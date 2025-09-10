Arrêtez les attaques en constante évolution grâce à une sécurité plus intelligente

La plupart des WAF ont du mal à suivre le rythme des menaces en constante évolution, laissant les applications et les API vulnérables face aux attaques de type « zero day », aux abus d'API et aux attaques DDoS sophistiquées ou à la fraude par bot. De nombreuses équipes de sécurité doivent mettre à jour manuellement les règles, ajuster les stratégies et ajouter des outils tiers pour la protection, ce qui ralentit les temps de réponse et augmente le nombre de faux positifs.

Adaptive Security Engine d'Akamai offre une protection automatisée en temps réel dans les environnements de périphérie, cloud et hybrides. Il met à jour en permanence les stratégies de sécurité en fonction des informations sur les menaces mondiales, en se protégeant contre les 10 principales menaces identifiées par l'OWASP, les CVE et les exploitations d'API. App & API Protector Hybrid étend les protections WAF au-delà du réseau de diffusion de contenu, en sécurisant le trafic nord-sud et est-ouest pour une stratégie de sécurité unifiée.