航空业是全球互联程度最高、技术最先进的行业领域之一。尤其是航空公司，他们处于这一生态系统的核心，管理着复杂的运营、敏感的客户数据和各类关键任务系统。航空公司的作用远远不只是运送乘客那么简单，他们是全球商业、旅游业和国家安全不可或缺的一部分。

为管理此类高度复杂的企业，大多数航空公司都依赖于先进技术以及由大量互联系统组成的庞大网络，而这些系统承载着海量的敏感数据。正是这个数据宝库，使航空公司成为了网络犯罪分子和黑客的主要攻击目标，他们企图利用系统漏洞以达到经济、政治或制造混乱的目的。

航空公司需要收集大量敏感信息，既有乘客详细信息和支付数据，也有关键的航班运行数据。其中任何领域的数据泄露都有可能产生严重后果，例如身份盗窃、财务欺诈、大范围运营中断，甚至是影响数千名旅客的国内国际航班取消。

更棘手的是，网络攻击不仅会威胁航空公司的声誉、侵蚀客户的信任，还可能引发连锁反应，对更广泛的航空生态系统造成破坏性影响。