输安全管理局 (TSA) 发布了关于机场和飞机运营商网络安全要求的具体指导。该指导要求航空公司制定访问控制措施，以保护关键系统并防止对其未经授权访问。一种合理的方法是停止使用 VPN 来管理应用程序和系统访问，并改为使用 Zero Trust 网络访问 (ZTNA) 解决方案

使用网络分段来限制网络攻击的影响

许多网络安全事件和勒索软件攻击都始于攻击者利用已知的系统漏洞或使用网络钓鱼手段，以期在航空公司网络中建立初始立足点。一旦获得初始访问权限，攻击者往往会横向移动以尝试访问其他资产，并找到其他可以利用或通过勒索软件锁定的系统。

幸运的是，有一种方法可以防止攻击者在获得网络初始访问权限后继续深入并造成额外伤害，那就是分段。TSA 表示，航空公司应制定网络分段策略和控制措施，以确保在信息技术系统遭受入侵的情况下，运营技术系统依然能够继续安全地运行，反之亦然。

航空公司应设法部署微分段解决方案，它们能够阻止横向移动并限制网络攻击或勒索软件事件的爆炸半径影响。

加强员工培训并增强意识

哪怕只有一名员工成为网络钓鱼攻击的受害者，也有可能会造成毁灭性的后果。为帮助员工识别网络钓鱼企图和其他社会工程手段，航空公司应定期提供培训课程。他们还应定期培训员工如何处理敏感数据，并分享关于保护设备的最佳实践。

升级过时的系统

对任何企业来说，特别是在安全和效率至关重要的航空等行业，用现代化、安全的基础架构取代过时的系统是增强恢复能力的关键一步。由于技术过时、缺乏支持以及与当代安全措施的兼容性有限，传统系统通常包含一些固有漏洞。

升级到高级系统后，可以整合实时监控、自动威胁检测和强大加密协议等功能，从而提高操作可靠性、可扩展性和网络安全性。

制定事件响应计划

在发生网络攻击时，强大的事件响应计划可确保快速遏制和恢复，同时将损害降至最低。该计划应概要说明角色、程序和沟通策略，并应定期进行测试。

与其他航空公司、监管机构和网络安全企业开展协作

在整个航空业共享威胁情报的做法极为重要，既可以增强该行业在面对新兴网络威胁时的集体抵御能力，又能减轻网络攻击的影响。通过促进航空公司、机场、监管机构和网络安全企业之间的合作伙伴关系，航空业将有能力打造统一的防御策略。

这样的合作有助于及时交换有关安全漏洞、攻击方法和抵御策略的关键信息，使利益相关者能始终领先对手一步。

展望未来：管理不断扩大的攻击面

随着航空业不断推动数字化转型，威胁格局也将不断演变，导致攻击面增加并暴露出新的漏洞。航空公司必须将网络安全视为其运营当中的核心组成部分，以保护乘客、维护信任并确保不中断的服务。

最近针对美国航空公司和日本航空公司的袭击敲响了警钟，凸显出迫切需要采取主动式的网络安全措施来保护天空安全。

利用 Akamai 产品保护敏感信息

在与 Akamai 这样卓越的网络安全提供商建立合作伙伴关系后，面对企图访问敏感数据的网络犯罪分子，航空公司完全可以做到领先一步。

Akamai 全面的解决方案套件可以帮助您实施多层网络安全策略，并通过 Zero Trust、微分段和实时监控这样的高级防护措施得到加强。通过采取经过深思熟虑的措施来提高航空公司的网络安全态势，您可以帮助保护自己公司的声誉、增强客户信任，并防止代价高昂的服务中断事件。

与专家交谈
