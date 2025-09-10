X
App & API Protector

Une sécurité tout-en-un et sans compromis des sites Web, des applications et des API

Regarder la vidéo (02:00)

App & API Protector

Une sécurité tout-en-un et sans compromis des sites Web, des applications et des API

Regarder la vidéo (02:00)
Essai gratuit

Profitez gratuitement d'App & API pendant 9 mois, ainsi que de modules complémentaires et d'une assistance d'experts - offre réservée aux nouveaux clients d'Akamai.*

En savoir plus

Sécurité étendue des applications et protection des API en une seule et même solution

Ayez confiance en vos fondations de sécurité grâce à la solution Web Application Firewall (WAF) d'Akamai qui identifie rapidement les vulnérabilités et atténue les menaces sur les architectures Web et API les plus complexes. Étendez vos protections WAF hors de la bordure de l'Internet d'Akamai et dans des environnements cloud hybrides et multi-réseaux de diffusion de contenu, ou tirez parti de la puissance de la bordure de l'Internet grâce à des protections avancées contre les bots, les attaques DDoS et d'API, le tout grâce à une solution unique.

Lire la fiche produit

Sécurité renforcée des applications et des API avec moins d'efforts

Adaptez vos défenses aux menaces les plus récentes

Adaptez de manière dynamique vos protections contre les attaques en constante évolution, y compris celles visant les listes OWASP et les attaques DDoS sophistiquées.

Automatisez les mises à jour et l'autoréglage pour simplifier la sécurité

Minimisez les efforts de développement et de sécurisation des applications grâce aux mises à jour gérées par Akamai et au réglage automatique alimenté par l'apprentissage automatique.

Autonomisez les développeurs et les équipes de sécurité

Mettez en œuvre la sécurité des applications avec différents outils DevOps populaires et déployez-la dans un pipeline CI/CD.

★ ★ ★ ★ ★

« Akamai a révolutionné la diffusion Web et d'applications pour notre entreprise, ainsi que la protection de sécurité. »

Chef de produit, services de réseau de diffusion de contenu (CDN), éducation1

Lire l'évaluation par des pairs

Fonctionnement d'App & API Protector

Découverte

Notre technologie de base, Adaptive Security Engine, apprend les schémas d'attaque et s'adapte aux futures menaces de cybersécurité.

Défense

Chaque demande est inspectée en temps réel afin de garantir une protection optimale contre les attaques DDoS, les attaques d'applications Web et d'API et les bots malveillants.

Renforcement

La défense automatisée du moteur de protection contre les attaques DDoS par analyse comportementale protège votre organisation contre les attaques volumétriques sophistiquées.

Simplification

Les mises à jour automatiques, le réglage automatique et la découverte des API réduisent les efforts d'identification des vulnérabilités et protègent les données sensibles.

Akamai surpasse les autres solutions WAAP : Voir les données

SecureIQLab a testé les principales solutions WAAP dans le cloud contre plus de 1 360 menaces. Akamai s'est démarqué en tant que grand gagnant face à AWS, Cloudflare et Microsoft.

Télécharger le rapport

Fonctionnalités

  • Les protections adaptatives transmettent automatiquement les dernières protections pour les applications et les API, y compris les protections Zero Day et CVE
  • La solution tout-en-un inclut notre WAF, ainsi que la défense contre les attaques DDoS de couche 7, la découverte des API, la protection des données sensibles et les contrôles des bots
  • Protégez-vous contre le ransomware, les pannes, les pertes de données et bien plus encore avec la sécurité contre les logiciels malveillants en bordure de l'Internet

 

  • L'intégration DevOps se fait par une interface utilisateur graphique simple ou par notre fournisseur Terraform, par des API ou encore par l'interface de ligne de commande d'Akamai

  • Renforcez la sécurité de la plateforme Akamai avec App & API Protector Hybrid pour les environnements sur site, cloud hybride et multi-réseaux de diffusion de contenu

  • L'intégration rapide et les opérations simplifiées offrent une sécurité complète pour les applications et les API, le tout sans effort

  • Les tableaux de bord basés sur l'IA informent de manière proactive sur la détection des anomalies et des menaces et fournissent des conseils sur des améliorations concrètes

Module de protection contre les logiciels malveillants désormais disponible avec App & API Protector

La protection contre les logiciels malveillants analyse les fichiers en bordure de l'Internet pour empêcher les pirates d'atteindre le point d'origine.

Lire la fiche produit

Forrester nomme Akamai leader des solutions WAF

Akamai reçoit des commentaires de clients supérieurs à la moyenne et obtient le meilleur score possible en matière de vision, de feuille de route, de flexibilité des prix et de transparence.

Télécharger le rapport

Témoignages clients

Finastra logo

Finastra

Finastra, leader de la technologie financière, protège les applications et les API Open Finance avec Akamai.

Lire le témoignage client

SMU

SMU fait confiance aux solutions App & API Protector et Dynamic Site Accelerator d'Akamai pour proposer une expérience d'achat en ligne sécurisée, rapide et fiable.

Lire le témoignage client
Grupo Xcaret

Grupo Xcaret

Grupo Xcaret s'appuie sur Akamai pour la protection des applications et des API, l'atténuation des bots et l'accès rapide et fluide aux sites.

Lire le témoignage client
Cas d'utilisation de la sécurité des applications

Découvrez comment Akamai simplifie la sécurité unifiée, empêche les menaces en constante évolution et garantit la disponibilité, sans complexité supplémentaire.

Arrêtez les attaques en constante évolution

Arrêtez les attaques en constante évolution grâce à une sécurité plus intelligente

La plupart des WAF ont du mal à suivre le rythme des menaces en constante évolution, laissant les applications et les API vulnérables face aux attaques de type « zero day », aux abus d'API et aux attaques DDoS sophistiquées ou à la fraude par bot. De nombreuses équipes de sécurité doivent mettre à jour manuellement les règles, ajuster les stratégies et ajouter des outils tiers pour la protection, ce qui ralentit les temps de réponse et augmente le nombre de faux positifs.

Adaptive Security Engine d'Akamai offre une protection automatisée en temps réel dans les environnements de périphérie, cloud et hybrides. Il met à jour en permanence les stratégies de sécurité en fonction des informations sur les menaces mondiales, en se protégeant contre les 10 principales menaces identifiées par l'OWASP, les CVE et les exploitations d'API. App & API Protector Hybrid étend les protections WAF au-delà du réseau de diffusion de contenu, en sécurisant le trafic nord-sud et est-ouest pour une stratégie de sécurité unifiée.

Rationalisez les solutions

Consolidez les solutions ponctuelles et réduisez la complexité

Les équipes chargées de la sécurité gèrent souvent plusieurs fournisseurs, des outils de sécurité déconnectés et des configurations de règles complexes uniquement dans le but d'obtenir une protection de base. La superposition de WAF, de passerelles d'API, de défenses contre les bots et d'outils DDoS distincts augmente les coûts et les frais généraux opérationnels tout en créant des angles morts exploités par les pirates.

L'approche tout-en-un d'Akamai consolide le WAF, la sécurité des API, la gestion des bots et la protection contre les attaques DDoS dans une solution unique. App & API Protector se défend en périphérie en bloquant instantanément les attaques à grande échelle, tandis qu'App & API Protector Hybrid étend la défense WAF aux environnements multicloud et sur site, garantissant ainsi la cohérence des stratégies sur l'ensemble des architectures distribuées. Grâce aux mises à jour automatisées et à la détection basée sur l'apprentissage automatique, les équipes passent moins de temps à gérer la sécurité et plus de temps à innover.

Garantissez la disponibilité et les performances

Garantissez la disponibilité et les performances sans compromis

De nombreux WAF s'appuient sur des contrôles de débit statiques et des règles de trafic rigides, ce qui entraîne des faux positifs, des ralentissements des applications et des failles de sécurité lors d'événements à fort trafic ou d'attaques DDoS. Les entreprises ont souvent besoin d'outils DDoS distincts, ce qui augmente la complexité et les coûts.

L'approche axée sur la périphérie d'Akamai bloque les menaces avant qu'elles n'atteignent votre infrastructure, éliminant ainsi le besoin d'outils supplémentaires de limitation de débit. App & API Protector détecte et atténue automatiquement les attaques en temps réel sur l'ensemble des applications et des vecteurs de menace concernant les API de l'OWASP, ainsi que les attaques DDoS et de bots. Grâce à l'évaluation intelligente des menaces et aux protections à réglage automatique, la sécurité s'adapte de manière dynamique, garantissant une disponibilité maximale et des expériences digitales fluides. Renforcez l'agilité en plaçant les protections WAF d'Akamai au-delà de la périphérie et en les intégrant dans des environnements sur site, cloud hybride et multi-réseaux de diffusion de contenu pour une sécurité simplifiée et unifiée.

Foire aux questions (FAQ)

Il existe une API ouverte conçue pour automatiser les modifications de configuration apportées à App & API Protector dans un pipeline CI/CD. Une CLI et un fournisseur Terraform sont aussi mis à disposition pour effectuer des appels API ou appeler directement l'API. La documentation dédiée aux API ouvertes, la CLI et le fournisseur Terraform sont accessibles au grand public. Une collection Postman publique est aussi disponible si vous souhaitez tester l'API avant de l'adopter. Cette sécurité agile permet aux équipes de sécurité de se concentrer sur les tests d'intrusion et la modélisation des menaces afin de sécuriser davantage les applications dans le processus de développement.

En utilisant des outils de test de sécurité continus et une automatisation de la surveillance en temps réel, App & API Protector identifie et atténue les risques de sécurité, tels que les attaques Zero Day, les CVE et les 10 principales vulnérabilités de l'OWASP comme l'injection SQL et le cross-site scripting. Il garantit que des mesures de sécurité sont en place tout au long du processus de développement et du cycle de vie des applications afin de traiter de nombreux aspects de la sécurité des applications. App & API Protector corrige également les menaces de sécurité répertoriées dans les 10 principales vulnérabilités des API de l'OWASP.

En plus de disposer de connecteurs pour Splunk et pour d'autres fournisseurs, la solution App & API Protector propose un module d'intégration SIEM pour améliorer les processus d'identification des attaques, de détection et d'analyse cybercriminelle.

App & API Protector est une solution simple d'utilisation qui permet à l'équipe de sécurité de gagner du temps. Mais pour les organisations qui ont besoin de plus, App & API Protector propose des services gérés et professionnels en option qui peuvent évoluer avec votre entreprise. Le service de support avancé SOCC offre une expérience client améliorée et personnalisée. Akamai vous propose également trois options de niveau d'assistance pour répondre au mieux aux besoins de votre entreprise : (1) service entièrement géré ; (2) service co-géré avec assistance d'Akamai ; et (3) service en libre-service.

Les clients d'Akamai ne peuvent se permettre de subir de la latence, c'est pourquoi nous tenons compte de ce paramètre dès la conception de nos produits. Leur réussite en dépend. Comme pour tous les autres produits d'Akamai, l'efficacité d'App & API Protector n'est plus à prouver et son influence sur les performances de vos applications et de vos sites devrait rester discrète pour les utilisateurs.

Les attaques DDoS de couche 7 ciblent la couche applicative, visant à perturber l'interface utilisateur ou les services tels que HTTP, HTTPS, DNS et SMTP. Ces attaques sont particulièrement insidieuses, car elles exploitent la couche applicative, contournant souvent les mesures de sécurité traditionnelles. App & API Protector fonctionne grâce au nouveau moteur de protection contre les attaques DDoS par analyse comportementale, avec une suite complète de fonctionnalités de couche 7 pour protéger automatiquement contre les attaques DDoS sophistiquées.

Ressources

Simplifiez votre sécurité applicative Web

Les applications complexes d'aujourd'hui offrent aux cybercriminels d'innombrables possibilités d'attaques. Voici pourquoi la simplicité est la meilleure défense.

Lire le livre blanc

WAF à WAAP : Sécurité complète des applications et des API

Améliorez vos protections au-delà du WAF traditionnel. Découvrez pourquoi le marché se tourne vers les solutions WAAP.

Lire le livre blanc

La liste de contrôle ultime pour l'évaluation des WAF

Une liste de contrôle complète pour évaluer les fournisseurs de WAF et de WAAP, de façon à trouver la solution qui répond à vos besoins en matière de sécurité, de performances, de finances et d'opérations.

Lire la liste de contrôle
Une personne aux lunettes noires est représentée avec le visage éclairé par la lumière d'un écran d'ordinateur

Essai gratuit : essayez App & API Protector pendant 30 jours

Découvrez les avantages d'App & API Protector :

  • Adaptez les protections à l'évolution des attaques

  • Simplifiez la sécurité grâce aux mises à jour automatiques et au réglage automatique

  • Autonomisez vos développeurs et équipes de sécurité


Préparez votre essai gratuit de 30 jours :

  1. Soumettez le formulaire

  2. Confirmez votre adresse e-mail

  3. Connectez-vous et configurez votre instance d'App & API Protector

Merci d'avoir demandé une version d'essai d'App & API Protector ! Vous allez recevoir un e-mail vous demandant de vérifier votre adresse e-mail. Une fois la vérification effectuée, vous recevrez vos identifiants de connexion par e-mail pour commencer la configuration de votre version d'essai.

