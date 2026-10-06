Distrito escolar de Texas

Tras evaluar las opciones disponibles, el distrito escolar eligió Akamai Guardicore Segmentation. En palabras del encargado, "Era una de las mejores soluciones del mercado".

El departamento de Operaciones Tecnológicas auditó su entorno para identificar las aplicaciones y los sistemas que debían protegerse usando Akamai Guardicore Segmentation. "Empezamos con las aplicaciones de primer nivel, pero nuestra intención era protegerlas todas con la solución", prosiguió el encargado.

Con la guía de Akamai, el distrito pudo aislar fácil y rápidamente las aplicaciones prioritarias —como Active Directory y SQL Server— con políticas de segmentación precisas para eliminar los flujos de datos no deseados entre sistemas. El proceso de auditoría y despliegue favoreció la colaboración entre los distintos departamentos. "Todos colaboramos a la hora de decidir cómo etiquetaríamos los dispositivos, acordonaríamos los activos y demás. De este modo, Akamai Guardicore Segmentation nos proporcionó una base común para trabajar codo con codo".

Una vez acordonados los recursos, el distrito escolar recibe notificaciones sobre los posibles problemas. "Ningún tipo de tráfico puede pasar a menos que esté autorizado", explicó el encargado de ingeniería de sistemas del distrito escolar. Así pues, el distrito tenía la tranquilidad de que la solución de Akamai protegía inmediatamente esas aplicaciones.

"Una vez que nos hacíamos una idea del tráfico hacia y desde una aplicación, podíamos pasar al modo de bloqueo si era necesario. Akamai Guardicore Segmentation proporciona una vía directa para implementar gradualmente la protección en todo nuestro entorno", afirmó el encargado.