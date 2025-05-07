X
Información sobre la solución App & API Protector

Resumen ejecutivo

  • Akamai App & API Protector es una solución de seguridad sólida, diseñada para proteger las aplicaciones web y las API de vulnerabilidades de día cero, CVE y mucho más.
  • Proporciona un conjunto completo de defensas contra ataques distribuidos de denegación de servicio (DDoS), actividades de bots y los 10 principales riesgos de seguridad según OWASP, tanto para aplicaciones web como para API.
  • Está diseñada para integrarse a la perfección con otros servicios de Akamai, mejorando así la seguridad y el rendimiento de todo el sistema.